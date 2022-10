Advent International e Wilbur-Ellis anunciam a fusão de suas empresas de ciências da vida e soluções em produtos químicos especializados formando uma plataforma de distribuição líder global de valor agregado com posições diferenciadas em regiões de alto crescimento e vendas combinadas de aproximadamente EUR 3 bilhões

Advent International e Wilbur-Ellis fundirão a Caldic e a Connell, suas empresas de ciências da vida e soluções em produtos químicos especializados com foco em nutrição, produtos farmacêuticos e formulações industriais

A combinação cria uma plataforma líder global com presença substancial em duas regiões de alto crescimento: na Ásia-Pacífico com a Connell e na América Latina com a Caldic-GTM

Ampliando seu alcance global, a união de forças entre a Caldic e a Connell acelerará as oportunidades de crescimento para a diretoria e os clientes, utilizando os melhores laboratórios da categoria, o profundo know-how em aplicações e a presença global do grupo combinado

ROTERDÃ, Holanda, e SÃO FRANCISCO, 16 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Advent International ("Advent"), um dos maiores e mais experientes investidores globais de capital privado, com um histórico bem estabelecido em produtos químicos, e a Wilbur-Ellis, uma das maiores empresas de propriedade familiar do mundo, anunciaram hoje que firmaram um acordo para fundir suas empresas de ciências da vida e soluções em produtos químicos especializados, Caldic B.V. ("Caldic") e Connell, criando um líder global em seu setor.

(PRNewsfoto/Connell) Fotografados da esquerda para a direita, durante assinatura de um acordo definitivo para formar uma parceria entre a Connell e a Caldic, estão: John Buckley, presidente e CEO da Wilbur-Ellis; Ronald Ayles, sócio-gerente da Advent International (proprietário da Caldic); e John Thacher, presidente executivo da Wilbur-Ellis. Caldic (PRNewsfoto/Wilbur-Ellis) Advent (PRNewsfoto/Wilbur-Ellis)

A Caldic, fornecedora global de ingredientes e produtos químicos especializados para os mercados de ciências da vida e formulações industriais, com grande presença na Europa, América do Norte e América Latina, se beneficiará com o aumento de sua presença global por meio de uma fusão com a Connell, que é um dos principais players da Ásia-Pacífico.

Sob a propriedade da Advent e da Wilbur-Ellis, a empresa combinada se beneficiará de dois fortes acionistas comprometidos em desenvolver uma plataforma líder global que ofereça experiência completa em ingredientes especiais e soluções químicas e distribuição em duas regiões de alto crescimento: na Ásia-Pacífico com a Connell e na América Latina com a Caldic-GTM, após a fusão da Caldic com a GTM em março de 2022. Ao estender a presença global da Caldic e da Connell, a fusão acelerará as oportunidades de crescimento tanto para a diretoria quanto para os clientes e impulsionará mais investimentos em pessoas, laboratórios técnicos e unidades. Juntas, a Caldic e a Connell terão mais de 3.800 funcionários em 43 países, que oferecerão soluções para mais de 35 mil clientes por meio dos 75 centros de formulação e laboratórios de aplicações e profundo know-how de aplicação. A combinação gerará vendas de cerca de EUR 3 bilhões.

Ronald Ayles, sócio-gerente da Advent International, disse: "Ao combinar as empresas altamente complementares da Caldic e da Connell, formaremos uma empresa verdadeiramente global com exposição significativa a regiões de alto crescimento e a mercados finais muito diversificados com uma oferta de alto valor agregado. Na Wilbur-Ellis, encontramos uma parceira comprometida, que compartilha nossa visão de longo prazo de construir uma empresa totalmente integrada com foco em crescimento e inovação. Esperamos trabalhar em conjunto com a Wilbur-Ellis e com as equipes de gestão da Caldic e da Connell nesse novo capítulo interessante, que oferece oportunidades sinérgicas de desenvolvimento comercial para a diretoria e os clientes."

John Buckley, presidente e CEO da Wilbur-Ellis, disse: "Não poderíamos estar mais entusiasmados com a parceria entre a Connell e a Caldic. Com a sólida posição global da Caldic e a presença de 125 anos da Connell na Ásia-Pacífico, a parceria estabelecerá imediatamente um líder global de distribuição de produtos químicos e ingredientes especializados. A empresa combinada fornecerá uma ampla gama de soluções aos clientes."

Nos últimos anos, a Caldic se destacou como um player de rápido crescimento orientado para a inovação. A empresa investe continuamente em recursos de valor agregado e estabeleceu-se como líder em mercados finais de ciências da vida interessantes e de alto crescimento. A equipe de gestão da Caldic tem um histórico de aquisição de empresas e de integração e aceleração subsequentes do crescimento delas sob sua propriedade.

Alexander Wessels, CEO da Caldic, declarou: "Estamos muito felizes que a Advent esteja fazendo parceria com a Wilbur-Ellis, uma vez que isso criará uma oportunidade única de combinar dois grandes players, a Caldic e a Connell, cada um com uma forte herança familiar, apoiadas por uma sólida base privada de acionistas com ampla experiência no setor. Reunir culturas empreendedoras semelhantes e regiões geográficas complementares reforça nossa ambição de estabelecer a Caldic como uma plataforma de crescimento global com presença significativa em duas regiões de alto crescimento, a Ásia-Pacífico e a América Latina. Esse é um momento empolgante para unirmos forças à medida que aceleramos nosso crescimento e posicionamos firmemente a empresa como um dos principais players mundiais em nosso setor."

O portfólio de produtos da Connell inclui produtos químicos e ingredientes especializados para segmentos de ciências da vida como alimentos, produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais, bem como segmentos industriais como revestimentos, borracha e lubrificantes. Com presença significativa na Ásia-Pacífico, os pontos fortes da Connell consistem em sua rede de diretores de primeira linha, combinada com experiência técnica e de marketing e sua ampla presença em segmentos locais. Esses pontos fortes permitem que a Connell atenda aos requisitos específicos do cliente por meio de formulação e suporte de marketing personalizados e recursos dedicados de combinação de valor agregado, que ela desenvolveu durante seus 125 anos de presença local na região da Ásia-Pacífico.

Azita Owlia, que atuará como CEO das empresas combinadas na Ásia-Pacífico, acrescentou: "Em termos de geração de valor, isso representa um enorme ganho para nossos clientes, fornecedores e funcionários. Seremos mais fortes do que nunca e capazes de oferecer alcance e recursos aos segmentos que atendemos, bem como oportunidades de crescimento global para nossos funcionários."

Estima-se que a transação seja concluída durante o primeiro trimestre de 2023, sujeita às condições e aprovações regulatórias habituais. Os termos do acordo não foram divulgados.

Nessa transação, a Wilbur-Ellis e a Connell foram assessoradas pelo Rabobank e pela Natrium Capital, consultores financeiros conjuntos.

Sobre a Advent International: Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes investidoras de capital privado do mundo. A empresa já fez mais de 395 investimentos de capital privado em 41 países e, em 30 de junho de 2022, tinha USD 96 bilhões em ativos sob gestão. Com 15 escritórios em 12 países, a Advent atua globalmente e de forma integrada com uma equipe de mais de 270 profissionais de investimentos de capital privado na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A empresa concentra seus investimentos em cinco setores principais: indústria e produtos químicos, serviços comerciais e financeiros, tecnologia, assistência médica e varejo, consumo e lazer. Há mais de 35 anos, a Advent dedica-se a fazer investimentos internacionais e compromete-se a estabelecer parcerias com equipes de gestão para proporcionar faturamento sustentado e crescimento nos ganhos para as empresas de seu portfólio.

Além da Caldic, a Advent investiu em mais de 30 empresas do setor químico nos últimos anos. Entre os exemplos estão a Röhm, uma das líderes de mercado globais em produtos químicos de metacrilato; a allnex, líder global em resinas para o setor de tintas e revestimentos; a Oxea, fornecedora líder de álcoois Oxo e derivativos Oxo; e a VIAKEM, fabricante líder de produtos químicos finos.

A abordagem da Advent é oferecer suporte significativo às equipes de gestão, auxiliando com recursos operacionais e experiência de seu Grupo de Suporte ao Portfólio e Programa de Parceiros Operacionais Terceirizados.

Para mais informações, acesse:www.adventinternational.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

Sobre as empresas Wilbur-Ellis: Fundadas em 1921, as empresas Wilbur-Ellis são as principais comerciantes, distribuidoras e fabricantes internacionais de produtos agrícolas, nutrientes animais e produtos químicos e ingredientes especializados. Desenvolvendo relacionamentos sólidos, fazendo investimentos estratégicos no mercado e capitalizando sobre novas oportunidades, as empresas Wilbur-Ellis continuaram a ampliar os negócios com vendas de mais de USD 3,5 bilhões. Para mais informações, acesse www.wilburellis.com

Sobre a Caldic: Como nos importamos, tocamos as vidas de centenas de milhares de pessoas todos os dias. Inspiramos soluções inovadoras e sustentáveis em ciências da vida e em produtos químicos especializados para os mercados alimentício, farmacêutico, de cuidados pessoais e industrial do mundo. Nossas soluções, cuidadosamente adquiridas e personalizadas para obter especificações sempre que necessário, são respaldadas por pesquisas e desenvolvimento excelentes, atendimento ao cliente e suporte técnico e regulatório, garantindo que atendam às necessidades determinadas com precisão em todas as etapas da cadeia de valor.

Em toda a Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico, nossos aproximadamente 2.600 funcionários fazem o máximo possível, dia após dia, para oferecer soluções de valor agregado a nossos clientes. Em nossas atividades, adotamos os princípios da sustentabilidade, projetando produtos, serviços e processos, tendo isso em mente. Desde a formulação até a entrega, do ingrediente à embalagem, do fornecedor ao cliente, preocupamo-nos com todos os detalhes do que fazemos. Porque cada detalhe está sob nossos cuidados.

Para mais informações, acesse www.caldic.com

Sobre a Connell: A Connell é uma comerciante e distribuidora líder de produtos químicos e ingredientes especializados na Ásia-Pacífico, com 125 anos de experiência. Sua extensa rede, presente em 48 localidades em 18 países, é o local onde os recursos das grandes empresas encontram-se com a agilidade das pequenas empresas. A Connell oferece dados e serviços excepcionais para os mercados de ciências da vida e indústria, promovendo, ao mesmo tempo, uma ampla gama de fabricantes líderes globais, seus próprios produtos formulados e ampla experiência técnica, de marketing e de cadeia de suprimentos. Com seu profundo conhecimento de mercado e abordagem criativa, a Connell oferece a seus parceiros comerciais oportunidades ilimitadas de desenvolver suas empresas.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/828166/Wilbur_Ellis_Company_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1920714/CONNELL_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1920715/683A6903.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1920716/Logo_Caldic_Digital_2020_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1920717/AI_Primary_RGB_Pos_Logo.jpg

FONTE Wilbur-Ellis

SOURCE Wilbur-Ellis