Adani Electricity Mumbai Ltd é classificada como a empresa de energia elétrica nº 1 na Índia

MUMBAI, Índia, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Adani Electricity Mumbai Ltd (Adani Electricity) superou as 71 empresas de distribuição de eletricidade do país por sua governança geral, incluindo Sustentabilidade Financeira, Excelência de Desempenho e Ambiente Externo.

Na 11ª edição do "Annual Integrated Rating & Ranking" das concessionárias de distribuição de energia do país, a Adani Electricity garantiu o 1º lugar com nota A+ e a maior pontuação integrada de 99,6 em 100. O relatório de classificação, publicado na segunda-feira, foi preparado pela McKinsey & Company e a avaliação baseia-se nas contas dos últimos três exercícios financeiros, de 2019-2020 a 2022-2023.

No início deste mês, a Adani Electricity anunciou o menor aumento tarifário entre os distribuidores de Maharashtra para o período analisado sob o mecanismo de tarifas plurianuais. Isso demonstra os benefícios para os usuários finais devido às práticas financeiras e operacionais prudentes da Adani Electricity.

No exercício completo de avaliação, a Adani Electricity emergiu como a melhor e única concessionária privada a ser classificada entre as cinco primeiras e também é uma das 15 discoms (empresas de distribuição) que não tiveram nenhuma classificação negativa.

"Nos últimos cinco anos, nosso foco centrado no cliente nos permitiu reduzir e estabilizar as tarifas, otimizar os custos de compra de energia e melhorar a eficiência operacional por meio de intervenções tecnológicas de ponta, como SCADA, gerenciamento automatizado de fluxo de trabalho e uma primeira abordagem digital ", disse o Sr. Kandarp Patel, MD, Adani Electricity Mumbai Ltd. "Esses esforços nos tornaram não apenas de Mumbai, mas um dos fornecedores de eletricidade mais competitivos da Índia, conforme reconhecido pela Power Finance Corporation e pelo Ministério da Energia. Este reconhecimento independente é uma prova do nosso compromisso em atender nossos clientes com eletricidade confiável, acessível e sustentável. Continuaremos a aprimorar nossos serviços e infraestrutura para superar as referências globais. Também nos comprometemos a dobrar nossa participação em energia renovável para 60%. Este é o nosso compromisso com Mumbai e com todas as partes interessadas que nos apoiaram durante esta jornada para o primeiro lugar".

O exercício Annual Integrated Rating & Ranking é realizado pela agência nodal Power Finance Corporation Ltd de acordo com a estrutura aprovada pelo Ministério da Energia desde 2012. Abrange 71 concessionárias de distribuição de energia compreendendo 45 empresas de distribuição estaduais, 14 empresas de distribuição privadas e 12 departamentos de energia em toda a Índia. O exercício fornece um modelo para as partes interessadas avaliarem o desempenho, identificarem lacunas, avaliarem o impacto das etapas tomadas e planejarem com antecedência.

Em Ambiente Externo, a Adani Electricity pontuou 11,9 de 12 para subsídio realizado (últimos 3 FYs), perda de aquisição pelo Governo do Estado, taxas do Governo (últimos 3 FYs), cronogramas do ciclo tarifário e passagem automática pelos custos de combustível.

Em Sustentabilidade Financeira, a Adani Electricity obteve todas as 75 marcas por sua ACS – lacuna de ARR (ajustada pelo caixa), dias a receber, dias a pagar às empresas de geração, índice de liquidez imediata ajustado, índice de cobertura do serviço da dívida (ajustado pelo caixa) e alavancagem de dívida / EBITDA (ajustada pelo caixa).

Para todos os parâmetros acima, a Adani Electricity pontuou na matriz superior e a classificação superior é resultado de um conjunto de melhores práticas do setor, incluindo o seguinte:

Geração de contas e pagamentos digitalizados – parceria com UPIs e gateways de pagamento para facilitar o pagamento dos clientes.

Implantação de recursos avançados de leitura de medidores que reduzem significativamente os erros de faturamento.

Sistemas analíticos e MIS para reduzir roubos de energia – unidades de vigilância mais fortes. Esses esforços levaram à redução das perdas na distribuição de 9,1% para 6,7% nos últimos 2 anos.

Forte gestão de capital de giro levando à pontuação mais alta para índice de liquidez imediata.

Sobre a Adani Electricity Mumbai Limited

A Adani Electricity Mumbai Limited, parte do diversificado Adani Group, é uma empresa integrada de geração de energia, transmissão e distribuição de eletricidade no varejo. A ADANI ELECTRICITY possui e opera a maior e mais eficiente rede de distribuição de energia da Índia. A ADANI ELECTRICITY atende a mais de 3,1 milhões de clientes espalhados por 400 km² em Mumbai e seus subúrbios, atendendo a mais de 2.000 MW de demanda de energia com 99,99% de confiabilidade, que está entre as mais altas do país. A ADANI ELECTRICITY oferece excelentes serviços de atendimento ao cliente com a ajuda de tecnologias avançadas. Para mais informações, acesse www.adanielectricity.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2050898/Adani_Electricity_Logo.jpg

FONTE Adani Enterprises Ltd

