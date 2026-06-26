The Adecco Group、投資家向け広報・ポートフォリオ戦略の新責任者を任命

チューリッヒ, 2026年6月25日 /PRNewswire/ -- 人材・テクノロジーサービス分野で世界をリードする企業であるThe Adecco Groupは本日、Diego Chantrainを同グループの新たな投資家向け広報・ポートフォリオ戦略責任者に任命したと発表しました。

Diegoは、資本市場と企業戦略の両分野で確かな実績を有しています。2022年10月にThe Adecco Groupに入社して以来、同氏はコーポレート・ディベロップメントおよび合併・買収（M&A）を統括しています。以前はFirmenichで投資家向け広報を統括し、同社では戦略策定およびM&Aの職務も担っていました。University of Liègeで経営工学の修士号を、Turku School of Economicsで博士号を取得しています。

Diegoは、スイス・チューリッヒを拠点とするグループ最高財務責任者（CFO）のValentina Ficaioに直属します。Diegoは、2021年から同職を務め、新たな機会を求めて同社を離れるBenita Barrettoの後任となります。

グループ最高財務責任者（CFO）のValentina Ficaioは次のように述べています。「Diegoとともに仕事ができることを大変楽しみにしています。同氏は投資家向け広報における貴重な経験を持ち、新たな市場機会の活用と当社のポートフォリオ管理を見据え、買収・事業売却案件のパイプラインを明確な方針のもとで推進するうえで重要な役割を果たしてきました。」

「近年、当社の投資家向け広報部門に貴重な貢献をしてくれたBenitaに感謝するとともに、今後の活躍を心より祈っています。」

The Adecco Groupについて

The Adecco Groupは、人材・テクノロジー分野の専門性で世界をリードする企業です。当グループの存在意義は、すべての人にとってより良い未来を実現すること（making the future work for everyone）です。60か国で展開するAdecco、Akkodis、LHHの3つのグローバル事業部門を通じて、個人が生涯にわたり持続的に働ける力を高め、スマート・インダストリーへの変革を支えるデジタルおよびエンジニアリング・ソリューションを提供するとともに、組織が人材を最適化できるよう支援しています。The Adecco Groupは自ら模範を示し、持続的な就業力の育成と、強靭な経済および地域社会の支援に取り組んでいます。The Adecco Group AGは、スイス・チューリッヒに本社を置き（ISIN：CH0012138605）、SIX Swiss Exchange（ADEN）に上場しています。

詳細については、下記までお問い合わせください。

投資家向け広報 [email protected] +41 (0)44 878 88 88 報道関係窓口 [email protected] +41 (0) 79 876 09 21

SOURCE The Adecco Group