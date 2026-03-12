The Adecco Group beschleunigt den Ausbau agentenbasierter KI mit unbegrenzter Agentforce-Lizenzvereinbarung

Eine neue unbegrenzte Agentic Enterprise-Lizenzvereinbarung mit Salesforce beschleunigt die Ausweitung agentenbasierter KI in wichtigen Märkten

„Die Vereinbarung untermauert das Ziel, dass bis Ende 2026 mehr als 50 % der Umsätze von Adecco durch agentenbasierte KI unterstützt werden sollen"

ZÜRICH, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- The Adecco Group (SIX: ADEN), das weltweit führende Unternehmen für Talent- und Technologiedienste, gab heute einen bedeutenden Fortschritt bei seinem wegweisenden Ansatz für den menschenzentrierten Einsatz von KI und Technologie bekannt. Das Unternehmen hat mit Salesforce eine neue mehrjährige Vereinbarung bis 2027 unterzeichnet, die unbegrenzten globalen Zugang zu Agentforce 360 umfasst, dem vollständigen Portfolio von Salesforce-Lösungen für das Agentic Enterprise zur Verbindung von Apps, Daten sowie KI-Agenten auf einer einzigen vertrauenswürdigen Plattform. Durch die Vertiefung der bestehenden Partnerschaft mit Salesforce werden die drei globalen Geschäftseinheiten des Konzerns, Adecco, LHH und Akkodis, die Einführung agentenbasierter KI in großem Maßstab in mehreren Schlüsselmärkten beschleunigen.

Adecco hat bereits im Vereinigten Königreich deutliche Erfolge erzielt, wo KI-Agenten aus Agentforce 360 in zentralen Teilen des Rekrutierungsprozesses eingeführt wurden, um Zeit für hochwertige persönliche Interaktionen zu schaffen und damit sowohl den Kundenservice als auch das Erlebnis für Kandidaten zu verbessern. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben hat Agentforce 360 Adecco zu Zeiteinsparungen von 15 Prozent verholfen und die Zeit bis zur Stellenbesetzung deutlich verkürzt, die Besetzungsquoten erhöht sowie die Kosten der Leistungserbringung gesenkt.

Die schnelle Skalierung agentenbasierter KI wird durch das globale Betriebsmodell der Gruppe unterstützt, das integrierte Onshore Delivery Center sowie Nearshore- und Offshore-Hubs in Indien, Polen, Mexiko sowie Marokko umfasst. Der strategische Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau starker menschlicher Beziehungen über das Omni-Channel-Netzwerk in mehr als 60 Ländern.

Denis Machuel, Geschäftsführer von The Adecco Group, sagte: „Wir bleiben Vorreiter bei der menschenzentrierten Einführung von KI. Der unbegrenzte Zugang zu Agentforce ermöglicht uns, bewährte agentenbasierte KI-Lösungen weltweit und markenübergreifend schnell zu skalieren. Dies verbessert die Geschwindigkeit, Qualität sowie Zuverlässigkeit unserer Dienste und schafft Freiräume für unsere Beschäftigten, damit sie sich auf die menschlichen Interaktionen konzentrieren können, die sie zu diesem Beruf bewogen haben.

Die Welt der Arbeit wird durch KI beschleunigt und The Adecco Group agiert als strategischer Partner, um unsere 100 000 Kunden bei der strategischen Neuausrichtung ihrer Belegschaften sowie bei der Personal- und Talentstrategie zu begleiten, die erforderlich ist, um mit der Einführung von KI geschäftliche Wirkung zu erzielen. Diese Vereinbarung schafft echten Mehrwert für Kunden, Kandidaten und unsere Beschäftigten."

Madhav Thattai, Bereichsleiter auf Senior-Ebene und geschäftsführender Leiter Agentforce bei Salesforce, sagte: „Indem The Adecco Group die Experimentierphase hinter sich lässt und zu einem vollumfänglichen Agentic Enterprise übergeht, beweist das Unternehmen, dass autonome Agenten die Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit liefern können, die für den Betrieb eines globalen Unternehmens erforderlich sind. Mit Agentforce 360 verfügt Adecco nun über eine ‚Always-on'-Grundlage, um Millionen Arbeitssuchende mit Karrierechancen zu verbinden und bis Ende 2026 mithilfe von Agenten 50 % seines Umsatzes zu unterstützen. Diese Partnerschaft macht die Vision von Salesforce greifbar: Menschen und Agenten arbeiten auf einer einzigen vertrauenswürdigen Plattform zusammen und erzielen in großem Maßstab messbare Geschäftsergebnisse."

Mit Data 360, der vertrauenswürdigen Grundlage für den Unternehmenskontext von Agentforce 360, konnte The Adecco Group Daten aus mehr als 30 Salesforce-Instanzen und Unternehmenssystemen zu einem einzigen Kandidatenprofil in Echtzeit zusammenführen. Dadurch erhalten die rund 27 000 Beschäftigten im Recruiting die nötige Transparenz, um Talente schneller zuzuordnen, Prioritäten gezielter zu setzen sowie agentenbasierte Arbeitsabläufe weltweit voranzutreiben. Die weltweite Einführung von Agentforce Voice dürfte diese Dynamik weiter beschleunigen und die Produktivität der Recruiter erhöhen, die Vermittlung beschleunigen und jedem Bewerber ein besseres Erlebnis bieten.

Die nächste Einführungsphase bei Adecco wird sich darauf konzentrieren, im Vereinigten Königreich weitere Agenten zu koordinieren, den Einsatz in Frankreich und anderen wichtigen Regionen auszubauen sowie agentenbasierte Fähigkeiten auf Nearshore- und Offshore-Hubs auszuweiten. Dadurch können kleinere Länder von höherer Wettbewerbsfähigkeit und einer besseren Qualität bei der Erfüllung von Kundenanforderungen profitieren.

Die Strategie von The Adecco Group besteht darin, KI mit einem klar menschenzentrierten Ansatz einzusetzen. Das Unternehmen bekennt sich klar zu einer verantwortungsvollen, skalierbaren KI-Innovation, während es sein Betriebsmodell weiter neu ausrichtet, um den sich wandelnden Anforderungen von Kunden und Kandidaten weltweit gerecht zu werden. Akkodis und LHH werden ihre durchgängigen Recruiting-Prozesse weiterentwickeln, dabei auf den von Adecco entwickelten Prozessen aufbauen und diese Vereinbarung nutzen.

Informationen zu The Adecco Group

The Adecco Group ist das weltweit führende Unternehmen für Talent- und Technologieexpertise. Unser Ziel ist es, die Zukunft der Arbeit für alle zu gestalten. Mit unseren drei globalen Geschäftseinheiten – Adecco, Akkodis und LHH – in 60 Ländern ermöglichen wir Menschen eine nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit, liefern digitale sowie ingenieurtechnische Lösungen zur Unterstützung der Transformation zur Smart Industry und helfen Organisationen, ihre Belegschaften zu optimieren. The Adecco Group geht mit gutem Beispiel voran und setzt sich für nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit sowie für resiliente Volkswirtschaften und Gemeinschaften ein. The Adecco Group AG hat ihren Sitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert.

