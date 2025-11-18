Addepar benoemt Peter O'Brien tot Chief Revenue Officer en Janeen France tot eerste Chief Client Officer van het bedrijf

Nieuwe leiding versterkt klantgerichtheid en bevordert Addepar's wereldwijde groei-investering

NEW YORK, 19 november 2025 /PRNewswire/ -- Addepar , het wereldwijde technologie- en dataplatform voor beleggingsprofessionals, kondigde vandaag de benoeming aan van twee interne leiders met een lange staat van dienst. Peter O'Brien wordt benoemd tot Chief Revenue Officer en Janeen France wordt benoemd tot de eerste Chief Client Officer van het bedrijf. Hiermee toont Addepar toont haar toewijding aan klanten en partners in een snel groeiend wereldwijd bedrijf.

Als Chief Revenue Officer zal O'Brien leiding geven aan de wereldwijde inkomstenorganisatie van Addepar op het gebied van verkoop, marketing, partnerschappen en marktontwikkeling om de volgende groeifase van het bedrijf te stimuleren. Addepar bouwt voort op haar leiderschap en wereldwijde expansie en zal zich richten op het verdiepen van marktpenetratie, het versterken van strategische allianties en het uitbreiden van toegang tot Addepar's platform voor beleggingsprofessionals wereldwijd.

O'Brien is gevestigd in Europa en wordt de eerste C-suite executive van Addepar in de regio - een belangrijke mijlpaal die de langetermijnverbintenis van het bedrijf benadrukt om klanten over de hele wereld van dienst te zijn. Addepar blijft opschalen om te voldoen aan de stijgende vraag in meer dan 55 landen.

Sinds hij in 2014 bij Addepar in New York in dienst trad, heeft O'Brien meerdere business lines opgebouwd en geleid die de drijvende kracht achter het succes van Addepar zijn geworden, meest recentelijk als Global Head of Growth and Partnerships. Als voormalig investeringsbankier bij Citi, waar hij adviseerde bij beursintroducties, fusies en overnames en herstructureringen, brengt O'Brien diepgaande financiële expertise, strategische visie en een mondiaal perspectief met zich mee die het langetermijntraject van Addepar verder vorm zullen geven.

Als de eerste Chief Client Officer van Addepar zal France het voortouw nemen in de wereldwijde klantstrategie en toezicht houden op alle klantgerichte functies om een gedifferentieerd en waardegedreven traject te garanderen. Ze is verantwoordelijk voor het vertalen van Addepar's toonaangevende technologie en dataplatform naar meetbare, geschaalde impact op klanten door het smeden van diepere relaties gevoed door een cultuur van uitmuntende service.

In de bijna zes jaar dat ze bij Addepar werkt, is France een belangrijke architect geweest van het klantgerichte bedrijfsmodel van het bedrijf, waarbij ze consequent blijk heeft gegeven van haar toewijding aan de belangen van de klant en een superieure klantervaring. Recentelijk hielp ze als Senior Vice President, Head of Go-To-Market Strategy & Operations, Addepar bij het versnellen van de bedrijfsgroei en het bedienen van 1300 bedrijven wereldwijd door middel van een verenigde aanpak in het afstemmen van producten, diensten en strategie om uitzonderlijke resultaten te leveren. Daarvoor heeft Janeen het wereldwijde klantenbeheer en de succesteams van Addepar opgebouwd en geleid tijdens een kritieke periode van Addepar's bedrijfsgroei.

Voordat ze bij Addepar kwam, bekleedde France leidinggevende functies bij HighTower Advisors en J.P. Morgan Private Bank, waar ze klantgerichte organisaties opbouwde en uitbouwde die gebaseerd zijn op vertrouwen, inzicht en meetbare impact. Ze brengt een diepgaande kennis van financiële dienstverlening met zich mee en een bewezen vermogen om feedback van klanten om te zetten in strategisch voordeel. Zo blijft Addepar de norm zetten voor uitmuntendheid in samenwerking en ervaring.

"Peter en Janeen hebben elk een cruciale rol gespeeld in het uitbouwen van Addepar tot het toonaangevende platform dat het vandaag is", zegt Eric Poirier, Chief Executive Officer van Addepar. "Zij belichamen het leiderschap en de visie die onze volgende fase van groei mogelijk maken - het verdiepen van partnerschappen en het blijven leveren van gegevens, technologie en inzichten die bedrijven helpen om met vertrouwen door complexiteit te navigeren."

Peter O'Brien: "Addepar heeft dit jaar een sterk momentum opgebouwd, met uitbreiding in belangrijke markten en de opening van nieuwe kantoren in Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten. We blijven ons richten op schaalvergroting met precisie, zodat onze groei in lijn is met de prioriteiten van onze klanten, regionale kansen en onze langetermijnvisie. Het is een voorrecht om het bereik en de impact van Addepar te helpen vergroten, omdat we ongeëvenaarde waarde leveren voor beleggingsprofessionals wereldwijd."

"Onze klanten staan centraal bij alles wat we doen," zegt Janeen France. "Door goed naar hen te luisteren en met hen samen te werken, kunnen we onze klanten vanaf de eerste interactie voorbereiden op succes. Naast het bieden van een positieve en gestroomlijnde ervaring is het ons doel om onze klanten te helpen slimmer te werken, meer inzicht te verschaffen en zinvolle resultaten te behalen. Mijn focus ligt op het garanderen dat elke innovatie die we leveren zich vertaalt in echte, meetbare waarde voor de bedrijven en klanten die op ons vertrouwen."

Deze benoemingen benadrukken Addepar's voortdurende toewijding aan uitmuntendheid, innovatie en succes voor de klant - en stellen beleggingsprofessionals in staat om met helderheid en vertrouwen door complexiteit te navigeren.

