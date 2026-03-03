Addepar dévoile Addison, une expérience d'IA native destinée à générer des renseignements exploitables dans les processus d'investissement

De nouvelles capacités d'IA permettent d'intégrer des renseignements plus sûrs et plus transparents dans la plateforme sur laquelle les professionnels de l'investissement s'appuient tous les jours

NEW YORK, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Addepar, une plateforme mondiale de données et d'IA permettant aux professionnels de l'investissement de transformer des informations financières complexes en renseignements exploitables, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Addison, sa nouvelle expérience d'IA native intégrée à la plateforme. Ce lancement marque une étape décisive dans la stratégie d'Addepar visant à déployer l'IA native, des agents intelligents et des flux de travail intuitifs tout au long du cycle de vie des investissements, permettant aux clients d'atteindre de nouveaux niveaux de levier opérationnel et de fournir des résultats plus cohérents et plus fiables à grande échelle.

Addison s'appuie sur la base de données unifiée d'Addepar, dont l'efficacité est démontrée depuis plus de 15 ans auprès des sociétés les plus sophistiquées du monde entier. Elle amplifie les capacités de base d'Addepar qui aident les professionnels de l'investissement à réduire la complexité dans les portefeuilles, les données et les flux de travail. Grâce à un accès géré selon des autorisations et des résultats traçables directement liés au contexte réel des portefeuilles, Addison fournit des analyses qui répondent aux exigences de confiance, de transparence et de responsabilité des services financiers. En utilisant le langage naturel, les entreprises qui optent pour cette solution peuvent rapidement analyser les informations clés d'un portefeuille, y compris les facteurs de performance, les expositions et les liquidités, afin de transformer des questions complexes en réponses claires et contextuelles.

Addepar a construit l'avenir de la gestion intelligente des investissements, avec Addison au cœur de l'expérience de la plateforme. L'investissement continu d'Addepar dans Addison apportera des capacités supplémentaires, notamment la fourniture proactive d'analyses enrichies de contexte lié au marché et de sources citées, ainsi que des flux de travail agentiques - conçus avec l'intervention humaine - afin de rationaliser les opérations de données, l'intelligence client et les flux de gestion client, depuis la correction des données jusqu'aux analyses, prévisions et rapports.

« L'IA ne devient transformationnelle que lorsqu'elle est suffisamment fiable pour être au cœur du fonctionnement des entreprises », a déclaré Bob Pisani, directeur de la technologie chez Addepar. « Avec Addison, nous avons intégré l'intelligence directement dans la plateforme et l'avons ancrée dans des données unifiées et fiables pour connecter les équipes du front, du middle et du back office. Conçue en partenariat avec nos clients, cette approche crée un effet de levier opérationnel, favorise la prise de décision en toute confiance et amplifie le jugement humain. »

Aujourd'hui, Addepar accompagne plus de 1 400 entreprises dans près de 60 pays, qui gèrent et conseillent près de 9 000 milliards de dollars d'actifs sur la plateforme. Ces clients contribuent collectivement à la compréhension approfondie d'Addepar dans un large éventail de flux de travail critiques et déterminent la manière dont l'IA de la société est construite et déployée. La sortie d'Addison s'ajoute aux capacités d'IA existantes, notamment Alts Data Management, qui applique l'apprentissage automatique et la vérification humaine pour extraire et normaliser les données complexes des marchés privés, et Intelligent Statements, qui transforme les états financiers non structurés en fichiers prêts à être examinés, réduisant ainsi les efforts manuels et améliorant la qualité des données.

Cette innovation reflète l'investissement continu d'Addepar, qui consacre plus de 150 millions de dollars par an à la recherche et au développement pour répondre aux besoins dynamiques et conséquents de l'industrie. En intégrant l'intelligence directement dans les données, les flux de travail et les solutions, Addepar redéfinit le mode de fonctionnement des sociétés d'investissement, transformant la complexité en clarté et permettant des décisions et des actions plus intelligentes et plus rapides à grande échelle.

À propos d'Addepar

Addepar est une plateforme mondiale de données et d'IA permettant aux professionnels de l'investissement de transformer des informations financières complexes en renseignements exploitables. Addepar unifie les données du portefeuille, des marchés et des clients dans une vue globale du portefeuille et fournit des informations alimentées par l'IA dans les flux de travail de l'investissement et des clients. Plus de 1 400 entreprises dans près de 60 pays utilisent Addepar pour gérer et conseiller près de 9 000 milliards de dollars d'actifs. Sa plateforme ouverte s'intègre à près de 650 partenaires logiciels, de données et de conseil afin de soutenir des opérations d'investissement de bout en bout pour des entreprises de toutes tailles et de toute complexité. Addepar accompagne ses clients dans le monde entier avec des bureaux à New York, Salt Lake City, Londres, Édimbourg, Pune, Dubaï, Genève et São Paulo.

