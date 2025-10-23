AdCreative.ai, ein Unternehmen der Appier Group, bringt eine mobile App auf den Markt, die professionelle Anzeigenerstellung für jedermann zugänglich macht

PARIS, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Während sich die geschäftigste Werbesaison des Jahres nähert, vom Black Friday bis zu den Feiertagen, gab AdCreative.ai, ein Unternehmen der Appier Group, heute die Einführung seiner ersten mobilen App bekannt, die die Erstellung von Anzeigen in professioneller Qualität für jeden und überall zugänglich machen soll.

Nutzer brauchen nur ein Smartphone, um ein Foto ihres Produkts aufzunehmen und es sofort in ausgefeilte Anzeigen, Inhalte im UGC-Stil oder hochmoderne Grafiken zu verwandeln – ohne Designer, Editor oder komplizierte Tools.

Für die Unternehmer von heute sind Marketing und Werbung wichtiger denn je, doch die Zeit und die Ressourcen für ihre Umsetzung werden immer knapper. Die herkömmliche Erstellung von Inhalten, von der Organisation von Fotoshootings bis zur Einstellung von Models und Produktionsteams, ist kostspielig und zeitaufwändig. Dies führt häufig dazu, dass Produkte unverkauft in den Lagern verbleiben oder dass neue Kollektionen erst verspätet online gestellt werden.

Die neue mobile App AdCreative.ai löst dieses Problem, indem sie die Leistung der KI-gesteuerten Anzeigenerstellung direkt in die Hände von Geschäftsinhabern und Teams legt. Aus einem einfachen Produktfoto können Unternehmen in Minutenschnelle einsatzbereite Bilder und Kampagnen erstellen und so das Smartphone in ein vollwertiges Kreativstudio verwandeln.

„ Unternehmen jeder Größe können jetzt schneller und kostengünstiger wirkungsvolle Kampagnen erstellen", sagt Alexandre Leciel, Mitbegründer von AdCreative.ai. „Unsere App gibt jedem die Möglichkeit, qualitativ hochwertige Anzeigen in wenigen Minuten zu erstellen, damit Marken agil, kreativ und der Zeit voraus sind."

Die Verbraucher von heute leben auf dem Handy. Vom Einkaufen bis zu den sozialen Medien ist das Smartphone zum Dreh- und Angelpunkt des täglichen Lebens geworden. Da sich das Verhalten in Richtung mobiles Engagement verschiebt, benötigen Unternehmen Tools, die diesen Gewohnheiten entsprechen. Die mobile App von AdCreative.ai ermöglicht es Unternehmen, digitale Werbemittel direkt auf dem Handy zu erstellen und zu analysieren – und spiegelt damit sowohl technologische Innovationen als auch menschliche Bedürfnisse wider.

„Bei Appier war es immer unser Ziel, KI zu demokratisieren und einfach zu machen", sagt Chih-Han Yu, Geschäftsführer und Mitbegründer von Appier. „Mit der mobilen App von AdCreative.ai können Unternehmen jetzt überall und direkt von ihrem Telefon aus leistungsstarke Anzeigen erstellen."

Informationen zu Appier

Appier (TSE: 4180) ist ein führendes KI-SaaS-Unternehmen, das Unternehmen aller Branchen dabei unterstützt, KI zu nutzen, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Appier ermöglicht es Marken, modernste KI-Technologien für Marketing, Handel und Kundenbindung zu nutzen.

Als Teil der Appier Group erweitert AdCreative.ai diese Mission auf den Bereich der Werbung, indem es die Erstellung von Anzeigen in professioneller Qualität für jedermann zugänglich macht. Heute vertrauen Unternehmen in mehr als 194 Ländern auf AdCreative.ai, um datengesteuerte Intelligenz mit kreativer Umsetzung zu kombinieren. Dies spiegelt die Vision von Appier wider, fortschrittliche KI praktisch, skalierbar und weltweit nutzbar zu machen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2802691/AdCreative_ai_Logo.jpg

Kontakt:

Nicole Walsh, [email protected]