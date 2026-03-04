Addepar onthult Addison, een native AI-ervaring die is gebouwd om bruikbare informatie te leveren in investeringsworkflows

Nieuwe AI-mogelijkheden integreren verder veiligere, transparantere informatie binnen het platform waarop beleggingsprofessionals elke dag vertrouwen

NEW YORK, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- Addepar, een wereldwijd data- en AI-platform dat professionele beleggers in staat stelt complexe financiële informatie om te zetten in bruikbare informatie, heeft vandaag de lancering aangekondigd van Addison, zijn nieuwe native AI-ervaring die ingebed is in het platform. De release markeert een cruciale stap in Addepar's strategie om native AI, intelligente agenten en intuïtieve workflows in te zetten gedurende de levenscyclus van beleggingen, waardoor klanten nieuwe niveaus van operationele hefboomwerking kunnen bereiken en consistentere, betrouwbare resultaten op schaal kunnen leveren.

Addison is gebouwd op Addepar's verenigde gegevensfundering, bewezen door meer dan vijftien jaar lang wereldwijd de meest geavanceerde bedrijven ter wereld te bedienen. Het versterkt de kernmogelijkheden van Addepar die beleggingsprofessionals helpen om de complexiteit van portefeuilles, gegevens en workflows te doorbreken. Met toestemmingsbewuste toegang en traceerbare resultaten op basis van een echte portefeuillecontext levert Addison inzichten die voldoen aan de eisen van vertrouwen, transparantie en verantwoording van financiële diensten. Door gebruik te maken van natuurlijke taal, kunnen bedrijven die zich daar voor aanmelden, snel belangrijke portefeuille-informatie analyseren, waaronder prestatiedrijfveren, blootstellingen en liquiditeit, om complexe vragen om te zetten in duidelijke, contextuele antwoorden.

Addepar bouwt de toekomst van intelligent beleggingsbeheer, met Addison als kern van de platformervaring. Addepar's voortdurende investering in Addison zal voor meer mogelijkheden zorgen, waaronder het verstrekken van proactieve inzichten die verrijkt zijn met marktbewuste context en geciteerde bronnen, alsook agentgestuurde workflows, die opgebouwd zijn met mensen in de informatiekring, om gegevensoperaties, klantinformatie en workflows voor klantbeheer te stroomlijnen, van gegevensherstel tot analyse, prognoses en rapportage.

"AI wordt alleen transformationeel als het genoeg wordt vertrouwd om centraal te staan in de manier waarop bedrijven opereren", aldus Bob Pisani, Chief Technology Officer bij Addepar. "Met Addison hebben we informatie rechtstreeks in het platform ingebouwd en verankerd in verenigde, vertrouwde gegevens om teams over het front-, middle- en back-office te verbinden. Deze benadering, ontwikkeld in samenwerking met onze klanten, creëert een operationele hefboomwerking, geeft vertrouwen in de besluitvorming en versterkt het menselijk oordeel."

Tegenwoordig ondersteunt Addepar meer dan 1400 bedrijven in bijna 60 landen, die bijna USD 9 biljoen aan activa op het platform beheren en adviseren. Deze klanten geven Addepar gezamenlijk een diepgaand inzicht in een breed scala aan cruciale workflows en bepalen hoe de AI van het bedrijf wordt gebouwd en ingezet. Addison's release vervolledigt bestaande AI-mogelijkheden, waaronder Alts Data Management, dat machinaal leren en menselijke verificatie toepast om complexe gegevens van particuliere markten te extraheren en te normaliseren, en Intelligent Statements, dat ongestructureerde financiële overzichten transformeert in leesbare bestanden, waardoor handmatige inspanning wordt verminderd en de kwaliteit van gegevens wordt verbeterd.

Deze innovatie weerspiegelt de voortdurende investeringen van Addepar van meer dan USD 150 miljoen per jaar in onderzoek en ontwikkeling om tegemoet te komen aan de dynamische en consequente behoeften van de sector. Door informatie rechtstreeks in gegevens, workflows en oplossingen te integreren, herdefinieert Addepar de manier waarop beleggingsondernemingen opereren, waarbij complexiteit wordt omgezet in duidelijkheid en slimmere, snellere beslissingen, waardoor acties op grote schaal mogelijk worden gemaakt.

