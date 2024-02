Adani Green commence la production d'électricité depuis le plus grand parc d'énergie renouvelable au monde

Mise en service de la première capacité solaire de 551 MW à Khavda, début de l'approvisionnement du réseau national

• AGEL prévoit de développer 30 GW d'énergie propre à Khavda pour produire environ 81 milliards d'unités d'électricité par an

• Cela permettra d'alimenter 16,1 millions de foyers et d'éviter 58 millions de tonnes d'émissions de CO 2 par an

• AGEL renforce sa position de leader en Inde avec le plus grand portefeuille opérationnel de 1 029 MW et un portefeuille total de 20 844 MW

AHMEDABAD (Inde), 14 février 2024 /PRNewswire/ -- Adani Green Energy Limited (AGEL), la plus grande entreprise d'énergie renouvelable (ER) de l'Inde et le deuxième plus grand développeur de panneaux solaires photovoltaïques au monde, a mis en service une capacité solaire de 551 MW à Khavda dans le Gujarat, en fournissant de l'électricité au réseau national.

Solar power plant at Khavda India's largest 5.2 MW wind turbine, in Khavda

AGEL a atteint cet objectif 12 mois après le début des travaux sur le parc d'énergie renouvelable de Khavda, en commençant par le développement d'infrastructures de base, notamment des routes et la connectivité, et en créant un écosystème social autonome. AGEL a également transformé le terrain difficile et aride du Rann de Kutch en un environnement habitable pour sa main-d'œuvre de 8 000 personnes.

AGEL prévoit de développer des capacités d'énergie renouvelable de 30 GW dans ce parc d'énergie renouvelable. La capacité prévue devrait être opérationnelle au cours des cinq prochaines années. Une fois terminé, le parc d'énergie renouvelable de Khavda sera la plus grande installation d'énergie renouvelable au monde.

Le parc d'énergie renouvelable de Khavda peut alimenter 16,1 millions de foyers chaque année. Grâce à son expertise éprouvée dans le développement de projets renouvelables à grande échelle, à son solide réseau de chaînes d'approvisionnement et à ses prouesses technologiques, AGEL est le mieux placé pour construire cette gigantesque usine record sans équivalent dans le secteur mondial de l'énergie propre.

La région est dotée de l'une des meilleures ressources éoliennes et solaires du pays, ce qui la rend idéale pour le développement des énergies renouvelables à grande échelle. AGEL a mené des études approfondies et déployé de multiples solutions innovantes pour accélérer le développement de l'usine. (Pour plus d'informations, voir Annexe-1.) Ce faisant, il soutient le développement d'une chaîne d'approvisionnement locale et durable.

« Adani Green Energy crée l'un des écosystèmes d'énergie renouvelable les plus vastes au monde pour le solaire et l'éolien, a déclaré M. Gautam Adani, président du groupe Adani. Grâce à des projets audacieux et innovants comme l'usine du parc d'énergie renouvelable de Khavda, AGEL continue d'établir des références mondiales plus élevées et de réécrire les normes mondiales de planification et d'exécution pour les projets d'énergie renouvelable à grande échelle. Cette étape est une validation de l'engagement du groupe Adani et de son rôle de premier plan en faveur de l'accélération de la transition énergétique équitable de l'Inde vers ses objectifs ambitieux d'atteindre une capacité d'énergie renouvelable de 500 GW d'ici 2030 et de neutralité carbone. »

L'Inde façonne le dialogue mondial sur un avenir énergétique durable. Dans cette optique, AGEL s'engage à assurer la transition vers une énergie propre, abordable et fiable.

À propos d'Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (AGEL) est la plus grande entreprise d'énergie renouvelable d'Inde et l'une des principales au monde, permettant la transition vers une énergie propre. AGEL développe, possède et exploite des centrales solaires, éoliennes et hybrides d'énergie renouvelable connectées au réseau électrique. Avec une trajectoire de croissance immobilisée allant jusqu'à 20,8 gigawatts (GW), AGEL dispose actuellement d'un portefeuille d'énergies renouvelables opérationnel de plus de 9 GW, le plus important en Inde, réparti dans 12 États. AGEL a développé plusieurs centrales d'énergie renouvelable de référence, la dernière étant la plus grande centrale éolienne-solaire hybride au monde, d'une capacité de 2 140 mégawatts (MW), à Jaisalmer, au Rajasthan. La société s'est fixé comme objectif d'atteindre 45 GW d'ici 2030, conformément aux objectifs de décarbonisation de l'Inde. AGEL se concentre sur l'exploitation de la technologie pour réduire le coût actualisé de l'énergie (LCOE) afin de permettre l'adoption à grande échelle d'une énergie propre abordable. Le portefeuille d'exploitation d'AGEL est certifié « positif pour l'eau pour les installations de plus de 200 MW », « sans plastique à usage unique » et « zéro déchet à la décharge », ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur d'une croissance durable.

Pour obtenir plus d'informations, consultez www.adanigreenenergy.com

ANNEXE-1

Emplacement idéal

Khavda, situé dans le district de Kutch au Gujarat, est un site prometteur pour les projets d'énergie éolienne et solaire. La région enregistre environ 2 060 kWh/m2 d'irradiation solaire élevée, ce qui la rend idéale pour la production d'énergie solaire. Elle est également dotée de l'une des meilleures ressources éoliennes disponibles en Inde, avec des vitesses d'environ 8 mètres par seconde.

Préparation du terrain

Au cours des 5 dernières années, Adani Green a mené de multiples études, telles que des études géotechniques, des études sismiques, des tests de centrifugation, des études d'évaluation des ressources, des études terrestres, des études d'impact environnemental et social, des études de diligence raisonnable environnementales et sociales, ainsi que des études de faisabilité détaillées, entre autres, avant de se lancer dans le développement de ce site. AGEL a déployé des solutions innovantes à Khavda, qui fourniront un plan évolutif pour les parcs d'énergie renouvelable à grande échelle à travers le monde. Par exemple, pour tenir compte des strates uniques du sol, AGEL a déployé des colonnes de pierre souterraines pour améliorer la résistance du sol.

La société déploie le plus grand générateur éolien terrestre de l'Inde d'une capacité de 5,2 MW, des modules solaires photovoltaïques bifaciaux et des systèmes de suivi horizontaux à axe unique. Elle tirera parti de sa plateforme de pointe Energy Network Operation Centre (ENOC) avec intégration de l'IA/ML pour permettre une surveillance automatisée en temps réel.

Priorité à l'indigénisation et au développement durable

Conformément à la vision d'Atmanirbhar Bharat, AGEL se concentre non seulement sur la production d'énergie propre, mais aussi sur le développement de chaînes d'approvisionnement indigènes et résilientes avec une part considérablement élevée d'achats locaux, tels que les générateurs d'éoliennes et les systèmes de suivi.

Le projet utilise le nettoyage robotisé sans eau pour lutter contre l'accumulation de poussière sur les panneaux solaires, ce qui contribuera à l'objectif de développement durable 6 des Nations Unies en économisant l'eau dans la région aride de Kutch et en maximisant la production d'électricité.

AGEL participe activement à des initiatives de développement communautaire dans plusieurs villages de la région, en mettant l'accent sur l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes, la conservation de l'eau et l'amélioration des infrastructures communautaires dans le cadre de ses efforts ESG. Cela démontre son engagement global à améliorer le capital social et naturel de la région.