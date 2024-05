Seria kamer sieciowych Dahua uzyskała certyfikat CC EAL 3+

HANGZHOU, Chiny, 20 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Dahua Technology, światowej klasy dostawca rozwiązań z zakresu AIoT (sztucznej inteligencji rzeczy) i usług ukierunkowanych na technologię wideo, ma przyjemność ogłosić, że kamery sieciowe firmy uzyskały certyfikat potwierdzający osiągnięcie poziomu EAL3+ międzynarodowych wspólnych kryteriów. Osiągnięcie to świadczy o dbałości firmy Dahua o dostarczanie bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań zgodnych z najwyższymi branżowymi standardami bezpieczeństwa informacji i najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Certyfikat poziomu pewności oceny (EAL) 3+ wydany na potwierdzenie zgodności z normą Common Criteria w zakresie oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego, stanowi standard szeroko stosowany w branży do oceny bezpieczeństwa produktów i systemów informatycznych. Został on przyjęty przez 31 krajów członkowskich porozumienia Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA), do którego należą Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Japonia itd.

Uzyskanie certyfikatu CC EAL 3+, który jest najbardziej renomowanym i wpływowym standardem w zakresie bezpieczeństwa informatycznego na świecie, potwierdza solidność firmy Dahua, jeśli chodzi o przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom we wszystkich procesach związanych z B+R, produkcją i dostarczaniem produktów. Oznacza to również, że możliwości Dahua w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniają międzynarodowe standardy branżowe.

Proces certyfikacji obejmuje kompleksowe testowanie i ocenę środowiska programistycznego i produkcyjnego Dahua, łańcucha dostaw, oceny narażenia na zagrożenia, bezpieczeństwa personelu oraz wielu innych aspektów. Ocenę bezpieczeństwa realizuje SGS Brightsight, uznane na świecie laboratorium oceny bezpieczeństwa w Holandii, a jej zatwierdzenie odbywa się za pośrednictwem Holenderskiego systemu certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (NSCIB).

„W Dahua priorytetem są potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i zaufanie naszych klientów. Dzięki uzyskaniu certyfikatu CC EAL 3+ klienci mogą być pewni, że inwestują w bezpieczne i niezawodne rozwiązanie, które daje niezrównaną pewność, zabezpieczając zasoby klientów i zapewniając im ciągłość działania" - powiedział Max Xiang, dyrektor ds. produktów IPC w Dahua Technology.

Dahua zawsze stosuje najlepsze praktyki przemysłowe i utrzymuje najwyższe standardy bezpieczeństwa we wszystkich aspektach działalności organizacji. Oprócz bezpieczeństwa produktów i ochrony prywatności Dahua realizuje zdecydowane działania w zakresie kontroli jakości, aby wzmocnić bezpieczeństwo łańcucha dostaw. W przyszłości Dahua nadal będzie przyczyniać się do rozwoju branży bezpieczeństwa dzięki innowacyjnym i bezpiecznym rozwiązaniom, dodatkowo rozwijając swoje możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych oraz współpracując z partnerami z branży nad budowaniem godnego zaufania środowiska AIoT.

Więcej szczegółowych informacji na temat praktyk Dahua w zakresie cyberbezpieczeństwa: www.dahuasecurity.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2416612/image_1.jpg