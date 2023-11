Adamas One Corp. annonce la création d'Adamas Technologies

Cette filiale à part entière se concentrera sur la recherche et le développement, le partenariat et le déploiement de solutions à base de diamants de laboratoire pour l'industrie technologique

SCOTTSDALE, Arizona, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Adamas One Corp. (Nasdaq: JEWL) (« Adamas One », « Adamas » ou la « Société »), The Original Lab-Grown Diamond Company™, une société de haute technologie qui s'appuie sur une technologie exclusive pour produire des diamants de haute qualité, monocristallins, produits en laboratoire pour la bijouterie et des matériaux diamantés pour la technologie et d'autres utilisations industrielles, a annoncé aujourd'hui la création de sa nouvelle filiale à part entière, Adamas Technologies.

Adamas Technologies sera chargée de la recherche et du développement, des partenariats et du déploiement de solutions à base de diamants de laboratoire pour l'industrie technologique. La conductivité thermique et la durabilité des diamants de laboratoire en font un matériau idéal pour les semi-conducteurs des secteurs industriel et technologique. La technologie brevetée d'Adamas offre une opportunité significative de répondre à la demande croissante du secteur des semi-conducteurs.

« La création d'Adamas Technologies fait suite aux projets que nous avons récemment annoncés en vue d'accroître notre présence dans le secteur des semi-conducteurs. Nous voulons nous assurer qu'Adamas One est toujours à l'avant-garde de l'utilisation du diamant de laboratoire dans tous les secteurs. Nous pensons que nos technologies exclusives et brevetées nous donnent un avantage concurrentiel important dans cette catégorie, en particulier en ce qui concerne l'adaptation des diamants de laboratoire au secteur technologique. Il est clair que les propriétés remarquables des matériaux diamantés offrent des solutions à des problèmes industriels très difficiles », a déclaré Jay Grdina, PDG d'Adamas One Corp. « Les diamants de laboratoire offrent la répétabilité, la cohérence et la fiabilité que les applications industrielles et technologiques exigent, à un coût qui permettra leur acceptation par le marché ».

M. Gerald McGuire, directeur de l'exploitation d'Adamas One Corp. dirigera la nouvelle filiale. M. McGuire a près de 30 ans d'expérience dans le domaine des semi-conducteurs et a mis sur le marché des circuits intégrés et analogiques innovants.

« Nous sommes particulièrement enthousiasmés par les opportunités sur les marchés des semi-conducteurs. Les propriétés thermiques et autres du diamant sont très sollicitées pour accroître l'efficacité et la rapidité des circuits de pointe. Les diamants de laboratoire ont récemment atteint des niveaux de coût, de qualité et de production qui permettent de les utiliser dans ces applications. Les matériaux d'Adamas offrent une chimie précise et la possibilité de fabriquer un monocristal de diamant en utilisant nos propres procédés et recettes », a expliqué Gerald McGuire. « L'utilisation du diamant cultivé en laboratoire est nouvelle pour ces applications de semi-conducteurs, et j'attends avec impatience les contributions de notre équipe à l'émergence de ce marché », a ajouté M. McGuire.

« Les propriétés physiques extraordinaires du diamant sont connues depuis un certain temps. Les innovations rendues possibles par la conductivité thermique, la mobilité des transporteurs et la bande interdite des diamants ne font que commencer », a conclu M. McGuire.

