ADVAITE reçoit le marquage CE pour son test COVID-19 rapide RapCov™

MALVERN, Pennsylvanie, 7 décembre 2020 /PRNewswire/ -- ADVAITE Inc., une société de biotechnologie innovante qui se concentre sur le développement de nouveaux tests de diagnostic sur le lieu de soin, a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu l'autorisation de marquage CE pour son test aux anticorps IgG COVID-19 à résultats rapides, RapCov™, et contribuera aux efforts visant à contenir la propagation de l'infection par le coronavirus.

L'obtention du marquage CE aidera à renforcer la défense de la santé publique européenne contre les menaces biologiques en facilitant la disponibilité et l'utilisation de contre-mesures médicales qui sont nécessaires en cas d'urgence de santé publique, telles que le test COVID-19 rapide RapCov™ d'ADVAITE. ADVAITE s'est engagée à fournir au marché mondial ses kits de tests de diagnostic COVID-19 rapides. ADVAITE Inc., en partenariat avec OBELIS S.A en tant que représentant autorisé, commencera immédiatement ses efforts d'expansion et de commercialisation.

« Nous pensons que le test COVID-19 rapide RapCov™ d'ADVAITE peut offrir des avantages uniques pour contenir la maladie. Il est simple à utiliser. Il peut fournir des résultats précis à partir d'une goutte de sang du bout du doigt et détecter les anticorps IgG qui agissent contre la COVID-19. De plus, les résultats sont affichés au bout de 15 minutes », a déclaré Karthik Musunuri, président directeur général d'Advaite. « En outre, les échantillons de sang n'ont pas besoin d'être envoyés à un laboratoire, ce qui en fait une solution idéale pour le dépistage de masse des populations. »

À propos d'ADVAITE Inc.

ADVAITE Inc. est une société de biotechnologie basée à Malvern, en Pennsylvanie. Elle se concentre sur le développement de nouvelles thérapies et de diagnostics pour aider les patients souffrant de diverses maladies débilitantes. Le mot « Advaite » signifie « l'un sans second » : unique ou sans égal. Chez ADVAITE, nous aspirons à être exactement cela.

Actuellement, ADVAITE Inc. se concentre sur le développement de nouveaux tests sur le lieu de soin pour aider à combattre la maladie la plus mortelle du monde moderne, la COVID-19. Avec un nouveau laboratoire CLIA de haute complexité basé à Chicago, Illinois, et un centre de recherche et développement de pointe développé à Malvern, en Pennsylvanie, ADVAITE innove, développe et commercialise en permanence des tests sur le lieu de soin pour faire face à cette pandémie et aider à toucher de larges populations.

À propos du test COVID-19 rapide RapCov™ d'ADVAITE

Le test COVID-19 rapide RapCov™ d'ADVAITE est un test immunochromatographique à flux latéral pour la détection qualitative présumée des anticorps IgG agissant contre le virus COVID-19 dans des échantillons de sang humain prélevés au bout du doigt. Dans le cadre d'une étude clinique sur le lieu de soin réalisée sur plusieurs sites aux États-Unis, le test COVID-19 rapide RapCov™ a montré une sensibilité de 90 % et une spécificité de 100 % sur plus de 100 sujets en ce qui concerne la détection de la présence d'anticorps IgG agissant contre la COVID-19 dans l'ensemble des échantillons de sang prélevés aux doigts.

