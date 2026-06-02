Advanced NanoTherapies desarrollará una plataforma de balón recubierto de nanopartículas con doble fármaco

- Advanced NanoTherapies consigue más de 31 millones de dólares en financiación de Serie B para desarrollar una plataforma pionera de balón recubierto de nanopartículas con doble fármaco (paclitaxel y sirolimus) para el tratamiento vascular

La financiación respalda la aprobación de la exención para dispositivos de investigación en Estados Unidos (IDE), el avance clínico en el campo de las arterias coronarias y la expansión a aplicaciones periféricas por debajo de la rodilla (BTK)

SANTA CLARA, California, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Advanced NanoTherapies, Inc. (ANT), una empresa de tecnología médica en fase clínica dedicada a mejorar los resultados de los pacientes con enfermedad arterial coronaria y periférica, anunció hoy el cierre de una ronda de financiación Serie B con una sobredemanda total de más de 31 millones de dólares. La ronda fue codirigida por un inversor estratégico no revelado y S3 Ventures, con la participación del Fondo T45 y nuevos inversores, tanto existentes como nuevos.

Advanced NanoTherapies (ANT) is defining a new category in drug-coated balloon (DCB) therapy with SirPlux Duo. The dual-drug device uses a proprietary nanoparticle delivery system to drive active cellular uptake within the vessel wall, harnessing the combined power of two proven antiproliferation agents, sirolimus and paclitaxel.

ANT está redefiniendo el paradigma de la intervención vascular con una nanopartícula de doble fármaco de última generación (paclitaxel y sirolimus) en una plataforma de balón percutáneo. Este enfoque busca maximizar los efectos terapéuticos y, al mismo tiempo, promover una respuesta vascular más predecible y sostenida en comparación con los balones recubiertos de fármacos (DCB) de primera generación con un solo fármaco cristalino.

"Este hito financiero llega en un momento crucial para la intervención vascular. Los balones recubiertos de fármacos de primera generación con un solo fármaco están ganando terreno en el mercado estadounidense, pero siguen poniendo de manifiesto las limitaciones de la administración pasiva de fármacos cristalinos", declaró Marwan Berrada-Sounni, consejero delegado de ANT. "ANT se encuentra en una posición privilegiada para impulsar este campo mediante un enfoque diferenciado basado en nanopartículas para la terapia vascular local, algo que hacía mucha falta".

"La reestenosis tras la ICP (intervención coronaria percutánea) sigue siendo un importante desafío clínico, impulsado en gran medida por la proliferación celular en el lugar del tratamiento. Esta novedosa plataforma tiene como objetivo administrar dos fármacos simultáneamente en la zona de la lesión mediante nanopartículas funcionalizadas, lo que permite una retención local sostenida del fármaco con dosis más bajas", afirmó el doctor Rishi Puri, cardiólogo intervencionista de la Clínica Cleveland.

La tecnología cuenta con licencia exclusiva de la Cleveland Clinic y está diseñada como una plataforma totalmente biodegradable e independiente de fármacos para aplicaciones coronarias, periféricas y vasculares futuras. SirPlux Duo, el programa principal de ANT, ha recibido la designación de terapia innovadora por parte de la FDA, pero aún no está aprobado para uso comercial.

"SirPlux Duo permite la administración de dos fármacos con una captación celular controlada y una retención tisular sostenida, lo que genera una mayor potencia con dosis más bajas, reduce la carga de partículas y preserva las opciones de tratamiento futuras para la enfermedad vascular coronaria y periférica", indicó el doctor Azeem Latib, director médico de Intervención Cardíaca Estructural de Montefiore Einstein. "La creación de una nueva categoría de balón recubierto de fármacos que utiliza dos fármacos en lugar de uno representa un avance significativo en la intervención vascular, ya que proporciona resultados clínicos sostenibles que no son inferiores a los de los stents liberadores de fármacos, manteniendo al mismo tiempo la estrategia de intervención de no dejar ningún residuo".

La experiencia clínica respalda este enfoque, incluyendo un estudio inicial en humanos con 28 pacientes en Australia, República Dominicana y Nueva Zelanda, cuyo seguimiento de dos años no mostró nuevos fracasos terapéuticos. Además, en España, los investigadores están llevando a cabo un estudio en curso con 30 pacientes, diseñado para replicar el protocolo pivotal estadounidense, que actualmente se encuentra en fase de seguimiento. Se espera que, en conjunto, estos conjuntos de datos constituyan una base sólida para la implementación del protocolo pivotal en Estados Unidos.

"Esta financiación valida la solidez de la plataforma de ANT y el impulso generado en ciencia, ejecución clínica y preparación regulatoria", comentó Brian R. Smith, director general de S3 Ventures. "Con experiencia clínica en dos estudios coronarios y un camino regulatorio claro en Estados Unidos, ANT está bien posicionada para avanzar hacia la ejecución de proyectos clave y ofrecer una terapia verdaderamente diferenciada a los pacientes que necesitan mejores opciones".

Los próximos pasos incluyen aumentar la producción para cumplir con los requisitos de la FDA para la solicitud de autorización de investigación (IDE) de dispositivos en programas coronarios y periféricos. Las solicitudes IDE en Estados Unidos impulsarán dos indicaciones coronarias: reestenosis intrastent y lesiones de novo en vasos pequeños. Otras prioridades incluyen completar el paquete de pruebas y la solicitud IDE para un estudio de viabilidad temprana de BTK en Estados Unidos, obtener un acuerdo para un ensayo clínico pivotal con la FDA e identificar centros clínicos fuera de Estados Unidos como centros de reclutamiento pivotal temprano.

Acerca de Advanced NanoTherapies, Inc. (ANT)

Advanced NanoTherapies, una empresa del portafolio de T45 Labs, está desarrollando una plataforma diferenciada de nanopartículas funcionalizadas para la administración local de dos fármacos durante intervenciones con catéter. El programa principal de la compañía, SirPlux Duo, establece una nueva categoría en la terapia con balón recubierto de fármacos (DCB) al administrar simultáneamente dos fármacos sinérgicos a las células vasculares, lo que permite una administración controlada y sostenida de ambos fármacos en el sitio de la lesión. La tecnología cuenta con licencia exclusiva de la Cleveland Clinic y se encuentra en evaluación clínica en el estudio ADVANCE-DUO. SirPlux Duo recibió la designación de terapia innovadora por parte de la FDA y es un dispositivo en fase de investigación que aún no ha sido aprobado para uso comercial.

Acerca de S3 Ventures

Fundada en el año 2005, S3 Ventures es una de las firmas de capital riesgo más grandes y con mayor trayectoria de Texas. Respaldada por una familia filantrópica con una fundación multimillonaria, impulsa a fundadores visionarios con el capital paciente y los recursos necesarios para el crecimiento de empresas extraordinarias y de alto impacto en los sectores de tecnología empresarial y sanitaria. Con más de mil millones de dólares en activos bajo gestión, lidera inversiones en rondas semilla, Serie A y Serie B, desde 500.000 dólares hasta 10 millones de dólares, con capacidad para invertir más de 20 millones de dólares a lo largo de la vida útil de una empresa. Para obtener más información, visite www.s3vc.com.

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