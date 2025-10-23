AdCreative.ai, une société du groupe Appier, lance une application mobile pour mettre la création publicitaire professionnelle à la portée de tous.

PARIS, 23, octobre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que la saison publicitaire la plus chargée de l'année approche, du Black Friday aux fêtes de fin d'année, AdCreative.ai, une société du groupe Appier, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa première application mobile, conçue pour rendre la création de publicités de qualité professionnelle accessible à tous et partout.

Avec un simple smartphone, les utilisateurs peuvent prendre une photo de leur produit et la transformer instantanément en publicités sophistiquées, en contenu de type UGC ou en visuels de haute couture, sans avoir recours à aucun designer, éditeur ou outil compliqué.

Pour les chefs d'entreprise actuels, le marketing et la publicité sont plus importants que jamais, mais le temps et les ressources pour les mettre en œuvre sont de plus en plus réduits. La création de contenu traditionnelle, qui va de l'organisation de séances photos à l'embauche de mannequins et d'équipes de production, est onéreuse et chronophage. Il en résulte souvent des produits invendus dans les entrepôts ou des retards dans la mise en ligne de nouvelles collections.

La nouvelle application mobile AdCreative.ai résout ce problème en mettant la puissance de la création publicitaire pilotée par l'IA directement entre les mains des chefs d'entreprise et des équipes. À partir d'une simple photo de produit, les entreprises peuvent générer des visuels et des campagnes prêts à être utilisés en quelques minutes, transformant ainsi un smartphone en véritable studio de création.

« Les entreprises de toutes tailles peuvent désormais créer des campagnes percutantes plus rapidement et à moindre coût », a déclaré Alexandre Leciel, cofondateur d'AdCreative.ai. « Notre application permet à chacun de créer des publicités de haute qualité en quelques minutes, ce qui permet aux marques de rester agiles, créatives et d'avoir une longueur d'avance. »

Les consommateurs d'aujourd'hui ne peuvent pas vivre sans leur portable. Des achats aux réseaux sociaux, le smartphone est devenu le centre de la vie quotidienne. Les comportements évoluant vers un engagement mobile, les entreprises ont besoin d'outils adaptés à ces habitudes. L'application mobile d'AdCreative.ai permet aux entreprises de créer et d'analyser des actifs publicitaires numériques directement sur mobile - reflétant à la fois l'innovation technologique et les besoins humains.

« Chez Appier, notre mission a toujours été de démocratiser l'IA et de la rendre simple », a déclaré Chih-Han Yu, PDG et cofondateur d'Appier. « Avec l'application mobile d'AdCreative.ai, les entreprises peuvent désormais créer des publicités puissantes n'importe où, directement à partir de leur téléphone. »

À propos d'Appier

Appier (TSE : 4180) est une société SaaS leader dans le domaine de l'IA qui aide les entreprises de tous les secteurs à tirer parti de l'IA pour stimuler une croissance durable. Appier permet aux marques d'exploiter les technologies d'IA de pointe pour le marketing, le commerce et l'engagement des clients.

En tant que membre du groupe Appier, AdCreative.ai étend cette mission à la publicité en rendant accessible à tous la création de publicités de qualité professionnelle. Aujourd'hui, des entreprises dans plus de 194 pays font confiance à AdCreative.ai pour combiner l'intelligence basée sur les données avec l'exécution créative, reflétant la vision d'Appier de rendre l'IA avancée pratique, évolutive et autonomisante dans le monde entier.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2802691/AdCreative_ai_Logo.jpg

Contact :

Nicole Walsh, [email protected]