ADVAITE получает разрешение CE Mark для своей системы экспресс-тестирования на COVID-19 RapCov™

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ADVAITE Inc.

Dec 07, 2020, 02:24 ET

Предлагаемая компанией система диагностического тестирования "RapCovTM" обещает стать удобным средством для быстрого проведения скрининга больших групп населения на наличие антител типа IgG к коронавирусу COVID-19  

МАЛВЕРН (шт. Пенсильвания), 7 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Инновационная биотехнологическая компания ADVAITE Inc., специализирующаяся на разработке новых средств диагностического тестирования на местах, сегодня объявила о получении разрешения CE Mark для своего экспресс-теста на антитела типа IgG к вирусу COVID-19 под названием RapCov™, способного помочь сдерживанию распространения коронавирурусной инфекции.

Разрешение CE Mark будет способствовать укреплению защиты здоровья населения Европы от биологических угроз за счет облегчения доступности и использования медицинских контрмер, включая экспресс-тест ADVAITE RapCov™ на антитела к COVID-19, которые необходимы во время чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения. Компания ADVAITE стремится поставлять на мировой рынок свои системы экспресс-тестирования на COVID-19.  Совместно с компанией OBELIS S.A, выступающей в качестве ее уполномоченного представителя, компания ADVAITE Inc. незамедлительно начнет работу, направленную на расширение своей деятельности и рекламу. 

«Мы считаем, что экспресс-тест на COVID-19 ADVAITE RapCov™ может обеспечить уникальные преимущества в сдерживании распространения инфекции.  Он прост в использовании и может давать точные результаты при анализе капли крови из пальца с обнаружением антител IgG к вирусу COVID-19 всего за 15 минут, ― заявил главный исполнительный директор компании Advaite Картик Мусунури (Karthik Musunuri). ―  Кроме того, данная тест-система не требует отправки образцов крови в лабораторию, что делает ее идеальным решением для массового скрининга населения».

Информация о компании ADVAITE Inc.

ADVAITE Inc. — биотехнологическая компания, штаб-квартира которой располагается в г. Малверне (шт. Пенсильвания), специализирующаяся на разработке новейших терапевтических и диагностических средств для оказания помощи пациентам, страдающим различными изнурительными заболеваниями.  Слово "Advaite" означает «ни одной лишней секунды», что свидетельствует о непревзойденности или уникальности. Мы, сотрудники компании ADVAITE, стремимся быть именно такими.

В настоящее время компания ADVAITE Inc. ориентирована на разработку принципиально новых систем тестирования на месте в целях содействия борьбе с самой смертельной болезнью современного мира — COVID-19. Благодаря новой лаборатории CLIA с оборудованием высокой степени сложности, расположенной в г. Чикаго (шт. Иллинойс), а также расширенному ультрасовременному научно-исследовательскому учреждению в Малверне (шт. Пенсильвания), компания ADVAITE непрерывно внедряет инновации, разрабатывает и реализует на коммерческой основе тесты для исследования на местах в целях борьбы с этой пандемией и оказания помощи большим группам населения.

Информация об экспресс-тесте ADVAITE RapCov™ на COVID-19

Экспресс-тест ADVAITE RapCov™ на COVID-19 представляет собой иммунохроматографический анализ для предварительного качественного обнаружения антител IgG к вирусу COVID-19 в образцах цельной крови человека, получаемых из пальца.  В ходе клинического исследования на местах, проведенного на многочисленных объектах в США, экспресс-тест RapCov™ на COVID-19 продемонстрировал 90% чувствительность и 100% специфичность на более чем 100 участниках в плане выявления присутствия антител IgG к вирусу COVID-19 в образцах цельной крови из пальца.

Контактная информация

Для запросов на продажу
Brahma Prati (Брахма Прати)
Коммерческий директор компании Advaite Inc.
[email protected]  

Европейский уполномоченный представитель 
OBELIS S.A.
Bd Général Wahis, 53
B-1030 Brussels
Belgium (Бельгия)
Тел.: +3227325954
Факс: +3227326003
[email protected]

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SOURCE ADVAITE Inc.

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