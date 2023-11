Adani Total Gas Ltd. lança projeto piloto de mistura de hidrogênio verde

O objetivo é adaptar o hidrogênio verde como uma energia alternativa

A ATGL deve usar as mais recentes tecnologias para misturar hidrogênio verde com gás natural para mais de 4.000 clientes residenciais e comerciais de gás natural canalizado durante a fase piloto

O projeto aprimorará a infraestrutura existente, diversificará o mix de energias, desenvolverá o ecossistema de hidrogênio e reduzirá a emissão de CO2 em até 4%

A iniciativa validada será implementada em outros mercados

AHMEDABAD, Índia, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- À medida que os líderes mundiais se reúnem nos Emirados Árabes Unidos para a Conferência da ONU sobre Mudança Climática (COP 28) de 30 de novembro a 12 de dezembro de 2023, a Adani Total Gas Ltd. (ATGL), empresa líder em distribuição de energia e gás de cidade, copromovida pelo Adani Group e pela TotalEnergies, anunciou a iniciação de um "Projeto piloto de mistura de hidrogênio verde" pioneiro.

Como parte do projeto, a ATGL utilizará as mais recentes tecnologias para misturar hidrogênio verde (GH2) com gás natural para mais de 4.000 clientes comerciais e residenciais em Ahmedabad, Gujarat. O GH2 é produzido usando eletrólise da água com eletricidade gerada por energia renovável. A mistura de hidrogênio é menos intensa em carbono do que a queima de gás, mas tem as mesmas capacidades de aquecimento.

Espera-se que o projeto seja comissionado até o primeiro trimestre do ano fiscal de 2024-2025, e a porcentagem de hidrogênio verde aumentará gradualmente na mistura até 8% ou mais, dependendo das aprovações regulatórias. Após completar o projeto piloto com sucesso, o combustível misturado com hidrogênio será fornecido gradativamente a partes maiores da cidade e de outras áreas licenciadas da ATGL. Segundo estudos, até 8% de mistura de hidrogênio pode reduzir a emissão em até 4%.

Com esse projeto piloto, a ATGL gostaria de formar parcerias com várias partes interessadas, incluindo autoridades reguladoras, para compartilhar seu aprendizado em primeira mão e desenvolver o ecossistema de mistura de hidrogênio na distribuição de gás das cidades na Índia. Isso também ajudará a adquirir e compartilhar conhecimento sobre aspectos operacionais e a compatibilidade do combustível misturado na infraestrutura existente.

O Sr. Suresh P Manglani, diretor executivo e CEO da Adani Total Gas Ltd., afirmou: "Estamos totalmente comprometidos com a construção de uma operação ambientalmente sustentável, e este projeto representa nossa dedicação contínua com a construção de infraestrutura nacional para que a Índia se torne independente em termos de energia até 2047. Este projeto reduzirá nossa pegada de carbono e, ao investir em tais projetos inovadores, estamos contribuindo ativamente para a evolução da indústria e impulsionando o progresso em soluções de energia sustentável".

