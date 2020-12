ADVAITE otrzymała certyfikat CE na test RapCov™ Rapid COVID-19

Zestaw do przeprowadzania testów diagnostycznych „RapCovTM" to wygodne i szybkie rozwiązanie umożliwiające przebadanie dużych populacji pod kątem obecności przeciwciał IgG przeciwko COVID-19.

MALVERN, Penn., 7 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- ADVAITE Inc., nowatorska firma biotechnologiczna, koncentrująca się na opracowywaniu nowych testów diagnostycznych dla punktów opieki, ogłosiła dzisiaj, że otrzymała certyfikat CE Mark na swój test szybkiego reagowania na przeciwciała IgG COVID-19, RapCov™, który ma pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się infekcji koronawirusa.

Przyznanie znaku CE stanowi wsparcie dla ochrony zdrowia publicznego w Europie przed zagrożeniami biologicznymi poprzez ułatwienie dostępności i zastosowania medycznych środków zaradczych, takich jak szybki test ADVAITE RapCov™ Rapid-19, które są niezbędne w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego. ADVAITE jest zaangażowana w dostarczanie na rynek międzynarodowy swoich zestawów testów na COVID-19, przeznaczonych do natychmiastowej diagnostyki. ADVAITE Inc. we współpracy z OBELIS S.A. jako autoryzowanym przedstawicielem, niezwłocznie rozpocznie działania rozwojowe i marketingowe.

„Uważamy, że test ADVAITE RapCov™ Rapid COVID-19 może zaoferować niepowtarzalne korzyści w opanowaniu choroby. Jest on niezwykle łatwy w użyciu, może dostarczyć dokładnych wyników z kropli krwi pobranej z opuszki palca i wykryć przeciwciała IgG przeciwko wirusowi COVID-19, pokazując wynik w ciągu zaledwie 15 minut - powiedział Karthik Musunuri, dyrektor generalny Advaite. - Co więcej, próbki krwi nie muszą być wysyłane do laboratorium, co czyni nasz test idealnym rozwiązaniem dla przesiewowych badań p charakterze masowym".

Kilka zdań o ADVAITE Inc.

ADVAITE Inc. jest spółką biotechnologiczną z siedzibą w Malvern, specjalizującą się w opracowywaniu nowych metod terapeutycznych i diagnostycznych mających na celu pomoc pacjentom cierpiącym na różne wycieńczające choroby. Słowo „Advaite" oznacza jedyny, bezkonkurencyjny lub niepowtarzalny. W ADVAITE dążymy do tego, by tak właśnie było.

Obecnie, ADVAITE Inc. koncentruje się na opracowywaniu nowych testów w punktach opieki, aby pomóc w zwalczaniu najbardziej śmiercionośnego wirusa współczesnego świata, COVID-19. Dzięki nowoczesnemu i zaawansowanemu technologicznie laboratorium CLIA, mieszczącemu się w Chicago w stanie Illinois oraz rozbudowanej, innowacyjnej placówce badawczo-rozwojowej w Malvern, PA; ADVAITE stale wprowadza innowacje, opracowuje i komercjalizuje testy w punktach opieki, aby zaradzić istniejącej pandemii i wspomagać jej skutki dla większych populacji.

O teście ADVAITE RapCov™ Rapid COVID-19

Test ADVAITE RapCov™ Rapid COVID-19 jest testem immunochromatograficznym o przepływie bocznym, służącym do domniemanego jakościowego wykrywania przeciwciał IgG przeciwko wirusowi COVID-19 w próbkach ludzkiej krwi pełnej, pobranej z opuszki palca. W przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych badaniu klinicznym, które odbywało się w licznych ośrodkach, miejscu kontaktu lekarza z pacjentem, test RapCov™ Rapid COVID-19 wykazał 90% wrażliwości i 100% swoistości u ponad 100 osób w odniesieniu do wykrywania obecności przeciwciał IgG COVID-19 we krwi pełnej z opuszki palca.

KONTAKT:

Dla zapytań ofertowych

Brahma Prathi

Dyrektor ds. działalności handlowej, Advaite Inc.

e-mail: [email protected]

Autoryzowany przedstawiciel europejski

OBELIS S.A.

Bd Général Wahis, 53 B-1030

Bruksela, Belgia

tel. +3227325954

faks +3227326003

e-mail: [email protected]

