Adecco Group escalará rápidamente la IA de agentes con un acuerdo de licencia ilimitada de Agentforce

La rápida expansión de la IA de agentes en los principales mercados se vio facilitada por un nuevo acuerdo de licencia ilimitada de Agentic Enterprise con Salesforce.

El acuerdo consolida el objetivo de que más del 50% de los ingresos de Adecco provengan de la IA de agentes para finales de 2026.

ZURICH, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Adecco Group (SIX: ADEN), la compañía líder mundial en servicios de talento y tecnología, anunció hoy un importante avance en su enfoque pionero para la implementación de IA y tecnología centrada en el ser humano. La compañía firmó un nuevo acuerdo plurianual con Salesforce hasta 2027 para acceso global ilimitado a Agentforce 360, la cartera completa de soluciones de Salesforce que impulsa Agentic Enterprise, conectando aplicaciones, datos y agentes de IA en una plataforma de confianza. Al fortalecer su alianza con Salesforce, las tres unidades de negocio globales del grupo, Adecco, LHH y Akkodis, acelerarán la implementación de IA de agentes a escala en múltiples mercados clave.

Adecco ya ha demostrado un gran éxito en el Reino Unido, donde se han implementado agentes de IA de Agentforce 360 en elementos clave del proceso de selección para liberar tiempo para una interacción humana de calidad, mejorando así tanto el servicio al cliente como la experiencia del candidato. Al automatizar las tareas rutinarias, Agentforce 360 ha ayudado a Adecco a ahorrar un 15% de tiempo, reduciendo significativamente el tiempo de contratación, aumentando las tasas de contratación y disminuyendo el coste del servicio.

La rápida expansión de la IA de agentes se sustenta en el modelo operativo global del grupo, que incluye centros de distribución integrados onshore y centros nearshore y offshore en India, Polonia, México y Marruecos. El enfoque estratégico se centra en fortalecer las conexiones humanas a través de su red omnicanal en más de 60 países.

Denis Machuel, consejero delegado de Adecco Group, afirmó: "Seguimos siendo pioneros en la implementación de IA centrada en el ser humano. El acceso ilimitado a Agentforce nos permite escalar rápidamente soluciones de IA de agentes probadas a nivel global y en todas nuestras marcas. Esto mejorará la velocidad, la calidad y la fiabilidad de nuestro servicio, permitiendo a nuestros empleados centrarse en las interacciones humanas que les llevaron a elegir esta carrera".

"El mundo laboral se está acelerando gracias a la IA y Adecco Group trabaja como socio estratégico para guiar a nuestros 100.000 clientes en la reorganización estratégica de su fuerza laboral y la estrategia de talento y personal necesaria para impulsar el impacto empresarial con la implementación de la IA. Este acuerdo nos permite generar valor real para nuestros clientes, candidatos y nuestra gente".

Madhav Thattai, vicepresidente ejecutivo y director general de Agentforce, Salesforce, comentó: "Al ir más allá de la experimentación y convertirse en una empresa de agentes a gran escala, Adecco Group demuestra que los agentes autónomos pueden ofrecer el determinismo y la previsibilidad necesarios para impulsar un negocio global. Gracias a Agentforce 360, Adecco cuenta ahora con la base de una disponibilidad constante para conectar a millones de personas que buscan empleo con oportunidades profesionales, utilizando agentes que impulsarán el 50% de sus ingresos para finales de 2026. Esta colaboración representa la visión de Salesforce: personas y agentes trabajan juntos en una única plataforma de confianza para obtener resultados empresariales a escala".

Con Data 360 , la base de confianza del contexto empresarial para Agentforce 360, Adecco Group logró unificar los datos de más de 30 instancias de Salesforce y sistemas empresariales en un único perfil de candidato en tiempo real, lo que proporcionó a sus cerca de 27.000 reclutadores la visibilidad necesaria para encontrar el talento más rápidamente, priorizar esfuerzos e impulsar los flujos de trabajo de agentes a nivel mundial. El lanzamiento global de Agentforce Voice acelerará aún más este impulso, favoreciendo una mayor productividad de los reclutadores, colocaciones más rápidas y una experiencia superior para cada candidato.

La siguiente fase de implementación de Adecco se centrará en la organización de agentes adicionales en el Reino Unido, la expansión de la implementación en Francia y otras geografías clave, y la ampliación de la capacidad de los agentes en centros de operaciones cercanos y en el extranjero. Esto permitirá a los países más pequeños beneficiarse de una mayor competitividad y calidad de cumplimiento.

La estrategia de Adecco Group consiste en aprovechar la IA con un enfoque centrado en el ser humano. La compañía está firmemente comprometida con la innovación responsable y escalable en IA, a medida que continúa reinventando su modelo operativo para satisfacer las necesidades cambiantes de clientes y candidatos en todo el mundo. Akkodis y LHH continuarán desarrollando sus procesos de reclutamiento integrales, basándose en los procesos desarrollados por Adecco, aprovechando este acuerdo.

