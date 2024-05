Řada síťových kamer Dahua získala certifikát CC EAL 3+

CHANG-ČOU, Čína, 21. května 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel řešení a služeb v oblasti AIoT (umělá inteligence věcí) zaměřených na video, s hrdostí oznamuje, že její síťové kamery úspěšně získaly certifikát Common Criteria (CC) EAL 3+. Tento úspěch dokazuje odhodlání společnosti Dahua dodávat bezpečná a spolehlivá řešení, která splňují nejvyšší standardy a osvědčené postupy v oblasti bezpečnosti informací.

Certifikát Evaluation Assurance Level (EAL) 3+, který vydává organizace Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CC), představuje široce používaný průmyslový standard pro hodnocení bezpečnostních vlastností IT produktů a systémů. Byl uznán 31 členskými zeměmi organizace Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA), kterou tvoří Spojené státy, Německo, Velká Británie, Nizozemsko, Japonsko atd.

Získání certifikátu CC EAL 3+, jakožto celosvětově nejvýznamnějšího a nejvlivnějšího standardu bezpečnosti informací, dokládá spolehlivá opatření společnosti Dahua proti potenciálním bezpečnostním hrozbám v rámci celého procesu výzkumu a vývoje, výroby a dodávek. Současně také potvrzuje, že schopnosti společnosti Dahua v oblasti řízení bezpečnosti informací odpovídají mezinárodně uznávaným průmyslovým standardům.

Certifikační proces zahrnuje komplexní testování a hodnocení vývojového prostředí společnosti Dahua, výrobního prostředí, dodavatelského řetězce, hodnocení zranitelnosti, personální bezpečnosti a mnoha dalších aspektů. Hodnocení bezpečnosti provádí společnost SGS Brightsight, celosvětově uznávaná nizozemská laboratoř pro posuzování bezpečnosti, schválená nizozemským systémem pro certifikaci v oblasti bezpečnosti IT (Netherlands Scheme for Certification in the Area of IT Security , NSCIB).

„Ve společnosti Dahua klademe bezpečnostní potřeby a důvěru našich zákazníků na první místo. Díky nové certifikaci CC EAL 3+ si zákazníci mohou být jisti, že investují do bezpečného a spolehlivého řešení, které jim zajistí bezkonkurenční klid a jistotu, ochrání jejich majetek a zajistí ničím nerušený provoz," uvedl produktový ředitel IPC ve společnosti Dahua Technology Max Xiang.

Společnost Dahua se zásadně řídí osvědčenými postupy v oboru a udržuje nejvyšší standardy zabezpečení ve všech aspektech své činnosti. Kromě zabezpečení produktů a ochrany soukromí zavádí rovněž přísná opatření pro kontrolu kvality s cílem posílit bezpečnost dodavatelského řetězce. Společnost Dahua hodlá i nadále usilovat o rozvoj bezpečnostního průmyslu prostřednictvím inovativních a bezpečných řešení, dále zlepšovat své schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat a spolupracovat s průmyslovými partnery na budování důvěryhodného prostředí AIoT.

Podrobnější informace o postupech společnosti Dahua v oblasti kybernetické bezpečnosti naleznete na adrese www. dahuasecurity.com .