Adani Electricity Mumbai Ltd ist die Nummer 1 unter den Stromversorgern in Indien

MUMBAI, Indien, 11. April 2023 /PRNewswire/ -- Adani Electricity Mumbai Ltd (Adani Electricity) wurde unter den 71 Stromversorgungsunternehmen des Landes für seine allgemeine Unternehmensführung, einschließlich finanzieller Nachhaltigkeit, exzellenter Leistung und das externe Umfeld, ausgezeichnet.

In der 11. Ausgabe des "Annual Integrated Rating & Ranking" des Energieministeriums für die Stromversorgungsunternehmen des Landes sicherte sich Adani Electricity den 1. Platz mit der Note A+ und der höchsten integrierten Punktzahl von 99,6 von 100. Der am Montag veröffentlichte Rating-Bericht wird von McKinsey & Company erstellt und die Bewertung basiert auf den Abschlüssen der letzten drei Geschäftsjahre von 2019-2020 bis 2022-2023.

Anfang dieses Monats hatte Adani Electricity die geringste Tariferhöhung unter den Stromversorgern von Maharashtra für den Zeitraum angekündigt, der im Rahmen des mehrjährigen Tarifmechanismus überprüft wird. Dies zeigt die Vorteile für die Endverbraucher, die sich aus den umsichtigen finanziellen und betrieblichen Praktiken von Adani Electricity ergeben.

Aus der umfassenden Bewertung ging Adani Electricity als bestes und einziges privates Versorgungsunternehmen hervor, das in die Top fünf eingestuft wurde, und ist außerdem eines von 15 Stromversorgungsunternehmen, das keine negative Bewertung erhielt.

"In den letzten fünf Jahren ist es uns durch unsere kundenorientierte Ausrichtung gelungen, die Tarife zu senken und zu stabilisieren, die Strombezugskosten zu optimieren und die betriebliche Effizienz durch modernste Technologien wie SCADA, automatisiertes Workflow-Management und einen digitalen Ansatz zu verbessern", sagte HerrKandarp Patel, MD, Adani Electricity Mumbai Ltd. "Diese Bemühungen haben uns nicht nur zu einem der wettbewerbsfähigsten Stromversorger in Mumbai, sondern auch in ganz Indien gemacht, was von der Power Finance Corporation und dem Energieministerium anerkannt wurde. Diese unabhängige Anerkennung ist ein Beweis für unser Engagement, unseren Kunden zuverlässige, erschwingliche und nachhaltige Elektrizität zu bieten. Wir werden unsere Dienstleistungen und Infrastruktur weiterhin verbessern, um die globalen Benchmarks zu übertreffen. Wir verpflichten uns auch, unseren Anteil an erneuerbaren Energien auf 60 % zu verdoppeln. Dies ist unsere Verpflichtung gegenüber Mumbai und allen unseren Stakeholdern, die uns auf unserem Weg zur Nummer Eins unterstützt haben".

Das jährliche integrierte Rating und Ranking wird von der Knotenagentur Power Finance Corporation Ltd gemäß des Rahmenwerks durchgeführt, das2012 vom Energieministerium genehmigt wurde. Es erfasst 71 Stromversorgungsunternehmen, darunter 45 staatliche und 14 private Stromversorger sowie 12 Energieversorgungsunternehmen in ganz Indien. Die Bewertung dient den Beteiligten dazu, die Leistung zu beurteilen, Lücken zu ermitteln, die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen zu messen und die Zukunft zu planen.

Adani Electricity erhielt 12,8 von 13 Punkten für herausragende Leistungen in den Bereichen Abrechnungseffizienz, geringe Verteilungsverluste, Hebeeffizienz und Corporate Governance.

Im Bereich Externes Umfeld erhielt Adani Electricity 11,9 von 12 Punkten für realisierte Subventionen (letzte 3 GJ), Verlustübernahme durch die Landesregierung, staatliche Abgaben (letzte 3 GJ), Zeitpläne für den Tarifzyklus und automatische Weitergabe von Brennstoffkosten.

Im Bereich Finanzielle Nachhaltigkeit erzielte Adani Electricity alle 75 Punkte für seine ACS - ARR Lücke (kassenbereinigt), Tage der Außenstände, Tage der Verbindlichkeiten gegenüber Erzeugungsunternehmen, bereinigte Einzugsliquiditätquote, Schuldendienstdeckungsgrad (kassenbereinigt) und Verschuldungsgrad / EBITDA (kassenbereinigt).

Für alle oben genannten Parameter ist Adani Electricity in der Spitzengruppe platziert, und die hervorragende Platzierung ist das Ergebnis einer Reihe bester Verfahren in der Branche, einschließlich der folgenden:

Digitalisierte Rechnungserstellung und Zahlungen - Partnerschaften mit UPIs und Zahlungsgateways, um den Kunden die Zahlung zu erleichtern.

Einführung fortschrittlicher Ablesemöglichkeiten, mit denen Rechnungsfehler erheblich reduziert werden.

Analytik und MIS-Systeme zur Eindämmung von Stromdiebstählen - verstärkte Überwachungsmaßnahmen. Diese Bemühungen haben dazu geführt, dass die Verteilungsverluste in den letzten zwei Jahren von 9,1 % auf 6,7 % gesunken sind.

Starkes Management des Betriebskapitals, was zur höchsten Bewertung bei der Einzugsliquidität geführt hat.

Informationen zu Adani Electricity Mumbai Limited

Adani Electricity Mumbai Limited, Teil des diversifizierten Unternehmens Adani Group, ist ein integriertes Unternehmen für Stromerzeugung, -übertragung und -vertrieb im Endkundengeschäft ADANI ELECTRICITY besitzt und betreibt das größte und effizienteste Stromverteilungsnetz Indiens. ADANI ELECTRICITY bedient über 3,1 Millionen Kunden auf 400 Quadrat- km in Mumbai und dessen Vororten und liefert über 2.000 MW Strom mit einer Zuverlässigkeit von 99,99 %, die zu den höchsten im Lande zählt. ADANI ELECTRICITY bietet hervorragende Kundenbetreuung mit Hilfe fortschrittlicher Technologien. Weitere Informationen finden Sie unter www.adanielectricity.com

SOURCE Adani Enterprises Ltd