Advanced NanoTherapies obtient plus de 31 millions de dollars de série B pour proposer le premier ballon enrobé de deux médicament (paclitaxel et sirolimus) recouvert de nanoparticules pour le traitement vasculaire.

Le financement renforce l'approbation de l'exemption pour dispositif expérimental (IDE) aux États-Unis, l'avancement clinique coronarien et l'expansion des applications périphériques sous le genou (BTK).

SANTA CLARA, Californie, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Advanced NanoTherapies, Inc. (ANT), une société de technologie médicale au stade clinique qui se consacre à l'amélioration des résultats pour les patients atteints de maladies coronariennes et artérielles périphériques, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement de série B sursouscrit d'un montant total de plus de 31 millions de dollars. Ce tour de table a été effectué conjointement par un investisseur stratégique dont l'identité n'a pas été révélée et par S3 Ventures, avec la participation du fonds T45 et d'investisseurs nouveaux et existants.

Advanced NanoTherapies (ANT) is defining a new category in drug-coated balloon (DCB) therapy with SirPlux Duo. The dual-drug device uses a proprietary nanoparticle delivery system to drive active cellular uptake within the vessel wall, harnessing the combined power of two proven antiproliferation agents, sirolimus and paclitaxel.

ANT redéfinit le paradigme de l'intervention vasculaire avec une nanoparticule de nouvelle génération à double médicament (paclitaxel et sirolimus) sur un ballon percutané. Cette approche vise à optimiser les effets thérapeutiques tout en favorisant une réponse vasculaire plus prévisible et durable par rapport aux ballons enrobés de médicaments de première génération contenant un seul médicament cristallin.

« Ce financement arrive à un moment critique dans le domaine de l'intervention vasculaire. Les ballons de première génération enrobés d'un seul médicament gagnent du terrain sur le marché américain, mais ils continuent d'exposer les limites de l'administration passive de médicaments cristallins », a déclaré Marwan Berrada-Sounni, PDG d'ANT. « ANT est particulièrement bien placé pour faire progresser le domaine grâce à une approche différenciée de la thérapie vasculaire locale basée sur les nanoparticules, qui aurait dû être mise en œuvre depuis longtemps. »

« La resténose après une ICP (intervention coronarienne percutanée) reste un défi clinique important, en grande partie dû à la prolifération cellulaire au niveau du site de traitement. Cette nouvelle plateforme vise à délivrer deux médicaments simultanément sur le site de la lésion en utilisant des nanoparticules fonctionnalisées, ce qui permet une rétention locale durable du médicament à des doses plus faibles », a déclaré Rishi Puri, MD, cardiologue interventionnel, Cleveland Clinic.

Cette technologie, sous licence exclusive de la Cleveland Clinic, est conçue comme une plateforme entièrement biodégradable et agnostique du point de vue des médicaments, pour des applications coronariennes, périphériques et vasculaires futures. SirPlux Duo, le programme phare d'ANT, a reçu la désignation de percée de la FDA et n'est pas encore approuvé pour une utilisation commerciale.

« SirPlux Duo permet une double administration de médicaments avec une absorption cellulaire contrôlée et une rétention tissulaire soutenue, générant une puissance plus élevée à des doses plus faibles, réduisant la charge particulaire en aval et préservant les options de traitement futures pour les maladies coronariennes et vasculaires périphériques », a déclaré Azeem Latib, MD, Directeur médical, Intervention cardiaque structurelle, Montefiore Einstein. « La création d'une nouvelle catégorie de ballon enrobé de médicament utilisant deux médicaments plutôt qu'un seul constitue un bond en avant dans le domaine de l'intervention vasculaire, offrant des résultats cliniques durables qui ne sont pas inférieurs à ceux des stents à élution de médicaments, tout en maintenant la stratégie d'intervention consistant à ne rien laisser derrière soi. »

L'expérience clinique confirme cette approche, y compris une première étude chez l'homme portant sur 28 patients en Australie, en République dominicaine et en Nouvelle-Zélande, avec un suivi de deux ans qui n'a révélé aucun nouvel échec du traitement. En outre, en Espagne, des chercheurs mènent actuellement une étude sur 30 patients, conçue pour refléter le protocole pivot américain, qui fait actuellement l'objet d'un suivi. L'ensemble de ces données devrait constituer une base solide pour l'exécution des études pivots américaines.

« Ce financement valide la force de la plateforme d'ANT et l'élan donné à la science, à l'exécution clinique et à la préparation réglementaire », a déclaré Brian R. Smith, directeur général de S3 Ventures. « Grâce à l'expérience clinique acquise dans le cadre de deux études sur les maladies coronariennes et à une voie réglementaire claire aux États-Unis, ANT est bien placée pour passer à l'étape de l'exécution pivotale et pour offrir un traitement réellement différencié aux patients qui ont besoin de meilleures options. »

Les prochaines étapes concernent l'augmentation de la production pour répondre aux exigences de la FDA en matière d'IDE pour les dispositifs des programmes coronaires et périphériques. Les demandes d'autorisation IDE aux États-Unis porteront sur deux indications coronariennes : la resténose du stent et les lésions de novo des petits vaisseaux. Parmi les autres priorités figurent l'achèvement du dossier d'essai et la soumission d'une demande d'exemption pour dispositif expérimental pour une étude de faisabilité précoce sous le genou (BTK) aux États-Unis, la poursuite d'un accord d'essai clinique pivot avec la FDA et l'identification de sites cliniques en dehors des États-Unis en tant que centres de recrutement pivot précoces.

A propos d'Advanced NanoTherapies, Inc. (ANT)

Advanced NanoTherapies, une société du portefeuille de T45 Labs, développe une plateforme différenciée de nanoparticules fonctionnalisées pour l'administration locale de deux médicaments lors d'interventions par cathéter. Le programme phare de la société, SirPlux Duo, établit une nouvelle catégorie de thérapie par ballon enrobé de médicament en délivrant activement et simultanément deux médicaments synergiques aux cellules vasculaires, ce qui permet une administration contrôlée et soutenue de deux médicaments au niveau de la lésion. La technologie est sous licence exclusive de la Cleveland Clinic et fait l'objet d'une évaluation clinique dans le cadre de l'étude ADVANCE-DUO. SirPlux Duo a reçu la désignation de percée de la FDA et est un dispositif expérimental dont l'utilisation commerciale n'a pas encore été approuvée.

À propos de S3 Ventures

Fondée en 2005, S3 Ventures est l'une des sociétés de capital-risque les plus importantes et les plus anciennes du Texas. Soutenue par une famille philanthropique disposant d'une fondation de plusieurs milliards de dollars, elle met à la disposition des fondateurs visionnaires le capital patient et les ressources nécessaires pour développer des entreprises extraordinaires à fort impact dans les domaines des affaires et des technologies de la santé. Avec plus d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion, ils dirigent des investissements en phase d'amorçage, de série A et de série B, allant de 500 000 à 10 millions de dollars, avec la capacité d'investir plus de 20 millions de dollars au cours de la vie d'une entreprise. Pour en savoir plus, consultez le site www.s3vc.com.

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