Adendo da Artmarket.com em relação à criptomoeda Artprice Coin no mercado de NFTs

"O DNS artpricecoin.com, registrado em dezembro de 2017 (juntamente com todos os nomes correspondentes), ilustra a conscientização antecipada da Artprice by Artmarket sobre esta mudança de paradigma para os NFTs e as criptomoedas".

A Artmarket.com gostaria de ressaltar que, até o momento, ainda não há uma criptomoeda específica para o grupo, mas que seus grupos de trabalho, após reflexão intensa, projetaram diferentes cenários, em que legisladores franceses e/ou europeus e/ou legisladores americanos começariam a desenvolver quadros legislativos viáveis para uma cultura de criptomoedas, que já tem um histórico relativamente longo e que atualmente é praticada por mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo.

O desenvolvimento e a implementação destes quadros (como a adequação jurídica a uma realidade existente) é um processo observado repetidamente ao longo da história, particularmente nas áreas da economia e da ciência durante o século XX.

A estratégia global da Artmarket.com inclui, há muito tempo, a criação de uma criptomoeda específica para o mercado de arte, conforme demonstrado pela data de registro do DNS artpricecoin.com (.net .org etc. e seus nomes correspondentes).

Há muitos anos, a Artprice vem estudando as realidades histórica e econômica do mercado de arte, tanto em sua base quanto em seus aspectos periféricos, e gostaria de lembrar a comunidade emergente atual de criptomoedas do ponto de partida real da cultura de criptomoedas: o anarquista mítico das criptomoedas Manifesto, de Timothy C. May, no encontro da CypherPunk em 1992.

O Groupe Serveur, pioneiro da internet na Europa desde 1987 e acionista de referência da Artprice by Artmarket, sempre foi sensível à comunidade CypherPunk, sendo ele mesmo um usuário frequente da PGP (Pretty Good Privacy) desde 1991.

Para thierry Ehrmann, fundador do Server Group: "O cientista de computação Philip Zimmermann é um visionário que entendeu rapidamente a necessidade imperativa de proteger dados pessoais."

A cultura do Groupe Serveur está profundamente enraizada em criptologia e está muito próxima da Electronic Frontier Foundation. O livro The Code Book (1999), de Simon Singh, ilustra perfeitamente a história da criptologia, conforme vivenciada pelo Groupe Serveur.

Com legislação favorável na Europa e/ou nos EUA, a emissão desta criptomoeda por sua subsidiária americana Artprice Inc. (SoundView Press desde 1992) perseguirá um objetivo principal: levar de volta os artistas ao local central que devem ocupar no mercado de arte.

Para thierry Ehrmann: "Em termos históricos, a coisa mais próxima ao impacto dos NFTs no mundo da arte foi a mudança de paradigma que hoje chamamos de 'Renascimento'. Desde então - quando a imprensa de Johannes Gutenberg permitiu que artistas imprimissem edições de suas obras -nunca houve uma transferência tão grande de poder para as mãos dos artistas.

O Renascimento permitiu que os artistas gerassem renda e controlassem sua produção de forma independente em seus ateliês e fábricas. Hoje, com as criptomoedas sendo essenciais para o mercado de NFTs em crescimento exponencial, estamos vivenciando uma mudança semelhante de paradigma."

thierry Ehrmann, CEO da Artmarket.com e fundador da Artprice, é um escultor e artista plástico registrado há mais de 36 anos em empresas de direitos autorais e criador do famoso Abode of Chaos, um vasto metaverso CyberPunk e distópico com 6.300 obras em um local de 9.000 m² em Lyon, na França.

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Extremamente consciente das condições e responsabilidades enfrentadas pelos artistas atualmente, thierry Ehrmann tem se comunicado diariamente com outros criadores em várias disciplinas artísticas e organizado debates intensos com artistas que trabalham em casa no Abode of Chaos há três décadas.

A Artmarket.com quer libertar os artistas das engrenagens de um sistema implacável que retarda seu progresso. Ex-dependentes de ordens de hierarquias eclesiásticas, em seguida de famílias e aristocratas reais, os artistas de hoje enfrentam, muitas vezes, obstáculos econômicos intransponíveis que os impedem de se tornarem conhecidos e de serem recompensados de forma justa por seu trabalho.

Uma criação autorizada da criptomoeda Artprice Coin pela Artmarket.com possibilitará, no fim das contas, restaurar o equilíbrio entre os artistas e outros participantes do mercado de arte – um equilíbrio que muitas vezes desfavorece o artista – por meio de uma distribuição mais equitativa de riquezas entre as partes.

Assim, os artistas poderão aumentar sua renda e notoriedade sem prejudicar sua reputação ou sua relação com os principais participantes do mercado de arte.

Em 2022, comunidades inteiras de artistas de rua, terra ou performáticos – frequentemente isolados do mercado de arte devido à natureza específica de suas obras – terão, finalmente, a oportunidade de negociar diretamente com seus públicos utilizando exchanges da Artprice Coin by Artmarket.com.

Direitos autorais 1987-2021 thierry Ehrmann

