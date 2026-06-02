Advanced NanoTherapies sichert sich über 31 Millionen US-Dollar in der Serie-B-Finanzierungsrunde, um eine einzigartige Plattform mit einem mit Nanopartikeln beschichteten Ballon für die vaskuläre Behandlung zu entwickeln, der mit zwei Wirkstoffen (Paclitaxel und Sirolimus) beschichtet ist

Die Finanzierung dient der Erlangung der US-amerikanischen „Investigational Device Exemption" (IDE), der klinischen Weiterentwicklung im Bereich der Koronarchirurgie sowie der Ausweitung auf Anwendungen im Bereich der peripheren Gefäße unterhalb des Knies (BTK).

SANTA CLARA, Kalifornien, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Advanced NanoTherapies, Inc. (ANT), ein Medizintechnikunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten mit koronarer Herzkrankheit und peripherer arterieller Verschlusskrankheit verschrieben hat, gab heute den Abschluss einer überzeichneten Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt mehr als 31 Millionen US-Dollar bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von einem nicht genannten strategischen Investor und S3 Ventures geleitet, unter Beteiligung des T45-Fonds sowie neuer und bestehender Investoren.

Advanced NanoTherapies (ANT) is defining a new category in drug-coated balloon (DCB) therapy with SirPlux Duo. The dual-drug device uses a proprietary nanoparticle delivery system to drive active cellular uptake within the vessel wall, harnessing the combined power of two proven antiproliferation agents, sirolimus and paclitaxel.

ANT definiert das Paradigma der vaskulären Interventionen neu – mit einem Nanopartikel der nächsten Generation, der zwei Wirkstoffe (Paclitaxel und Sirolimus) auf einer perkutanen Ballonplattform trägt. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die therapeutische Wirkung zu maximieren und gleichzeitig eine besser vorhersagbare, anhaltende vaskuläre Reaktion zu fördern, verglichen mit medikamentenbeschichteten Ballons (DCBs) der ersten Generation, die einen einzelnen kristallinen Wirkstoff enthalten.

„Dieser Meilenstein in der Finanzierung fällt in eine entscheidende Phase der vaskulären Interventionen. DCBs der ersten Generation mit einem einzigen Wirkstoff gewinnen auf dem US-Markt an Bedeutung, zeigen jedoch weiterhin die Grenzen der passiven kristallinen Wirkstoffabgabe auf", sagte Marwan Berrada-Sounni, CEO von ANT. „ANT ist einzigartig positioniert, um das Feld durch einen differenzierten, nanopartikelgestützten Ansatz für die lokale vaskuläre Therapie voranzubringen, der längst überfällig ist."

„Restenosen nach einer PCI (perkutane Koronarintervention) stellen nach wie vor eine bedeutende klinische Herausforderung dar, die größtenteils auf die Zellproliferation an der Behandlungsstelle zurückzuführen ist. Diese neuartige Plattform zielt darauf ab, mithilfe funktionalisierter Nanopartikel zwei Wirkstoffe gleichzeitig an die Läsionsstelle abzugeben, was eine anhaltende lokale Wirkstoffretention bei niedrigeren Dosen ermöglicht", sagte Dr. Rishi Puri, interventioneller Kardiologe an der Cleveland Clinic.

Die Technologie wurde exklusiv von der Cleveland Clinic lizenziert und als wirkstoffunabhängige, vollständig biologisch abbaubare Plattform für koronare, periphere und zukünftige vaskuläre Anwendungen entwickelt. SirPlux Duo, das Leitprogramm von ANT, hat den FDA-Breakthrough-Status erhalten und ist noch nicht für den kommerziellen Einsatz zugelassen.

„SirPlux Duo ermöglicht die Abgabe von zwei Wirkstoffen mit kontrollierter zellulärer Aufnahme und anhaltender Gewebespeicherung, wodurch eine höhere Wirksamkeit bei niedrigeren Dosen erzielt, die Partikelbelastung im nachgelagerten Bereich reduziert und zukünftige Behandlungsoptionen bei koronaren und peripheren Gefäßerkrankungen erhalten werden", sagte Dr. Azeem Latib, medizinischer Direktor für strukturelle Herzinterventionen am Montefiore Einstein. „Die Schaffung einer neuen DCB-Kategorie, die zwei statt nur einem Wirkstoff verwendet, ist ein Meilenstein in der vaskulären Intervention. Sie liefert nachhaltige klinische Ergebnisse, die denen von medikamentenbeschichteten Stents nicht unterlegen sind, und bewahrt gleichzeitig die Interventionsstrategie, bei der nichts zurückbleibt."

Klinische Erfahrungen stützen diesen Ansatz, darunter eine erste Studie am Menschen mit 28 Patienten in Australien, der Dominikanischen Republik und Neuseeland, bei der nach einer zweijährigen Nachbeobachtungszeit keine neuen Behandlungsversager festgestellt wurden. Darüber hinaus führen Forscher in Spanien derzeit eine Studie mit 30 Patienten durch, die das US-Zulassungsprotokoll widerspiegeln soll und sich derzeit in der Nachbeobachtungsphase befindet. Zusammen sollen diese Datensätze eine solide Grundlage für die Durchführung der zulassungsrelevanten Studie in den USA schaffen.

„Diese Finanzierung bestätigt die Stärke der ANT-Plattform und die Dynamik, die in den Bereichen Wissenschaft, klinische Durchführung und regulatorische Bereitschaft aufgebaut wurde", sagte Brian R. Smith, Managing Director bei S3 Ventures. „Mit klinischer Erfahrung aus zwei Koronarstudien und einem klaren Zulassungsweg in den USA ist ANT gut positioniert, um die Durchführung der zulassungsrelevanten Studie voranzutreiben und Patienten, die bessere Optionen benötigen, eine wirklich differenzierte Therapie anzubieten."

Zu den nächsten Schritten gehört die Ausweitung der Produktion, um die IDE-Anforderungen der FDA für Produkte sowohl im Koronar- als auch im peripheren Programm zu erfüllen. Die IDE-Einreichungen in den USA werden zwei koronare Indikationen vorantreiben: In-Stent-Restenose und De-novo-Läsionen in kleinen Gefäßen. Weitere Prioritäten sind der Abschluss des Testpakets und die IDE-Einreichung für eine frühe Machbarkeitsstudie zu BTK in den USA, die Aushandlung einer Vereinbarung über eine zulassungsrelevante klinische Studie mit der FDA sowie die Identifizierung klinischer Standorte außerhalb der USA als frühe Rekrutierungszentren für die zulassungsrelevante Studie.

Informationen zu Advanced NanoTherapies, Inc. (ANT)

Advanced NanoTherapies, ein Portfolio-Unternehmen von T45 Labs, entwickelt eine differenzierte funktionalisierte Nanopartikel-Plattform für die lokale, duale Medikamentenverabreichung während katheterbasierter Eingriffe. Das Leitprogramm des Unternehmens, SirPlux Duo, begründet eine neue Kategorie in der Therapie mit medikamentenbeschichteten Ballons (DCB), indem es zwei synergistisch wirkende Wirkstoffe gleichzeitig aktiv an die Gefäßzellen abgibt und so eine kontrollierte, anhaltende Abgabe beider Wirkstoffe an der Läsionsstelle ermöglicht. Die Technologie wurde exklusiv von der Cleveland Clinic lizenziert und wird derzeit im Rahmen der ADVANCE-DUO-Studie klinisch evaluiert. SirPlux Duo erhielt den FDA-Status „Breakthrough Therapy" und ist ein Prüfprodukt, das noch nicht für den kommerziellen Einsatz zugelassen ist.

Informationen zu S3 Ventures

S3 Ventures wurde 2005 gegründet und ist eine der größten und dienstältesten Risikokapitalfirmen in Texas. Unterstützt von einer philanthropischen Familie mit einer milliardenschweren Stiftung, versorgen sie visionäre Gründer mit dem nötigen Geduldskapital und den geeigneten Ressourcen, um außergewöhnliche, wirkungsvolle Unternehmen in den Bereichen Wirtschaft und Gesundheitstechnologie aufzubauen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde US-Dollar leiten sie Investitionen in Seed-, Serie-A- und Serie-B-Runden im Umfang von 500.000 bis 10 Millionen US-Dollar und verfügen über die Kapazität, im Laufe des Unternehmenslebens mehr als 20 Millionen US-Dollar zu investieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.s3vc.com.

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