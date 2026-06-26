LE GROUPE ADECCO NOMME UN NOUVEAU RESPONSABLE DES RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS ET DE LA STRATÉGIE DE PORTEFEUILLE

ZURICH, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe Adecco, leader mondial des services de gestion des talents et des technologies, a annoncé aujourd'hui la nomination de Diego Chantrain au poste de Directeur des relations avec les investisseurs et de la stratégie de portefeuille du groupe.

Diego possède une solide expérience tant sur les marchés financiers qu'en matière de stratégie d'entreprise. Depuis qu'il a rejoint le groupe Adecco en octobre 2022, il dirige les activités de développement d'entreprise et de fusions-acquisitions (M&A). Auparavant, il était responsable des relations avec les investisseurs chez Firmenich, où il a également occupé des postes dans le développement stratégique et les fusions-acquisitions. Il est titulaire d'une maîtrise en ingénierie de gestion de l'Université de Liège et d'un doctorat de la Turku School of Economics.

Diego dépend directement de Valentina Ficaio, Directrice financière du groupe, basée à Zurich, en Suisse. Il succède à Benita Barretto, qui occupait ce poste depuis 2021 et qui quitte l'entreprise pour se consacrer à de nouveaux projets.

Valentina Ficaio, Directrice financière du groupe, a déclaré : « Je suis très enthousiaste à l'idée de collaborer avec Diego. Il apporte une précieuse expérience en matière de relations avec les investisseurs et a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de notre stratégie d'acquisitions et de cessions, en veillant à ce qu'elle soit clairement définie, afin de tirer parti des nouvelles opportunités de marché et de gérer notre portefeuille.

Je tiens par ailleurs à remercier Benita pour tout ce qu'elle a apporté à notre service des relations avec les investisseurs ces dernières années, et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets à venir. »

À propos du groupe Adecco

Le groupe Adecco est le leader mondial de l'expertise en matière de talents et de technologies. Notre objectif est de préparer chacun à son avenir. Grâce à nos trois unités commerciales mondiales - Adecco, Akkodis et LHH - réparties dans 60 pays, nous favorisons l'employabilité durable et tout au long de la vie pour les individus, fournissons des solutions numériques et d'ingénierie pour favoriser la transformation de l'industrie intelligente et donnons aux organisations les moyens d'optimiser leur main-d'œuvre. Le groupe Adecco montre l'exemple et s'engage à favoriser l'employabilité durable et à soutenir des économies et des communautés résilientes. Adecco Group AG a son siège à Zurich, en Suisse (ISIN : CH0012138605). Le groupe est coté à la SIX Swiss Exchange (ADEN).

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