AdaniConneX, uma nova joint venture de data center formada entre a Adani Enterprises e a EdgeConneX, empodera o setor digital da Índia

A AdaniConneX oferece uma gama completa de soluções de data center na Índia, desde os Campus de Hiperescala até as instalações de tipo Hiperlocal da Edge, aproveitando a experiência mundial da EdgeConneX.

A JV oferece soluções de data center sustentáveis e de alta qualidade, aproveitando a experiência da Adani em gestão de energia total, energia renovável, setor imobiliário e experiência em gestão de grandes projetos de infraestrutura.

A EdgeConneX, como provedora líder global de data centers impulsionada por tecnologia, com 50 instalações em mais de 30 mercados, oferecerá a sua experiência na construção e operação rápida de data centers em todo o mundo.

A JV se concentrará na construção de uma rede de data centers de hiperescala na Índia, começando com os mercados de Chennai , Navi Mumbai, Noida, Vizag e Hyderabad . O desenvolvimento e a construção dessas instalações já começaram.

A Adani Enterprises, principal empresa do Adani Group, uma das maiores empresas de infraestrutura múltipla da Índia e a EdgeConneX, uma operadora de data center líder global que conta com 50 instalações em 30 mercados ao redor do mundo, anunciaram hoje a criação de uma joint venture do tipo 50:50. A JV desenvolverá e operará data centers em toda a Índia, aproveitando a experiência e as capacidades complementares das duas parceiras. Para atender à necessidade cada vez maior de dispor de uma infraestrutura de TI de alta qualidade e confiabilidade, ambas as organizações se comprometem a investir capital significativo na joint venture na próxima década para desenvolver a plataforma de data center verde líder na Índia.

Além de data centers em grande escala, a AdaniConneX também desenvolverá um portfólio de data centers da Edge situados estrategicamente em toda a Índia, que oferecerá suporte para atender à necessidade de capacidade mais próxima. Essas instalações da Edge foram desenvolvidas e planejadas para expandir facilmente de acordo com a demanda, podendo se tornar data centers em grande escala. É importante ressaltar que esta plataforma pan-indiana de data centers em hiperescala e hiperlocal será amplamente alimentada por energia renovável.

Como provedor confiável de soluções de data center para alguns dos maiores e mais exigentes provedores de serviços do mundo, a EdgeConneX oferece ampla expertise de data center e soluções de tecnologia líderes do setor para este fim.

"Na Adani, dispomos do parceiro ideal na Índia", declarou Randy Brouckman, CEO da EdgeConneX. "Eles possuem os recursos necessários e a expertise única na Índia necessária para desenvolver infraestrutura digital crítica que possa proporcionar o maior apoio aos nossos clientes em todo o país. Estamos animados para investir na economia digital da Índia e atender às necessidades de nossos clientes em toda a região em colaboração com a Adani."

A parceria aproveitará a experiência da Adani na gestão de energia total, energia renovável e desenvolvimento imobiliário, bem como da sua experiência na construção e gestão de grandes projetos de infraestrutura em toda a Índia.

"Uma das melhores manifestações da visão da Índia digital do nosso honorável Primeiro Ministro é a velocidade com que toda a população indiana está se conectando e o subsequente crescimento exponencial contínuo de consumo de dados", disse Gautam Adani, presidente do grupo Adani. "Atualmente, a Índia tem uma das maiores populações de assinantes de dados do mundo e, a fim de atender à necessidade de uma infraestrutura confiável para oferecer suporte a nuvem, conteúdo, rede, IoT, 5G, IA e requisitos empresariais, os data centers são uma necessidade de infraestrutura fundamental de uma nação. O Adani Group proporciona uma combinação única de energia verde, experiência imobiliária, acesso a estações de aterrissagem de cabos submarinos e vários nós em todo o país que servirão como locais de ponta. Além da experiência de domínio do EdgeConneX e da tecnologia de ponta nos negócios de data center, estamos muito impressionados com a agilidade que eles trazem para a joint venture."

Sobre a EdgeConneX - A EdgeConneX oferece uma gama completa de soluções de data center em todo o mundo, desde o nível hiperlocal até a hiperescala, desde configurado para um fim específico até o personalizado, trabalhando em estreita colaboração com nossos clientes para oferecer opções de localização, escala e tipo de instalação. Ao oferecer flexibilidade, conectividade, proximidade e valor, a EdgeConneX é líder global em serviços de data center a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer escala para um portfólio diversificado de setores, incluindo conteúdo, nuvem, redes, jogos, automotivo, software como serviço (SaaS), Internet das coisas (IoT), computação de alto desempenho, segurança e muito mais. Para mais informações, acesse: https://www.edgeconnex.com

Sobre a Adani Enterprises - A Adani Enterprises Limited (AEL) é a principal empresa do Adani Group, uma das maiores organizações de infraestrutura múltipla da Índia. Ao longo dos anos, a Adani Enterprises se concentrou na criação de empresas emergentes de infraestrutura, contribuindo para a construção de nação e alienando-as em entidades cotizadas separadamente. Tendo construído com sucesso unicórnios como Adani Transmission, Adani Power, Adani Ports & SEZ, Adani Green Energy e a recém-formada Adani Gas, a empresa contribuiu significativamente para tornar o país autossuficiente graças ao nosso portfólio atual de negócios sólidos. A próxima geração de seus investimentos comerciais estratégicos está centrada nas áreas de fabricação de energia solar fotovoltaica, gestão de aeroportos, data centers e parques tecnológicos e infraestrutura hídrica. Ao seguir esses princípios, foi possível obter enormes benefícios para os nossos acionistas. Um investimento de uma rúpia na Adani Enterprises, que foi a primeira oferta pública do grupo em 1994, obteve um ganho de mais e 800 vezes o investimento inicial. Para mais informações, acesse: www.adanienterprises.com

