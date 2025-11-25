Aduna und Comviva kooperieren, um die Einführung von Network Intelligence über NGAGE.ai weltweit in Unternehmen voranzutreiben

– Strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der Nutzung und Monetarisierung von Netzwerk-APIs in Unternehmen durch eine einheitliche, skalierbare sowie intelligente Plattform

NEU-DELHI, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Comviva, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation mit den Schwerpunkten Kundenerfahrungsmanagement, Datenmonetarisierung und digitale Finanzdienstleistungen, gab heute eine Partnerschaft mit Aduna bekannt, dem globalen Aggregator von standardisierten Netzwerk-APIs. Die Zusammenarbeit wird sich darauf konzentrieren, die weltweite Übernahme und Monetarisierung von Netzwerk-APIs durch NGAGE.ai, Comvivas führende SaaS-basierte Plattform für programmierbare Kommunikation und Network Intelligence, zu beschleunigen.

Die Partnerschaft kombiniert die NGAGE.ai-Plattform von Comviva und das Know-how im Bereich Unternehmens-Onboarding mit dem globalen Betreiberkonsortium von Aduna. Dieser einheitliche Ansatz bietet Unternehmen einen sicheren, skalierbaren Zugang zu Netzwerkintelligenz und ermöglicht Telekommunikationsunternehmen, Netzwerkkapazitäten effizient zu monetarisieren.

Anthony Bartolo, Geschäftsführer von Aduna, fügte hinzu: „Die nächste Welle der Unternehmensinnovation wird durch nahtlosen Zugang zu Network Intelligence vorangetrieben werden. Durch die Integration der NGAGE.ai-Plattform von Comviva in die globale Betreibervereinigung von Aduna ermöglichen wir Unternehmen eine marktübergreifende Innovation mit standardisierten, leistungsstarken Netzwerk-APIs. Diese Zusammenarbeit verbessert die Wertschöpfungskette für Betreiber und gibt Unternehmen das Vertrauen sowie die Flexibilität, die sie benötigen, um neue Dienste einzuführen, Betrug zu reduzieren und vertrauenswürdigere Kundenerlebnisse weltweit zu bieten."

Zur Partnerschaft sagte Rajesh Chandiramani, Geschäftsführer von Comviva, „Da Unternehmen ihren Wandel hin zu Echtzeit- und intelligenten Abläufen beschleunigen, werden Netzwerk-APIs zur Grundlage der digitalen Transformation. Mit NGAGE.ai und dem globalen Ökosystem von Aduna schaffen wir einen einheitlichen sowie skalierbaren Weg für Unternehmen, programmierbare Kommunikation schnell und in großem Umfang einzuführen. Diese Partnerschaft bekräftigt unser Bestreben, Telekommunikationsanbieter dabei zu unterstützen, Network Intelligence zu monetarisieren, und ermöglicht Unternehmen zugleich, differenzierte, sichere sowie zukunftsfähige digitale Erlebnisse zu entwickeln."

NGAGE.ai ist eine einzigartige SaaS-basierte, Plattform, die Unternehmen die Nutzung von Kommunikations- und Netzwerk-APIs deutlich vereinfacht. Sie macht separate Investitionen in die Infrastruktur überflüssig, bietet sofortigen Zugriff und sorgt für messbare Transparenz bei der Nutzung. NGAGE.ai von Comviva ermöglicht ein nahtloses Enterprise-Onboarding, da Organisationen ab dem ersten Tag mit der Nutzung von Network-APIs beginnen können, ohne im Voraus in eine Plattform investieren zu müssen. Die Plattform bietet Dienste für unternehmenskritische Anforderungen wie reibungsloses Login, Identitätsprüfung, Betrugserkennung und KYC und folgt einem vierteljährlichen Release-Plan, um sich entwickelnde Unternehmensanforderungen zu unterstützen. Sie gewährleistet außerdem volle Transparenz durch Echtzeit-API-Verbrauch, Nutzung und Analyse-Dashboards für Unternehmen.

Die Partnerschaft wird zudem durch Comvivas erwiesene Führungsrolle im globalen Ökosystem für digitale Zahlungen und digitale Kreditvergabe gestärkt — Branchen, die zu den größten Anwendern von Network-APIs gehören werden. Laut dem GSMA Mobile Money Report 2024 hält Comviva einen Anteil von 24 % am weltweiten Markt für Mobile Money und verarbeitet jährlich mehr als 7,5 Milliarden Transaktionen mit einem Transaktionsvolumen von über 400 Milliarden US-Dollar. Yabx, die KI-gestützte digitale Kreditplattform des Unternehmens, ist außerdem eine der am schnellsten wachsenden alternativen Kreditinfrastrukturen in Afrika, dem Nahen Osten, Südostasien und Lateinamerika. Da Banken und Finanzinstitute zunehmend auf Echtzeitinformationen zu Identität, Betrug und Risiken angewiesen sind, machen Comvivas Reichweite und Glaubwürdigkeit im Bereich digitaler Finanzdienstleistungen NGAGE.ai zu einem natürlichen Wegbereiter der nächsten Welle API-gestützter Finanzinnovationen.

Die NGAGE.ai-Plattform ist bereits in über 40 Ländern aktiv, mit mehr als 100 Betreibern integriert und verarbeitet jährlich über 250 Milliarden Transaktionen für mehr als 7000 Unternehmenskunden. Mit seinem umfangreichen weltweiten Einsatz ist NGAGE.ai als eine der skalierbarsten und vertrauenswürdigsten Plattformen für die Einführung API-gestützter Netzwerkintelligenz positioniert.

