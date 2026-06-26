Adecco Group nombra nuevo director de relaciones con inversores y estrategia de cartera

ZURICH, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Adecco Group, empresa líder mundial en servicios de talento y tecnología, anunció hoy el nombramiento de Diego Chantrain como nuevo director de Relaciones con Inversores y Estrategia de Cartera del Grupo.

Diego cuenta con una sólida trayectoria tanto en mercados de capitales como en estrategia corporativa. Desde que se unió a Adecco Group en octubre de 2022, ha liderado el desarrollo corporativo y las fusiones y adquisiciones (M&A). Anteriormente, dirigió las relaciones con los inversores en Firmenich, donde también desempeñó funciones en desarrollo estratégico y M&A. Es máster en ingeniería de gestión por la Universidad de Lieja y doctor por la Escuela de Economía de Turku.

Diego reporta a Valentina Ficaio, directora financiera del grupo, con sede en Zúrich, Suiza. Sucede a Benita Barretto, quien ocupó el cargo desde el año 2021 y deja la empresa para emprender nuevos proyectos.

Valentina Ficaio, directora financiera del grupo, declaró: "Estoy muy ilusionada con la colaboración con Diego. Proporciona una valiosa experiencia en relaciones con inversores y ha sido fundamental para impulsar con claridad nuestra estrategia de adquisiciones y desinversiones, permitiéndonos aprovechar nuevas oportunidades de mercado y gestionar nuestra cartera de inversiones".

"Me gustaría poder agradecer a Benita sus valiosas contribuciones a nuestra función de relaciones con los inversores en los últimos años y desearle mucho éxito en sus futuros proyectos".

Acerca de Adecco Group

Adecco Group es la empresa líder mundial en talento y experiencia tecnológica. Nuestro propósito es hacer que el futuro funcione para todos. A través de nuestras tres unidades de negocio globales —Adecco, Akkodis y LHH— en 60 países, impulsamos la empleabilidad sostenible y a lo largo de la vida de las personas, ofrecemos soluciones digitales y de ingeniería para impulsar la transformación de la Industria Inteligente y capacitamos a las organizaciones para optimizar su fuerza laboral. Adecco Group predica con el ejemplo y está comprometido con el fomento de la empleabilidad sostenible y el apoyo a economías y comunidades resilientes. Adecco Group AG tiene su sede en Zúrich, Suiza (ISIN: CH0012138605) y cotiza en la Bolsa de Valores SIX Swiss Exchange (ADEN).

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