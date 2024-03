Adamastor ist das Premium-Entwicklungszentrum, in dem der erste portugiesische Supersportwagen entwickelt wird

Produktion von hochwertigen Kohlefaserkomponenten als Kernstück des Unternehmens

PORTO, Portugal, 13. März 2024 /PRNewswire/ -- Von seinen Einrichtungen in Perafita, am Stadtrand von Porto, arbeitet Adamastor derzeit an der Entwicklung des ersten portugiesischen Supersportwagens. Das hochspezialisierte Team, das in den Bereichen Engineering, Produktion und Design tätig ist, verfügt aber auch über die technischen und personellen Ressourcen, um eigene Werkzeuge, Ausrüstungen und andere Komponenten zu entwerfen, zu entwickeln und zu produzieren, und hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, bei der Durchführung von Engineering-Projekten auf internationalem Niveau führend zu sein, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Kohlefaserkomponenten höchster Qualität liegt. Adamastor Advanced Technologies war geboren.

Adamastor, the first Portuguese supercar is about to be born Production of high-quality carbon fibre components at the core of the business

Obwohl sich das portugiesische Unternehmen voll und ganz darauf konzentriert, seinen Platz im exklusiven Kleinserien-Supersportwagensegment zu erobern, will es sich auch als Kompetenzzentrum etablieren, indem es über Adamastor Advanced Technologies Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Design und technische Konzeption anbietet.

Um dies zu erreichen, setzt das Unternehmen modernste technische Lösungen ein, von der Konzeption bis zur Validierung, natürlich einschließlich der Entwicklung und Produktion, und verfügt über alle Fähigkeiten und Kompetenzen, die es ihr ermöglichen, sich als einer der Hauptakteure der Branche bei der Herstellung von Kohlefaserkomponenten für den Einsatz in der anspruchsvollen Automobilindustrie, im Bereich der neuen Mobilitätslösungen und in der anspruchsvollen Welt des Rennsports zu profilieren und gleichzeitig ihre Anpassungsfähigkeit an eine sich ständig verändernde und weiterentwickelnde Branche unter Beweis zu stellen.

Von der fortschrittlichen CNC-Bearbeitungstechnologie bis hin zu modernen 3D-Druckwerkzeugen, einschließlich der bereits erwähnten Herstellung von Kohlefaserkomponenten, haben die Erfahrung, das Fachwissen und der ausgezeichnete Service von Adamastor Advanced Technologies dazu geführt, dass das Unternehmen von Kunden mit spezifischen Anforderungen gewählt wurde, wie z. B. für die Herstellung von Kohlefaserkarosserien und Kraftstofftanks für Off-Road-Rennfahrzeuge, Propeller für die Windenergieerzeugung und andere hochpräzise Komponenten, bei denen enge Toleranzen für die Anwendung und den korrekten Betrieb der Komponente unter Arbeitsbedingungen entscheidend sind.

In diesem Zusammenhang ist auch das Partnernetz von Adamastor einer der wichtigsten Trümpfe des Unternehmens. Jeder seiner Partner verfügt über die Erfahrung und das technische Know-how, die erforderlich sind, um die besten Ergebnisse zu erzielen und die hohen Qualitätsstandards und Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Beispiele sind Partnerschaften mit Creodynamics – virtuelle Simulation eines Windkanals mit CFD-Software (Computational Fluid Dynamics), wie sie in der Formel 1 verwendet wird; mit Canopy – virtuelle Simulation von Rennen und Rundenzeiten, die von einigen Teams in der FIA World Endurance Championship und der Formel 2 verwendet wird; und mit Altair – FEA-Simulationssoftware (Finite Element Analysis).

Auch im Bereich der 3D-Modellierung verfügt das Team von Adamastor über das Know-how und die modernsten Tools für die Entwicklung von Rendering-Projekten und die Modellierung von Komponenten und zugehörigen Systemen. Zu den verschiedenen internen Technologieprojekten von Adamastor gehört ein innovatives Aufhängungssystem, das vollständig intern entwickelt und als internationales Patent angemeldet und veröffentlicht wurde. Die Beherrschung von computergestützten Konstruktions- und Simulationswerkzeugen wie Solidworks und Siemens NX ermöglicht es Adamastor Advanced Technologies, alle Phasen von Komponentenmodellierungsprojekten abzudecken, von der Konstruktion bis zur Erstellung der wesentlichen technischen Dokumentation.

Im Bereich des Prototypenbaus ist Adamastor in der Lage, kleine Serien von Modellen und Prototypen zu produzieren sowie Formen und Verbundwerkstoffe herzustellen. Im Bereich der Simulation ist Adamastor neben den oben genannten Kapazitäten auch in der Lage, Produktionsstudien durchzuführen, insbesondere im Hinblick auf Guss-, Spritzguss- und Stanzverfahren.

Das Unternehmen ist derzeit an einem Forschungs- und Konzeptentwicklungsprojekt für die Herstellung von Strukturen zur Aufnahme von Batterien für Elektroautos beteiligt und positioniert sich dank seines Know-hows und seiner selbst entwickelten Technologien an der Spitze des Automobilsektors.

Adamastor ist auch stolz auf die Zertifizierung durch die Agência Nacional de Inovação (ANI) für seine Eignung zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten. Das portugiesische Unternehmen ist stolz darauf, zu den 600 offiziell zugelassenen Unternehmen in Portugal zu gehören, und verfügt derzeit mit Adamastor Advanced Technologies über eine der vollständigsten und am besten vorbereiteten Strukturen für die umfassende Produktion von Engineering-Projekten, die die Phasen der Marktanalyse, des Entwurfs und der Ausführung des Produktionsplans, der Produktlizenzierung und der Entwicklung der Montagelinien bis hin zur endgültigen Auslieferung an den Kunden umfasst.

Informationen zu Adamastor

Wir sind ein portugiesischer Hersteller von Supersportwagen in Kleinserie, der sich auf Innovation, Technologie und Technik konzentriert. Nachdem sich Adamastor in der Vergangenheit auf Investitionen in die Forschung und Entwicklung von Projekten in der Sportwagenbranche konzentriert hat, beschloss das Unternehmen 2019, sich neu auf die Entwicklung eines Supersportwagens zu konzentrieren.

Adamastor ist ein neuer Hersteller von Supersportwagen in Kleinserie mit Sitz in Porto, Portugal. Zu unserem Hauptsitz gehören ein neues technologisches Entwicklungszentrum und Werkstätten. Durch die Verstärkung unseres Teams mit Fachleuten aus der Automobilindustrie und die Entwicklung eines internationalen Netzwerks von Partnerschaften ist Adamastor in der Lage, den Zugang zu den besten Technologien, Ausrüstungen und Komponenten für den Motorsport zu gewährleisten.

Wir werden von dem Wunsch angetrieben, ein Wettbewerbsfahrzeug zu bauen. Eine hochmoderne Effizienz, die es uns ermöglicht, in der GT-Kategorie zu gewinnen und gleichzeitig die Straßenversion auf den Markt zu bringen. In naher Zukunft wollen wir am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.adamastor.com.pt/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2360951/PR1_Adamastor.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2360952/PR2_Adamastor.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2094180/Adamastor_Logo.jpg