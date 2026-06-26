Adecco Group nombra nuevo director de relaciones con inversores y estrategia de cartera

News provided by

The Adecco Group

Jun 26, 2026, 08:41 ET

ZURICH, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Adecco Group, empresa líder mundial en servicios de talento y tecnología, anunció hoy el nombramiento de Diego Chantrain como nuevo director de Relaciones con Inversores y Estrategia de Cartera del Grupo.

Diego cuenta con una sólida trayectoria tanto en mercados de capitales como en estrategia corporativa. Desde que se unió a Adecco Group en octubre de 2022, ha liderado el desarrollo corporativo y las fusiones y adquisiciones (M&A). Anteriormente, dirigió las relaciones con los inversores en Firmenich, donde también desempeñó funciones en desarrollo estratégico y M&A. Es máster en ingeniería de gestión por la Universidad de Lieja y doctor por la Escuela de Economía de Turku.

Diego reporta a Valentina Ficaio, directora financiera del grupo, con sede en Zúrich, Suiza. Sucede a Benita Barretto, quien ocupó el cargo desde el año 2021 y deja la empresa para emprender nuevos proyectos.

Valentina Ficaio, directora financiera del grupo, declaró: "Estoy muy ilusionada con la colaboración con Diego. Proporciona una valiosa experiencia en relaciones con inversores y ha sido fundamental para impulsar con claridad nuestra estrategia de adquisiciones y desinversiones, permitiéndonos aprovechar nuevas oportunidades de mercado y gestionar nuestra cartera de inversiones".

"Me gustaría poder agradecer a Benita sus valiosas contribuciones a nuestra función de relaciones con los inversores en los últimos años y desearle mucho éxito en sus futuros proyectos".

Acerca de Adecco Group 
Adecco Group es la empresa líder mundial en talento y experiencia tecnológica. Nuestro propósito es hacer que el futuro funcione para todos. A través de nuestras tres unidades de negocio globales —Adecco, Akkodis y LHH— en 60 países, impulsamos la empleabilidad sostenible y a lo largo de la vida de las personas, ofrecemos soluciones digitales y de ingeniería para impulsar la transformación de la Industria Inteligente y capacitamos a las organizaciones para optimizar su fuerza laboral. Adecco Group predica con el ejemplo y está comprometido con el fomento de la empleabilidad sostenible y el apoyo a economías y comunidades resilientes. Adecco Group AG tiene su sede en Zúrich, Suiza (ISIN: CH0012138605) y cotiza en la Bolsa de Valores SIX Swiss Exchange (ADEN).

Si desea más información contacte con:

Relaciones con los inversores 

[email protected] 

+41 (0)44 878 88 88 

Oficina de prensa 

[email protected] 

+41 (0) 79 876 09 21 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

THE ADECCO GROUP APPOINTS NEW HEAD OF INVESTOR RELATIONS & PORTFOLIO STRATEGY

THE ADECCO GROUP APPOINTS NEW HEAD OF INVESTOR RELATIONS & PORTFOLIO STRATEGY

The Adecco Group, the global leading talent and technology services company, today announced the appointment of Diego Chantrain as the Group's new...
THE ADECCO GROUP APPOINTS NEW HEAD OF INVESTOR RELATIONS & PORTFOLIO STRATEGY

THE ADECCO GROUP APPOINTS NEW HEAD OF INVESTOR RELATIONS & PORTFOLIO STRATEGY

The Adecco Group, the global leading talent and technology services company, today announced the appointment of Diego Chantrain as the Group's new...
More Releases From This Source

Explore

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

News Releases in Similar Topics