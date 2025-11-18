Addepar ernennt Peter O'Brien zum Chief Revenue Officer und Janeen France zur ersten Chief Client Officer des Unternehmens

Neue Führungskräfte stärken die Kundenorientierung und fördern das globale Wachstum von Addepar

NEW YORK, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Addepar , die globale Technologie- und Datenplattform für Investmentprofis, hat heute die Ernennung von zwei langjährigen internen Führungskräften bekannt gegeben. Peter O'Brien wird zum Chief Revenue Officer ernannt und Janeen France zur ersten Chief Client Officer des Unternehmens, wodurch Addepar sein Engagement für Kunden und Partner in einem schnell wachsenden globalen Geschäft weiter vorantreibt.

Als Chief Revenue Officer wird O'Brien die globale Umsatzorganisation von Addepar leiten, die die Bereiche Vertrieb, Marketing, Partnerschaften und Marktentwicklung umfasst, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens voranzutreiben. Aufbauend auf seiner Führungsrolle bei der globalen Expansion von Addepar wird er sich darauf konzentrieren, die Marktdurchdringung zu vertiefen, strategische Allianzen zu stärken und den Zugang zur Addepar-Plattform für Investmentprofis weltweit zu erweitern.

Mit Sitz in Europa wird O'Brien der erste C-Suite-Manager von Addepar in dieser Region – ein bedeutender Meilenstein, der das langfristige Engagement des Unternehmens für seine Kunden weltweit unterstreicht. Addepar wächst weiter, um der steigenden Nachfrage in mehr als 55 Ländern gerecht zu werden.

Seit seinem Eintritt bei Addepar in New York im Jahr 2014 hat O'Brien mehrere Geschäftsbereiche aufgebaut und geleitet, die zu zentralen Triebkräften für den Erfolg von Addepar geworden sind. Zuletzt war er als Global Head of Growth and Partnerships tätig. Als ehemaliger Investmentbanker bei Citi, wo er zu Börsengängen, Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen beriet, bringt O'Brien fundiertes Finanzwissen, strategische Weitsicht und eine globale Perspektive mit, die die langfristige Entwicklung von Addepar weiterhin prägen werden.

Als erster Chief Client Officer von Addepar wird France die globale Kundenstrategie leiten und alle kundenorientierten Funktionen überwachen, um eine differenzierte und wertorientierte Kundenreise zu gewährleisten. Sie ist dafür verantwortlich, die führende Technologie- und Datenplattform von Addepar in messbare, skalierbare Kundennutzen umzusetzen, indem sie tiefere Beziehungen aufbaut, die von einer Kultur der Serviceexzellenz geprägt sind.

In den fast sechs Jahren bei Addepar war Frau France maßgeblich an der Entwicklung des kundenorientierten Betriebsmodells des Unternehmens beteiligt und hat sich stets für die Interessen der Kunden und ein erstklassiges Kundenerlebnis eingesetzt. Zuletzt trug sie als Senior Vice President, Head of Go-To-Market Strategy & Operations, dazu bei, das Geschäftswachstum zu beschleunigen und den Ansatz von Addepar zu vereinheitlichen, um mehr als 1.300 Unternehmen weltweit zu bedienen. Dabei richtete sie Produkte, Dienstleistungen und Strategien aufeinander aus, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Zuvor hat Janeen in einer entscheidenden Phase des Wachstums von Addepar die globalen Kundenmanagement- und Erfolgsteams von Addepar aufgebaut und geleitet.

Bevor sie zu Addepar kam, hatte France Führungspositionen bei HighTower Advisors und J.P. Morgan Private Bank inne, wo sie kundenorientierte Organisationen aufbaute und ausbaute, die auf Vertrauen, Einblicken und messbaren Ergebnissen basierten. Sie verfügt über fundierte Kenntnisse im Finanzdienstleistungsbereich und die nachgewiesene Fähigkeit, Kundenfeedback in strategische Vorteile umzusetzen. Damit stellt sie sicher, dass Addepar weiterhin den Maßstab für Exzellenz in Sachen Partnerschaft und Erfahrung setzt.

„Peter und Janeen haben beide maßgeblich dazu beigetragen, Addepar zu der branchenführenden Plattform zu machen, die sie heute ist", erklärte Eric Poirier, Chief Executive Officer von Addepar. „Sie verkörpern die Führungsstärke und Vision, die unsere nächste Wachstumsphase vorantreiben – die Vertiefung von Partnerschaften und die kontinuierliche Bereitstellung von Daten, Technologien und Erkenntnissen, die Unternehmen in die Lage versetzen, komplexe Herausforderungen souverän zu meistern."

Peter O'Brien äußerte sich wie folgt: „Addepar hat in diesem Jahr eine starke Dynamik entwickelt, indem es in wichtige Märkte expandiert und neue Niederlassungen in der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnet hat. Wir konzentrieren uns weiterhin auf eine präzise Skalierung, um sicherzustellen, dass unser Wachstum mit den Prioritäten unserer Kunden, den regionalen Möglichkeiten und unserer langfristigen Vision im Einklang steht. Es ist mir eine Ehre, dazu beizutragen, die Reichweite und den Einfluss von Addepar zu vergrößern, indem wir Investmentprofis weltweit einen unvergleichlichen Mehrwert bieten."

„Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns", erklärte Janeen France. „Indem wir unseren Kunden aufmerksam zuhören und eng mit ihnen zusammenarbeiten, können wir sie bereits bei der ersten Interaktion auf den Erfolg vorbereiten. Neben der Bereitstellung einer positiven und optimierten Erfahrung ist es unser Ziel, unseren Kunden dabei zu unterstützen, effizienter zu arbeiten, tiefere Einblicke zu gewinnen und bedeutende Ergebnisse zu erzielen. Mein Schwerpunkt liegt darauf, sicherzustellen, dass jede Innovation, die wir liefern, einen echten, messbaren Mehrwert für die Unternehmen und Kunden darstellt, die sich auf uns verlassen."

Diese Ernennungen unterstreichen das anhaltende Engagement von Addepar für Exzellenz, Innovation und den Erfolg seiner Kunden – damit Investmentprofis komplexe Sachverhalte klar und sicher bewältigen können.

Informationen zu Addepar

Addepar ist ein globales Technologie- und Datenunternehmen, das Anlagespezialisten dabei unterstützt, ihren Kunden eine möglichst fundierte und präzise Beratung zu bieten. Hunderttausende Nutzer haben Addepar in den letzten zehn Jahren vertraut, um intelligentere Anlageentscheidungen und bessere Beratung zu ermöglichen. Mit Kunden in mehr als 55 Ländern aggregiert die Plattform von Addepar Portfolio-, Markt- und Kundendaten für Vermögenswerte in Höhe von über 8 Billionen US-Dollar. Die offene Plattform von Addepar lässt sich mit mehr als 100 Software-, Daten- und Dienstleistungspartnern verknüpfen, um eine Komplettlösung für ein breites Spektrum von Unternehmen sowie Anwendungsfällen zu bieten. Addepar setzt auf ein globales, flexibles Arbeitsmodell mit Niederlassungen in New York City, Salt Lake City, Chicago, London, Edinburgh, Pune, Dubai und Genf.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2299460/Addepar_Logo.jpg