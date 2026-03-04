Addepar stellt Addison vor: eine native KI-Lösung, die umsetzbare Erkenntnisse für alle Investitionsabläufe liefert

Neue KI-Funktionen sorgen für noch mehr Sicherheit und Transparenz in der Plattform, auf die sich Investmentexperten täglich verlassen

NEW YORK, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Addepar, eine globale Daten- und KI-Plattform, mit der Anlageexperten komplexe Finanzinformationen in verwertbare Informationen umwandeln, gab heute die Einführung von Addison bekannt, seiner neuen, in die Plattform eingebetteten KI-Erfahrung. Die neue Version ist ein entscheidender Schritt in der Strategie von Addepar, native KI, intelligente Agenten und intuitive Workflows über den gesamten Investment-Lebenszyklus hinweg einzusetzen, um Kunden ein neues Maß an operativer Hebelwirkung zu ermöglichen und konsistentere, vertrauenswürdige Ergebnisse in großem Umfang zu liefern.

Addison basiert auf der einheitlichen Datenbasis von Addepar, die sich seit mehr als 15 Jahren bei den anspruchsvollsten Unternehmen der Welt bewährt hat. Es erweitert die Kernfunktionen von Addepar, die Anlageexperten dabei helfen, die Komplexität von Portfolios, Daten und Arbeitsabläufen zu reduzieren. Mit erlaubnispflichtigem Zugriff und nachvollziehbaren Ergebnissen, die auf dem realen Portfoliokontext basieren, liefert Addison Erkenntnisse, die den Anforderungen an Vertrauen, Transparenz und Verantwortlichkeit im Finanzdienstleistungsbereich gerecht werden. Unternehmen, die sich dafür entscheiden, können mithilfe natürlicher Sprache schnell wichtige Portfolioinformationen wie Performance-Treiber, Risiken und Liquidität analysieren, um komplexe Fragen in klare, kontextbezogene Antworten umzuwandeln.

Addepar hat die Zukunft des intelligenten Investment Managements geschaffen, mit Addison als Kernstück der Plattform. Die kontinuierlichen Investitionen von Addepar in Addison werden weitere Funktionen hinzufügen. Dazu gehören proaktive Einblicke, angereichert mit marktbezogenen Kontextinformationen und zitierten Quellen, sowie agentenbasierte Workflows – entwickelt unter Einbeziehung menschlicher Akteure. Diese Funktionen sollen dazu dienen, Datenoperationen, Kundeninformationen und Kundenmanagement-Workflows zu optimieren, von der Datenbereinigung bis hin zu Analysen, Prognosen und Berichten.

„KI wird nur dann transformativ sein, wenn man ihr so viel Vertrauen schenkt, dass sie in den Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit rückt", sagt Bob Pisani, technischer Leiter bei Addepar. „Mit Addison haben wir Intelligenz direkt in die Plattform eingebaut und sie auf einheitliche, vertrauenswürdige Daten gestützt, um Teams im Front-, Middle- und Backoffice zu verbinden. Dieser Ansatz, der in Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt wird, schafft eine operative Hebelwirkung, ermöglicht eine sichere Entscheidungsfindung und stärkt das menschliche Urteilsvermögen."

Heute unterstützt Addepar mehr als 1.400 Unternehmen in fast 60 Ländern, die auf der Plattform Vermögenswerte in Höhe von fast 9 Billionen US-Dollar verwalten und beraten. Diese Kunden tragen gemeinsam dazu bei, dass Addepar ein tiefgreifendes Verständnis für eine Vielzahl kritischer Arbeitsabläufe entwickelt und die Entwicklung und den Einsatz der KI des Unternehmens beeinflusst. Die neue Version von Addison ergänzt die bestehenden KI-Funktionen, darunter Alts Data Management, das maschinelles Lernen und menschliche Überprüfung einsetzt, um komplexe Privatmarktdaten zu extrahieren und zu normalisieren, und Intelligent Statements, das unstrukturierte Finanzberichte in prüfungsbereite Dateien umwandelt und so den manuellen Aufwand reduziert und die Datenqualität verbessert.

Diese Innovation spiegelt die kontinuierlichen Investitionen von Addepar in Höhe von mehr als 150 Millionen US-Dollar pro Jahr in Forschung und Entwicklung wider, um den dynamischen und konsequenten Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Durch die Einbettung von Intelligenz direkt in Daten, Arbeitsabläufe und Lösungen definiert Addepar die Arbeitsweise von Wertpapierfirmen neu und verwandelt Komplexität in Klarheit und ermöglicht intelligentere, schnellere Entscheidungen und Handlungen in großem Umfang.

Informationen zu Addepar

Addepar ist eine globale Daten- und KI-Plattform, die es Anlageexperten ermöglicht, komplexe Finanzinformationen in verwertbare Informationen umzuwandeln. Addepar vereint Portfolio-, Markt- und Kundendaten in einer Gesamtportfolioansicht und liefert KI-gestützte Einblicke in Investment- und Kundenworkflows. Mehr als 1.400 Unternehmen in fast 60 Ländern nutzen Addepar für die Verwaltung und Beratung von Vermögenswerten in Höhe von fast 9 Billionen US-Dollar. Die offene Plattform lässt sich mit fast 650 Software-, Daten- und Beratungspartnern integrieren, um End-to-End-Investmentoperationen in Unternehmen jeder Größe und Komplexität zu ermöglichen. Addepar betreut Kunden weltweit mit Niederlassungen in New York City, Salt Lake City, London, Edinburgh, Pune, Dubai, Genf und São Paulo.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2924126/Addepar_Logo.jpg