Advaita Bio wprowadza iSCanGuide™: ujednoliconą analizę transkryptomiki pojedynczych komórek i przestrzennej opartą na infrastrukturze akcelerowanej przez GPU

Platforma akcelerowana przez GPU integruje rozproszone procesy robocze, skracając analizę z tygodni do minut.

ANN ARBOR, Michigan, 7 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Advaita Bio ogłosiła dziś uruchomienie iSCanGuide - platformy w chmurze zaprojektowanej w celu przekształcania wielkoskalowych zbiorów danych transkryptomiki pojedynczych komórek i przestrzennej w wyniki istotne biologicznie. Platforma, oparta na 20 latach zwalidowanych badań naukowych, została zintegrowana z flagową platformą Advaita - iPathwayGuide™ - zastępując rozproszone procesy robocze ujednoliconym środowiskiem badawczym wykorzystującym możliwości GPU.

Transkryptomika pojedynczych komórek i przestrzenna generują złożone zbiory danych - jednak większość badaczy nadal jest zmuszona łączyć rozproszone narzędzia w celu ich analizy, tworząc własne skrypty, eksportując dane pomiędzy platformami i tracąc tygodnie na ręczne procesy robocze. iSCanGuide eliminuje to utrudnienie dzięki ujednoliconemu środowisku akcelerowanemu przez GPU, które skraca procesy trwające wcześniej tygodnie do zaledwie minut. Rozwiązanie opiera się na tej samej zwalidowanej metodologii naukowej, która stanowi podstawę platformy analizy szlaków biologicznych Advaita, wykorzystywanej przez ponad 13 000 badaczy na całym świecie.

„Badacze toną w ogromnych ilościach danych i desperacko potrzebują użytecznych wniosków - powiedział Mike Mattacola, dyrektor generalny Advaita Bio. - iSCanGuide skraca proces, który wcześniej wymagał tygodni ręcznej pracy, do zaledwie minut - od macierzy zliczeń po oznaczone typy komórek, kontekst przestrzenny oraz mechanistyczną analizę szlaków biologicznych w jednej platformie".

Kluczowe funkcje i kompatybilność:

- Interakcja w czasie rzeczywistym: interfejs graficzny sterowany GUI, niewymagający kodowania, z wieloma trybami nawigacji - wystarczająco przystępny dla początkujących użytkowników, a jednocześnie wystarczająco zaawansowany do analiz eksperckich.

- Standaryzowane procesy robocze zgodne z najlepszymi praktykami: zapewniają powtarzalność i spójność eksperymentów transkryptomiki pojedynczych komórek i przestrzennej dzięki standaryzowanym, zwalidowanym procesom analitycznym.

- Analiza transkryptomiki pojedynczych komórek: natywna obsługa formatów .h5ad, .h5, 10x CellRanger oraz wyników ParseBio, umożliwiająca interaktywną i iteracyjną analizę - od początkowej kontroli jakości i filtrowania po klasteryzację, oznaczanie i analizę trajektorii - z elastycznymi procesami roboczymi dostosowującymi się do danych na każdym etapie.

- Analiza transkryptomiki przestrzennej: mapowanie ekspresji genów w ich naturalnym kontekście tkankowym z pełną obsługą platform 10x Genomics Visium (Standard/HD) oraz Xenium. Wizualizacja przestrzennych rozmieszczeń komórek i identyfikacja genów zmiennych przestrzennie - wszystko w tym samym środowisku wykorzystywanym do analizy RNA-seq pojedynczych komórek, bez konieczności eksportowania danych.

- Zintegrowane ramy: bezpośrednia integracja z autorską metodologią Impact Analysis platformy iPathwayGuide™ w celu mechanistycznej analizy szlaków biologicznych na poziomie pojedynczych komórek - łącząc oznaczanie typów komórek z biologiczną interpretacją na poziomie szlaków w jednym procesie roboczym.

- Analiza komunikacji międzykomórkowej: charakterystyka sieci sygnalizacji międzykomórkowej poprzez identyfikację interakcji ligand-receptor i wzorców komunikacji pomiędzy typami komórek - ujawniająca, w jaki sposób komórki kierują swoim zachowaniem w naturalnym środowisku.

„Analizę pojedynczych komórek i przestrzenną charakteryzowała dotychczas fragmentacja - zbyt wiele narzędzi, zbyt wiele parametrów i brak ciągłości pomiędzy klasteryzacją a interpretacją biologiczną. Stroma krzywa uczenia się sprawia, że za każdym razem, gdy z organizacji odchodzi analityk, zabiera ze sobą kluczową wiedzę, a udostępnianie wyników jest trudniejsze, niż powinno być - powiedział dr Sorin Draghici, założyciel i dyrektor naukowy - iSCanGuide zastępuje to wszystko jedną platformą, która prowadzi badaczy od macierzy zliczeń do mechanistycznego zrozumienia szlaków biologicznych - z rozsądnymi ustawieniami domyślnymi, udostępnianiem jednym kliknięciem i pełnym zapisem wszystkich ustawień. Platforma integruje się bezpośrednio z autorską metodologią Impact Analysis iPathwayGuide, dzięki czemu cały proces trwa minuty zamiast tygodni".

Aby dowiedzieć się więcej o iSCanGuide, odwiedź stronę internetową.

Advaita Bio

Advaita Bio tworzy oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do analizy szlaków biologicznych, interpretacji wariantów i analityki pojedynczych komórek. Platforma, wykorzystywana przez ponad 13 000 badaczy, poparta niemal 20 000 cytowaniami w recenzowanych publikacjach naukowych, opiera się na dwóch dekadach tworzenia algorytmów poddanych walidacji naukowej, aby dostarczać danych biologicznych, których konwencjonalne narzędzia nie są w stanie wykryć.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2974032/Advaita_Logo.jpg_