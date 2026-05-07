Advaita Bio spúšťa iSCanGuide™: platformu pre analýzu jednobunkových a priestorových transkriptomických dát s akceleráciou GPU
May 07, 2026, 12:04 ET
Platforma s akceleráciou GPU zjednocuje fragmentované pracovné postupy a mení týždne analýzy na minúty
ANN ARBOR, Michigan, 7. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Advaita Bio dnes oznámila spustenie iSCanGuide, cloudového riešenia navrhnutého na transformáciu rozsiahlych jednobunkových a priestorových transkriptomických dát na biologicky zmysluplné výsledky. Platforma je postavená na 20 rokoch overenej vedy a integrovaná s vlajkovou loďou spoločnosti Advaita, platformou iPathwayGuide™, pričom nahrádza fragmentované pracovné postupy jednotným prostredím pre objavy poháňaným GPU.
Jednobunková a priestorová transkriptomika generujú komplexné dáta – ale väčšina vedcov stále spája fragmentované nástroje na ich analýzu, píše vlastné skripty, exportuje dáta medzi platformami a stráca týždne manuálnymi pracovnými postupmi. iSCanGuide tento problém odstraňuje pomocou jednotného prostredia akcelerovaného GPU, ktoré skracuje to, čo trvalo týždne, na minúty. Je postavená na rovnakej overenej vede, ktorá je základom platformy Advaita pre analýzu metabolických dráh a dôveruje jej viac ako 13 000 výskumníkov po celom svete.
„Vedci sa topia v dátach a hladujú po poznatkoch," povedal Mike Mattacola, generálny riaditeľ spoločnosti Advaita Bio. „iSCanGuide skracuje kedysi týždňový manuálny proces, na minúty – od matíc počtu až po anotované bunkové typy, priestorový kontext a mechanistickú analýzu metabolických dráh v jedinej platforme."
Kľúčové vlastnosti a kompatibilita:
- Interakcia v reálnom čase: rozhranie riadené GUI bez potreby kódovania s viacerými navigačnými režimami – dostatočne prístupné pre začiatočníkov, výkonné pre expertné analýzy.
- Štandardizované osvedčené pracovné postupy: zabezpečujú reprodukovateľnosť a konzistentnosť naprieč experimentmi jednobunkovej a priestorovej transkriptomiky pomocou štandardizovaných a overených analytických postupov.
- Analýza jednobunkovej transkriptomiky: natívne podporuje formáty .h5ad, .h5, výstupy 10x CellRanger a ParseBio, umožňuje interaktívnu a iteratívnu analýzu od počiatočnej kontroly kvality a filtrovania cez klastrovanie, anotáciu až po analýzu trajektórií, s flexibilnými pracovnými postupmi, ktoré sa prispôsobujú vašim dátam v každej fáze.
- Analýza priestorovej transkriptomiky: mapuje génovú expresiu v jej prirodzenom tkanivovom kontexte s plnou podporou pre 10x Genomics Visium (Standard/HD) a Xenium. Vizualizuje priestorové rozloženie buniek a identifikuje priestorovo variabilné gény – to všetko v rovnakom prostredí používanom pre jednobunkové RNA-seq, bez potreby exportu dát.
- Integrované rámce: priamo napojené na proprietárnu metodológiu Impact Analysis platformy iPathwayGuide™ pre mechanistickú analýzu metabolických dráh v jednobunkovom rozlíšení – spája anotáciu bunkových typov s biologickou interpretáciou na úrovni metabolických dráh v jedinom pracovnom postupe.
- Analýza medzibunkovej komunikácie: charakterizuje siete medzibunkovej signalizácie identifikáciou interakcií ligandov a receptorov a komunikačných vzorov medzi bunkovými typmi – odhaľuje, ako bunky koordinujú svoje správanie v rámci svojho prirodzeného tkanivového prostredia.
„Jednobunková a priestorová analýza bola definovaná fragmentáciou – príliš veľa nástrojov, príliš veľa parametrov a žiadna kontinuita medzi klastrovaním a biologickou interpretáciou. Strmá krivka učenia znamená, že kritické know-how sa stráca vždy, keď analytik odíde, a zdieľanie výsledkov je ťažšie, než by malo byť," povedal Dr. Sorin Draghici, zakladateľ a vedecký riaditeľ. „iSCanGuide to všetko nahrádza jedinou platformou, ktorá vedie výskumníkov od matíc počtu k mechanistickému pochopeniu metabolických dráh – so zmysluplnými predvoľbami, zdieľaním jedným kliknutím a každé nastavenie zachytené. Pripája sa priamo k patentovanej metodológii Impact Analysis platformy iPathwayGuide, takže celý pracovný postup beží v minútach namiesto týždňov."
O spoločnosti Advaita Bio
Advaita Bio vyvíja softvér poháňaný AI pre analýzu metabolických dráh, interpretáciu variantov a jednobunkovú analytiku. Platforme, ktorej dôveruje viac ako 13 000 vedcov a ktorú podporuje takmer 20 000 recenzovaných citácií, je založená na dvoch desaťročiach vedecky overených algoritmov a poskytuje biologické poznanie, ktoré konvenčné nástroje prehliadajú.
