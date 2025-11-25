Partenariat entre Aduna et Comviva pour favoriser l'adoption par les entreprises mondiales de l'intelligence de réseau via NGAGE.ai

- Partenariat stratégique visant à promouvoir la consommation et la valorisation des API de réseau par les entreprises grâce à une plateforme unifiée, évolutive et intelligente

NEW DELHI, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Comviva, leader mondial des solutions de transformation numérique, spécialisé dans la gestion de l'expérience des clients, la valorisation des données et les services financiers numériques, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Aduna, l'agrégateur mondial d'API de réseau standardisées. La collaboration se concentrera sur l'accélération de l'adoption et de la valorisation des API de réseau par les entreprises du monde entier grâce à NGAGE.ai, la plateforme phare de logiciel à la demande mise à disposition par Comviva pour les communications programmables et l'intelligence de réseau.

Le partenariat associe la plateforme NGAGE.ai et les compétences de Comviva en matière d'intégration d'entreprises au consortium mondial d'opérateurs d'Aduna. Cette approche unifiée offre aux entreprises un accès sécurisé et évolutif à l'intelligence de réseau, tout en aidant les opérateurs de télécommunications à tirer efficacement profit des capacités du réseau.

Anthony Bartolo, directeur général d'Aduna, a ajouté : « La prochaine vague d'innovation des entreprises sera alimentée par un accès transparent à l'intelligence de réseau. En intégrant la plateforme NGAGE.ai de Comviva à la fédération mondiale d'opérateurs d'Aduna, nous permettons aux entreprises d'innover de manière cohérente sur tous les marchés grâce à de très performantes API de réseau standardisées. Cette collaboration améliore la chaîne de valeur pour les opérateurs et donne aux entreprises la confiance et l'agilité nécessaires pour lancer de nouveaux services, réduire la fraude et proposer à leurs clients du monde entier une expérience plus fiable. »

S'exprimant sur ce partenariat, Rajesh Chandiramani, directeur général de Comviva, a déclaré : « À mesure que les entreprises accélèrent leur transition vers des opérations en temps réel pilotées par l'intelligence, les API de réseau vont devenir un élément fondamental de la transformation numérique. Avec NGAGE.ai et l'écosystème mondial d'Aduna, nous créons une voie unifiée et évolutive pour que les entreprises adoptent les communications programmables rapidement et à grande échelle. Ce partenariat renforce notre détermination à aider les opérateurs de télécommunications à valoriser l'intelligence de réseau, tout en donnant aux entreprises les moyens de créer une expérience numérique différenciée, sécurisée et prête pour l'avenir. »

NGAGE.ai est une plateforme de logiciel à la demande unique en son genre, qui simplifie la consommation d'API de communication et de réseau pour les entreprises. Elle rend superflu tout investissement dans une infrastructure distincte, fournit un accès instantané et assure une transparence mesurable de l'utilisation. Grâce à la plateforme NGAGE.ai de Comviva, les entreprises sont intégrées en toute fluidité et peuvent commencer à consommer des API de réseau dès le premier jour, sans investissement initial. La plateforme propose des services qui répondent aux besoins des entreprises, tels que la connexion sans friction, la vérification d'identité, la détection de fraude et la procédure de connaissance de la clientèle, et s'appuie sur un plan de publication trimestriel en phase avec l'évolution des exigences des entreprises. La plateforme garantit également une transparence totale grâce à des tableaux de bord analytiques ainsi que sur la consommation et l'utilisation d'API en temps réel, destinés aux entreprises.

Le partenariat est encore consolidé par le leadership avéré de Comviva dans l'écosystème mondial des paiements et des prêts numériques, des secteurs appelés à faire partie des plus grands consommateurs d'API de réseau. Traitant plus de 7,5 milliards de transactions par an pour un montant supérieur à 400 milliards de dollars, Comviva détient, selon le rapport 2024 de la GSMA sur l'argent mobile, 24 % de la part du marché mondial dans ce secteur. Sa plateforme de prêt numérique alimentée par l'IA, Yabx, est en outre l'une des infrastructures de crédit alternatif qui affiche la croissance la plus rapide en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Alors que les banques et les institutions financières se fient de plus en plus à des informations en temps réel sur l'identité, la fraude et le risque, l'envergure et la crédibilité de Comviva dans le domaine de la finance numérique font de NGAGE.ai un catalyseur naturel de la prochaine vague d'innovations financières basées sur les API.

La plateforme NGAGE.ai est déjà active dans plus de 40 pays, intégrée dans les systèmes de plus de 100 opérateurs, et traite plus de 250 milliards de transactions par an pour plus de 7 000 entreprises clientes. Grâce à son vaste déploiement mondial, NGAGE.ai se positionne comme l'une des plateformes les plus évolutives et les plus fiables pour l'adoption de l'intelligence de réseau pilotée par les API.

