Adamastor est le centre d'ingénierie haut de gamme où la première supercar portugaise est en cours de développement

La production de composants en fibre de carbone de haute qualité au cœur de l'activité

PORTO, Portugal, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- Depuis ses locaux de Perafita, en périphérie de Porto, Adamastor travaille actuellement au développement de la première supercar portugaise. Mais l'équipe hautement spécialisée travaillant dans les domaines de l'ingénierie, de la production et de la conception dispose également des ressources techniques et humaines nécessaires pour concevoir, développer et produire ses propres outils, équipements et autres composants, et s'engage également à devenir un leader dans l'exécution de projets d'ingénierie d'excellence au niveau international, avec un accent particulier sur la conception de composants en fibre de carbone de la plus haute qualité. Adamastor Advanced Technologies est né.

Bien que la société portugaise se concentre entièrement sur la conquête de son espace dans le segment prestigieux des supercars à faible volume, elle vise également à s'imposer en tant que centre d'excellence en fournissant des services de conseil, de conception et d'ingénierie par l'intermédiaire d'Adamastor Advanced Technologies.

Pour ce faire, elle utilise des solutions techniques de pointe, depuis les phases de conception jusqu'aux phases de validation, en passant par le développement et la production, et elle dispose de toutes les capacités et compétences qui lui permettent, par exemple, de se démarquer comme l'un des principaux acteurs de l'industrie dans la production de composants en fibre de carbone destinés à l'industrie automobile exigeante, dans le secteur des nouvelles solutions de mobilité et dans le milieu complexe de la course automobile, tout en démontrant sa capacité d'adaptation à une industrie qui ne cesse de muter et d'évoluer.

De la technologie d'usinage CNC avancée aux outils modernes d'impression 3D, en passant par la production susmentionnée de composants en fibre de carbone, l'expérience, l'expertise et l'excellent service d'Adamastor Advanced Technologies en ont fait le choix privilégié par les clients ayant des besoins spécifiques, tels que pour la production de carrosseries et de réservoirs en fibre de carbone pour les véhicules de course tout-terrain, d'hélices pour la production d'énergie éolienne, entre autres composants de haute précision, où les tolérances strictes sont cruciales pour l'application et le bon fonctionnement du composant dans des conditions de travail.

Dans ce contexte, le réseau de partenaires d'Adamastor est également l'un de ses principaux atouts. Chacun de ses partenaires offre l'expérience et l'expertise technique nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats, en répondant aux normes de qualité élevées et aux exigences de ses clients. Parmi les exemples, citons les partenariats avec Creodynamics — simulation virtuelle d'une soufflerie avec le logiciel CFD (Computational Fluid Dynamics), tel qu'il est utilisé en Formule 1 ; avec Canopy — simulation virtuelle de courses et de temps au tour utilisés par certaines des équipes du Championnat du monde d'Endurance FIA et de Formule 2 ; et avec Altair — logiciel de simulation FEA (analyse par éléments finis).

Concernant la modélisation 3D, l'équipe d'Adamastor possède également les compétences et les outils les plus avancés pour développer des projets de rendu et modéliser les composants et les systèmes associés. Parmi les différents projets technologiques internes d'Adamastor figure un système de suspension innovant entièrement développé en interne, enregistré et publié en vertu d'un brevet international. La maîtrise des outils de conception et de simulation assistés par ordinateur tels que les logiciels Solidworks et Siemens NX permet à Adamastor Advanced Technologies de couvrir toutes les phases des projets de modélisation de composants, de la conception à la production de la documentation technique essentielle.

Dans le secteur du prototypage, Adamastor a la capacité de produire de petites séries de maquettes et de prototypes, ainsi que de fabriquer des moules et des composites, et en simulation, outre les capacités susmentionnées, l'entreprise est également en mesure de réaliser des études de production, notamment en ce qui concerne les procédés de moulage, d'injection et d'emboutissage.

La société est actuellement impliquée dans un projet de recherche et de développement de concept pour la production de structures destinées à accueillir des batteries pour voitures électriques, se positionnant ainsi, grâce à son expertise et aux technologies développées en interne, à la pointe du secteur automobile.

Adamastor est également fier de la certification accordée par l'Agência Nacional de Inovação (ANI) pour son aptitude à mener des activités de recherche et de développement. L'entreprise portugaise est fière d'être l'une des 600 entreprises officiellement accréditées au Portugal et possède actuellement, par l'intermédiaire d'Adamastor Advanced Technologies, l'une des structures les plus complètes et les mieux préparées pour la production complète de projets d'ingénierie, couvrant les étapes de l'analyse du marché, de la conception et de l'exécution du plan de fabrication, de l'octroi de licences de produits et du développement de ses lignes d'assemblage, jusqu'à la livraison finale au client.

À propos d'Adamastor

Nous sommes un constructeur portugais de supercars à faible volume axé sur l'innovation, la technologie et l'ingénierie. Avec un passé axé sur les investissements dans la recherche et le développement de projets dans l'industrie des voitures de sport, en 2019, Adamastor a décidé de repositionner son activité sur le développement d'une supercar.

Adamastor est un nouveau constructeur de supercars à faible volume, basé à Porto, au Portugal. Notre siège social comprend un nouveau centre de développement technologique et des ateliers. Grâce au renforcement de notre équipe avec des professionnels issus de l'industrie automobile et au développement d'un réseau international de partenariats, Adamastor est en mesure d'assurer l'accès aux meilleures technologies, équipements et composants pour le sport automobile.

Nous sommes animés par le désir de construire une voiture de compétition. Un véhicule à la pointe de la technologie en termes d'efficacité, qui nous permettra de gagner dans la catégorie GT et, en même temps, de lancer la version homologuée pour la circulation routière. Dans un futur proche, nous voulons participer aux 24 Heures du Mans.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.adamastor.com.pt/