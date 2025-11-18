Addepar nomme Peter O'Brien au poste de directeur des recettes et Janeen France en tant que première directrice Client

La nouvelle équipe dirigeante renforce l'orientation client et poursuit l'investissement dans la croissance mondiale d'Addepar

NEW YORK, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Addepar , la plateforme mondiale de technologie et de données pour les professionnels de l'investissement, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux dirigeants internes de longue date. Peter O'Brien est nommé directeur des recettes et Janeen France devient la première directrice Client de la société, renforçant ainsi l'engagement d'Addepar envers ses clients et ses partenaires dans le cadre d'une activité mondiale en pleine expansion.

En tant que directeur des recettes, M. O'Brien dirigera l'organisation mondiale du chiffre d'affaires d'Addepar, qui englobe les ventes, le marketing, les partenariats et le développement du marché, afin de stimuler la prochaine phase de croissance de la société. Fort de son rôle de leader dans l'expansion mondiale d'Addepar, il se concentrera sur l'intensification de la pénétration du marché, le renforcement des alliances stratégiques et l'élargissement de l'accès à la plateforme d'Addepar pour les professionnels de l'investissement dans le monde entier.

Basé en Europe, M. O'Brien devient le premier cadre dirigeant d'Addepar dans la région, une étape importante qui souligne l'engagement à long terme de la société à servir ses clients à l'échelle internationale. Addepar continue à se développer pour répondre à la demande croissante dans plus de 55 pays.

Depuis qu'il a rejoint Addepar à New York en 2014, M. O'Brien a créé et dirigé plusieurs lignes d'activité qui sont devenues des moteurs essentiels de la réussite d'Addepar, et a occupé dernièrement le poste de responsable mondial de la croissance et des partenariats. Ancien banquier d'affaires chez Citi, où il a prodigué des conseils sur des introductions en bourse, des fusions-acquisitions et des restructurations, M. O'Brien apporte une expertise financière approfondie, une vision stratégique et une perspective globale qui continueront à façonner la trajectoire à long terme d'Addepar.

En tant que première directrice Client d'Addepar, Mme France sera le fer de lance de la stratégie client globale, supervisant toutes les fonctions d'engagement en contact avec le client afin de garantir un parcours différencié et axé sur la valeur. Elle est chargée de traduire la technologie de pointe et la plateforme de données d'Addepar en un impact mesurable et à grande échelle sur les clients, en forgeant des relations plus profondes alimentées par une culture de l'excellence du service.

Depuis près de six ans chez Addepar, Mme France a été l'une des principaux architectes du modèle opérationnel axé sur le client de la société, démontrant constamment son engagement à défendre les intérêts des clients et à leur offrir une expérience de qualité supérieure. Plus récemment, en tant que vice-présidente principale, responsable de la stratégie et des opérations de mise sur le marché, elle a contribué à accélérer la croissance de l'entreprise et à unifier l'approche d'Addepar pour servir plus de 1 300 entreprises dans le monde, en alignant les produits, les services et la stratégie afin d'obtenir des résultats exceptionnels. Avant cela, Janeen France a mis en place et dirigé les équipes de gestion et de réussite de la clientèle mondiale d'Addepar pendant une période critique de la croissance d'Addepar.

Avant de rejoindre Addepar, Mme France a occupé des fonctions de direction chez HighTower Advisors et J.P. Morgan Private Bank, où elle a mis en place et développé des organisations axées sur le client et fondées sur la confiance, la compréhension et un impact mesurable. Elle apporte une connaissance approfondie des services financiers et une capacité avérée à traduire les commentaires des clients en avantages stratégiques, garantissant ainsi qu'Addepar continue à établir la norme d'excellence en matière de partenariat et d'expérience.

« Peter et Janeen ont tous deux joué un rôle essentiel dans le développement d'Addepar pour en faire la plateforme leader du secteur qu'elle est aujourd'hui », a déclaré Eric Poirier, président-directeur général d'Addepar. « Ils incarnent le leadership et la vision qui sont à la base de notre prochaine phase de croissance - approfondir les partenariats et continuer à fournir les données, la technologie et les informations qui permettent aux entreprises de naviguer dans la complexité en toute confiance ».

Peter O'Brien a commenté : « Addepar a connu une forte dynamique cette année, en se développant sur des marchés clés et en ouvrant de nouveaux bureaux en Suisse et aux Émirats arabes unis. Nous poursuivons nos efforts pour évoluer avec précision, en veillant à ce que notre croissance corresponde aux priorités de nos clients, aux opportunités régionales et à notre vision à long terme. C'est un privilège de contribuer à étendre la portée et l'impact d'Addepar, qui offre une valeur inégalée aux professionnels de l'investissement dans le monde entier ».

« Nos clients sont au cœur de chacune de nos actions », a déclaré Janeen France. « En les écoutant attentivement et en travaillant avec eux, nous sommes en mesure de les préparer à la réussite dès la première interaction. En plus d'offrir une expérience positive et rationalisée, notre objectif est d'aider nos clients à travailler plus intelligemment, à mieux comprendre et à obtenir des résultats significatifs. Mon objectif est de faire en sorte que chaque innovation que nous apportons se traduise par une valeur réelle et mesurable pour les entreprises et les clients qui nous font confiance ».

Ces nominations soulignent l'engagement continu d'Addepar en faveur de l'excellence, de l'innovation et de la réussite des clients, en permettant aux professionnels de l'investissement de naviguer dans la complexité avec clarté et confiance.

À propos d'Addepar

Addepar est une société mondiale de technologie et de données qui aide les professionnels de l'investissement à fournir à leurs clients les conseils les plus éclairés et les plus précis. Au cours des dix dernières années, des centaines de milliers d'utilisateurs ont confié à Addepar le soin de prendre des décisions d'investissement plus judicieuses et de leur prodiguer de meilleurs conseils. Avec des clients présents dans plus de 55 pays, la plateforme d'Addepar rassemble des données sur les portefeuilles, les marchés et les clients pour plus de 8 000 milliards de dollars d'actifs. La plateforme ouverte d'Addepar s'intègre à plus de 100 partenaires de logiciels, de données et de services pour offrir une solution complète à un large éventail d'entreprises et de cas d'utilisation. Addepar adopte un modèle mondial de main-d'œuvre flexible avec des bureaux à New York, Salt Lake City, Chicago, Londres, Édimbourg, Pune, Dubaï et Genève.

