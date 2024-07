ADVANCION OBTIENT POUR LA SIXIÈME ANNÉE LA NOTE D'OR D'ECOVADIS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

BUFFALO GROVE, Ill., 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Advancion Corporation (« Advancion » ou « Société »), un producteur mondial de premier plan d'ingrédients de spécialité pour les sciences de la vie, les soins de la maison et de la personne, et d'autres marchés industriels et orientés vers le consommateur, a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu la médaille d'or EcoVadis pour sa performance en matière de développement durable pour l'année 2024. Cette médaille d'or permet à Advancion de figurer parmi les 5 % d'entreprises les mieux notées par EcoVadis dans le monde au cours des 12 derniers mois.

C'est la quatrième année consécutive et la sixième année au total qu'Advancion atteint un niveau de reconnaissance Médaille d'or depuis sa première participation au programme d'évaluation indépendant EcoVadis en 2017. La note globale de 75/100 attribuée à l'entreprise pour 2024, soit une augmentation de 2 points par rapport à l'année précédente, reflète les améliorations constantes dans les quatre domaines de la responsabilité sociale des entreprises (CSR) et du développement durable évalués par EcoVadis : Environnement, travail et droits de l'homme, éthique et approvisionnement durable.

« Nous sommes incroyablement fiers de recevoir à nouveau la médaille d'or EcoVadis pour nos performances en matière de développement durable en 2024 », a déclaré David Neuberger, président-directeur général. « Cette reconnaissance ne reflète pas seulement notre engagement inébranlable en faveur des pratiques durables, mais elle témoigne également du dévouement de notre équipe à créer un impact positif sur l'environnement et la société. Cette étape est cruciale car elle valide de manière indépendante nos efforts pour agir de manière responsable, renforce la confiance des parties prenantes et s'aligne sur nos objectifs globaux en matière de développement durable. Nous continuerons à viser l'excellence en matière de développement durable, en suscitant des changements positifs dans notre secteur et au-delà ».

EcoVadis est l'un des systèmes d'évaluation de la durabilité les plus importants et les plus complets au monde. Plus de 100 000 entreprises dans le monde sont partenaires d'EcoVadis pour comparer leurs performances en matière de développement durable à des normes internationales telles que la Global Reporting Initiative (GRI), le Pacte mondial des Nations unies et la norme ISO 26000. Le système d'évaluation EcoVadis permet aux clients, aux investisseurs et aux autres parties prenantes d'évaluer et de comparer les performances de leurs partenaires en matière de CSR au moyen d'une plateforme commune, d'une fiche d'évaluation universelle et d'outils d'amélioration des performances. Advancion invite ses partenaires commerciaux à demander un accès direct à son évaluation EcoVadis 2024 dans le cadre de leur processus d'évaluation des fournisseurs.

A PROPOS D'ADVANCION

Advancion, anciennement ANGUS Chemical Company, est un producteur mondial de premier plan d'ingrédients de spécialité et de produits consommables pour la biotechnologie, les produits pharmaceutiques, les produits d'entretien, les produits de soins personnels et d'autres marchés industriels et de consommation. L'entreprise est l'un des plus grands producteurs mondiaux de tampons pour les sciences de la vie et d'autres ingrédients exclusifs, offrant des produits de haute performance, une qualité inégalée et une sécurité d'approvisionnement garantie depuis plus de 80 ans. Par l'intermédiaire d'Expression Systems, une société d'Advancion, l'entreprise produit des formulations innovantes de milieux de culture cellulaire, des lignées cellulaires, des outils moléculaires et des réactifs utilisés dans le développement et la fabrication commerciale de thérapies avancées. Advancion exploite trois sites de production aux États-Unis et en Allemagne et sert ses clients internationaux par l'intermédiaire de six centres régionaux d'application client situés à Chicago (Illinois), Paris (France), São Paulo (Brésil), Singapour, Shanghai (Chine) et Mumbai (Inde). La société est détenue par Ardian et Golden Gate Capital, et son siège social se trouve à Buffalo Grove, dans l'Illinois. Pour plus d'informations, visitez le site advancionsciences.com.

