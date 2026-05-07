Advaita Bio lance iSCanGuide™ : analyse unifiée de la transcriptomique unicellulaire et spatiale, reposant sur une infrastructure optimisée par GPU

La plateforme optimisée par GPU unifie les flux de travail fragmentés, réduisant des semaines d'analyse en quelques minutes.

ANN ARBOR, Michigan, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Advaita Bio a annoncé aujourd'hui le lancement de iSCanGuide, une plateforme basée sur le cloud conçue pour transformer les ensembles de données transcriptomiques spatiales et unicellulaires à grande échelle en résultats biologiquement exploitables. S'appuyant sur 20 ans de science validée, la plateforme est intégrée à la plateforme phare d'Advaita, iPathwayGuide™, remplaçant les flux de travail fragmentés par un environnement de découverte unifié et optimisé par GPU.

La transcriptomique unicellulaire et spatiale génère des ensembles de données complexes, mais la plupart des chercheurs continuent à assembler des outils fragmentés pour les analyser, à écrire des scripts personnalisés, à exporter entre plateformes et à perdre des semaines dans des flux de travail manuels. iSCanGuide parvient à éliminer ce goulot d'étranglement grâce à un environnement unifié et optimisé par GPU qui réduit à quelques minutes ce qui auparavant prenait des semaines, en s'appuyant sur la même science validée qui sous-tend la plateforme d'analyse des voies biologiques d'Advaita, à laquelle plus de 13 000 chercheurs font confiance dans le monde entier.

« Les chercheurs sont noyés dans les données et ont soif de connaissances », a déclaré Mike Mattacola, PDG d'Advaita Bio. « iSCanGuide réduit à quelques minutes ce qui représentait auparavant un processus manuel de plusieurs semaines, des matrices de comptage aux types de cellules annotées, en passant par le contexte spatial et l'analyse des voies biologiques, le tout sur une seule et même plateforme ».

Caractéristiques principales et compatibilité :

Interaction en temps réel : interface GUI, sans code, comprenant plusieurs modes de navigation, suffisamment accessible pour les nouveaux utilisateurs, puissante pour les analyses d'experts.

interface GUI, sans code, comprenant plusieurs modes de navigation, suffisamment accessible pour les nouveaux utilisateurs, puissante pour les analyses d'experts. Des flux de travail normalisés selon les meilleures pratiques : assurer la reproductibilité et la cohérence des expériences de transcriptomique unicellulaire et spatiale grâce à des chaînes d'analyse normalisées et validées.

assurer la reproductibilité et la cohérence des expériences de transcriptomique unicellulaire et spatiale grâce à des chaînes d'analyse normalisées et validées. Analyse transcriptomique d'une cellule unique : prend en charge les sorties .h5ad, .h5, 10x CellRanger et ParseBio, ce qui permet de réaliser une analyse interactive et itérative depuis le contrôle de qualité initial et le filtrage jusqu'au regroupement, à l'annotation et à l'analyse des trajectoires, grâce à des flux de travail flexibles qui s'adaptent à vos données à chaque étape.

prend en charge les sorties .h5ad, .h5, 10x CellRanger et ParseBio, ce qui permet de réaliser une analyse interactive et itérative depuis le contrôle de qualité initial et le filtrage jusqu'au regroupement, à l'annotation et à l'analyse des trajectoires, grâce à des flux de travail flexibles qui s'adaptent à vos données à chaque étape. Analyse transcriptomique spatiale : cartographie de l'expression des gènes dans leur contexte tissulaire d'origine grâce à la prise en charge complète de 10x Genomics Visium (Standard/HD) et Xenium. Visualisez la distribution spatiale de cellules et identifiez les gènes à variation spatiale, le tout dans le même environnement que celui utilisé pour l'ARN séquentiel unicellulaire, sans aucune exportation de données.

cartographie de l'expression des gènes dans leur contexte tissulaire d'origine grâce à la prise en charge complète de 10x Genomics Visium (Standard/HD) et Xenium. Visualisez la distribution spatiale de cellules et identifiez les gènes à variation spatiale, le tout dans le même environnement que celui utilisé pour l'ARN séquentiel unicellulaire, sans aucune exportation de données. Cadres intégrés : alimentent directement la méthodologie d'analyse d'impact exclusive d'iPathwayGuide™ pour l'analyse mécanistique des voies biologiques à résolution unicellulaire, reliant l'annotation des types cellulaires à l'interprétation biologique au niveau des voies dans un flux de travail unique.

alimentent directement la méthodologie d'analyse d'impact exclusive d'iPathwayGuide™ pour l'analyse mécanistique des voies biologiques à résolution unicellulaire, reliant l'annotation des types cellulaires à l'interprétation biologique au niveau des voies dans un flux de travail unique. Analyse de la communication de cellule à cellule : caractériser les réseaux de signalisation intercellulaire en identifiant les interactions ligand-récepteur et les schémas de communication entre les types de cellules, afin de révéler comment les cellules coordonnent leur comportement dans leur environnement tissulaire d'origine.

« L'analyse unicellulaire et spatiale a été définie par la fragmentation : trop d'outils, trop de paramètres, et aucune continuité entre le regroupement et l'interprétation biologique. La courbe d'apprentissage abrupte montre que l'on perd un savoir-faire chaque fois qu'un analyste part, et le partage des résultats est plus difficile qu'il ne devrait l'être », a déclaré le Dr Sorin Draghici, fondateur et directeur scientifique. « iSCanGuide remplace tout cela par une plateforme unique qui permet aux chercheurs de passer des matrices de comptage à la compréhension des voies mécanistiques, avec des valeurs par défaut pertinentes, un partage en un clic et la saisie de tous les paramètres. Il se connecte directement à la méthodologie d'analyse d'impact exclusive d'iPathwayGuide, de sorte que l'ensemble du flux de travail s'effectue en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs semaines ».

Pour en savoir plus sur iSCanGuide, veuillez consulter notre site Web.

À propos d'Advaita Bio

Advaita Bio développe des logiciels alimentés par l'IA pour l'analyse des voies biologiques, l'interprétation des variantes et l'analyse unicellulaire. Bénéficiant de la confiance de plus de 13 000 chercheurs et appuyée par près de 20 000 citations évaluées par des pairs, la plateforme s'appuie sur deux décennies d'algorithmes scientifiquement validés pour fournir des informations biologiques que les outils conventionnels ne permettent pas d'obtenir.

Contact pour les médias

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2974032/Advaita_Logo.jpg



