Addepar introduceert ADX, waarmee gegevensactivering en opschaalbare AI mogelijk worden gemaakt

ADX breidt de centrale gegevensbasis van Addepar uit door investeringsgegevens te activeren binnen systemen, workflows en AI om operationele efficiëntie te stimuleren.

NEW YORK, 8 mei 2026 /PRNewswire/ -- Addepar, een wereldwijd gegevens- en AI-platform voor investeringsprofessionals, heeft vandaag de lancering aangekondigd van Addepar Data Exchange (ADX), een beheerde gegevensomgeving binnen het Addepar-platform waarmee bedrijven hun gegevens kunnen centraliseren, beheren en activeren ter ondersteuning van investeringsworkflows, analyses en opschaalbare AI.

Met ADX kunnen bedrijven investeringsgegevens veilig importeren en synchroniseren binnen complexe omgevingen met meerdere systemen, waarbij informatie uit het volledige ecosysteem wordt samengebracht in een consistente laag met toegangsbeheer. Dankzij deze functionaliteit kunnen bedrijven werken vanuit één gedeelde en betrouwbare gegevensbron, terwijl ze naadloos blijven integreren met bestaande applicaties en infrastructuur.

ADX bouwt voort op de meerjarige investering van Addepar in de herstructurering van zijn gegevensinfrastructuur ter ondersteuning van schaalbaarheid, prestaties en AI-gestuurde workflows voor meer dan 9 biljoen dollar aan activa op het platform. Met behulp van Databricks ondersteunt deze basis intern de activiteiten van Addepar en wordt ze nu via ADX ook beschikbaar gemaakt voor klanten, waardoor bedrijven sneller waarde kunnen realiseren zonder zelfstandig complexe gegevensinfrastructuur te hoeven opzetten en onderhouden.

Met ADX kunnen bedrijven gefragmenteerde workflows achter zich laten en gegevens organisatiebreed benutten. Informatie die voorheen in afzonderlijke systemen was opgesloten, wordt gestructureerd als verbonden, dynamische activa die meer geavanceerde toepassingen ondersteunt, zoals het genereren van voorstellen, reconciliatie, modellering van activaspreiding en integraties van marktgegevens. Het belangrijkste is dat het de hoogwaardige basis biedt die nodig is om AI effectief binnen de hele organisatie te laten functioneren.

"Het succes van onze klanten hangt af van hun vermogen om gegevens om te zetten in een duidelijk strategisch voordeel binnen hun organisatie", aldus Bob Pisani, CTO of Addepar. "ADX vormt een hoeksteen van die visie en bouwt voort op de basis die we bij Addepar hebben gelegd, zodat AI diep in de organisatie kan worden geïntegreerd en operationele efficiëntie kan stimuleren".

Als onderdeel van het Addepar-platform verruimt ADX bovendien de mogelijkheden van Addison, de native AI-ervaring van Addepar. Dankzij toegang tot een bredere, geïntegreerde gegevensset kan Addison meer contextuele en traceerbare resultaten leveren, gebaseerd op een volledig beeld van de organisatie. Bovendien kunnen bedrijven Addison uitbreiden met hun eigen analytische modellen en logica, ter ondersteuning van op maat gemaakte, agentische workflows.

Met ADX biedt Addepar een doelgericht ontwikkelde, verticaal geïntegreerde gegevens- en AI-omgeving die is ontworpen voor de complexiteit van financiële workflows en die nieuwe mogelijkheden biedt voor het centraliseren, beheren en activeren van gegevens binnen de hele onderneming. Nu bedrijven AI operationeel beginnen in te zetten, zal het vermogen om gegevens samen te brengen in een consistente, verbonden basis steeds bepalender worden voor de manier waarop ze te werk gaan en concurreren.

Over Addepar

Addepar is een wereldwijd gegevens- en AI-platform waarmee beleggingsprofessionals complexe financiële informatie kunnen omzetten in bruikbare inzichten. Addepar verenigt portefeuille-, markt- en klantgegevens in een totale portefeuilleweergave en levert AI-gedreven inzichten binnen beleggings- en klantworkflows. Meer dan 1.400 bedrijven in 60 landen maken gebruik van Addepar om bijna negen biljoen dollar aan activa te beheren en hierover advies te geven. Het open platform integreert met bijna 650 software-, gegevens- en adviespartners om end-to-end beleggingsoperaties in bedrijven van elke omvang en complexiteit mogelijk te maken. Addepar ondersteunt klanten wereldwijd met kantoren in New York City, Salt Lake City, Londen, Edinburgh, Pune, Dubai, Genève, São Paulo en Singapore.

