ADVANCION ERHÄLT ZUM SECHSTEN MAL DAS ECOVADIS-NACHHALTIGKEITSRATING IN GOLD

BUFFALO GROVE, Illinois, 24. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Advancion Corporation („Advancion" oder „Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller von Spezialinhaltsstoffen für die Bereiche Biowissenschaften, Haushalts- und Körperpflege sowie andere verbraucherorientierte und industrielle Märkte, gab heute bekannt, dass es die EcoVadis Gold Medal für seine Nachhaltigkeitsleistung 2024 erhalten hat. Mit der Goldmedaille gehört Advancion zu den besten 5 % der Unternehmen weltweit, die in den letzten 12 Monaten von EcoVadis bewertet wurden.

Dies ist das vierte Jahr in Folge und das sechste Jahr insgesamt, in dem Advancion seit der ersten Teilnahme an dem unabhängigen EcoVadis-Bewertungsprogramm im Jahr 2017 die Goldmedaillen-Anerkennungsstufe erreicht hat. Die Gesamtbewertung des Unternehmens für 2024 von 75/100, eine Steigerung um 2 Punkte gegenüber dem Vorjahr, spiegelt die kontinuierlichen Verbesserungen in den vier von EcoVadis bewerteten Bereichen der sozialen Verantwortung von Unternehmen (CSR) und der Nachhaltigkeit wider: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir erneut die EcoVadis-Goldmedaille für unsere Nachhaltigkeitsleistung im Jahr 2024 erhalten haben", sagte David Neuberger, President und Chief Executive Officer. „Diese Anerkennung spiegelt nicht nur unser unermüdliches Engagement für nachhaltige Praktiken wider, sondern ist auch ein Beweis für das Engagement unseres Teams, einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft auszuüben. Das Erreichen dieses Meilensteins ist von entscheidender Bedeutung, da es unsere Bemühungen um eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung unabhängig bestätigt, das Vertrauen unserer Stakeholder stärkt und mit unseren globalen Nachhaltigkeitszielen in Einklang steht. Wir werden uns weiterhin um herausragende Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit bemühen und positive Veränderungen in unserer Branche und darüber hinaus vorantreiben."

EcoVadis ist eines der weltweit größten und umfassendsten Systeme zur Bewertung der Nachhaltigkeit. Mehr als 100.000 Unternehmen weltweit arbeiten mit EcoVadis zusammen, um ihre Nachhaltigkeitsleistung mit internationalen Standards wie der Global Reporting Initiative (GRI), dem Global Compact der Vereinten Nationen und ISO 26000 zu vergleichen. Das EcoVadis-Bewertungssystem ermöglicht es Kunden, Investoren und anderen Stakeholdern, die CSR-Leistungen ihrer Partner über eine gemeinsame Plattform, eine universelle Scorecard und Instrumente zur Leistungsverbesserung zu bewerten und zu vergleichen. Advancion lädt seine Handelspartner ein, im Rahmen ihrer Lieferantenbewertung direkten Zugang zu seiner EcoVadis-Bewertung 2024 zu beantragen.

ÜBER ADVANCION

Advancion, ehemals ANGUS Chemical Company, ist ein weltweit führender Hersteller von Spezialinhaltsstoffen und Verbrauchsmaterialien für die Bereiche Biotechnologie, Pharmazie, Haushalt, Körperpflege und andere verbraucherorientierte und industrielle Märkte. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Hersteller von biowissenschaftlichen Puffern und anderen firmeneigenen Inhaltsstoffen und bietet seit mehr als 80 Jahren Hochleistungsprodukte, erstklassige Qualität und garantierte Liefersicherheit. Über Expression Systems, ein Unternehmen von Advancion, stellt das Unternehmen innovative Zellkulturmedien, Zelllinien, molekulare Werkzeuge und Reagenzien her, die bei der Entwicklung und kommerziellen Herstellung neuartiger Therapien eingesetzt werden. Advancion betreibt drei Produktionsstätten in den USA und Deutschland und bedient seine Kunden weltweit über sechs regionale Kundenanwendungszentren in Chicago, Illinois, Paris, Frankreich, São Paulo, Brasilien, Singapur, Shanghai, China und Mumbai, Indien. Das Unternehmen befindet sich im Privatbesitz von Ardian und Golden Gate Capital und hat seinen Hauptsitz in Buffalo Grove, Illinois. Weitere Informationen finden Sie unter advancionsciences.com.

