Advent International et Wilbur-Ellis annoncent la fusion de leurs activités dans le domaine des sciences de la vie et des produits chimiques de spécialité pour former une plateforme de distribution mondiale à valeur ajoutée de premier plan, avec des positionnements privilégiés dans les régions à forte croissance ainsi qu'un chiffre d'affaires combiné d'environ 3 milliards d'euros

Advent International et Wilbur-Ellis vont fusionner Caldic et Connell, leurs entreprises de solutions pour les sciences de la vie et les produits chimiques de spécialité axées sur la nutrition, la pharmacie et les formulations industrielles

La combinaison crée une plateforme mondiale de premier plan avec une présence substantielle dans deux régions à forte croissance : en Asie-Pacifique avec Connell et en Amérique latine avec Caldic-GTM

En étendant leur portée mondiale, l'union des forces de Caldic et Connell accélérera les opportunités de croissance pour les mandants et les clients en tirant parti des meilleurs laboratoires de leur catégorie, du profond savoir-faire en matière d'applications et de la présence mondiale du groupe combiné

ROTTERDAM, Pays-Bas et SAN FRANCISCO, 16 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Advent International (« Advent »), l'un des investisseurs en capitaux privés les plus importants et les plus expérimentés au monde, avec un palmarès bien établi dans le domaine des produits chimiques, et Wilbur-Ellis, l'une des plus grandes entreprises familiales au monde, ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont conclu un accord pour fusionner leurs entreprises de solutions de sciences de la vie et de produits chimiques spécialisés, Caldic B.V. (« Caldic ») et Connell, afin de créer un leader mondial dans son secteur.

CONNELL_Logo Pictured from left to right as they sign a definitive agreement to form a partnership between Connell and Caldic are: John Buckley, President and CEO of Wilbur-Ellis, Ronald Ayles, Managing Partner for Advent International (owner of Caldic), and John Thacher, Executive Chairman of Wilbur-Ellis. Caldic Advent

Caldic, fournisseur mondial d'ingrédients et de produits chimiques de spécialité pour les marchés des sciences de la vie et de la formulation industrielle, avec une présence majeure en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, bénéficiera de l'accroissement de sa présence mondiale grâce à une fusion avec Connell, qui est l'un des principaux acteurs en Asie-Pacifique.

Sous la propriété d'Advent et de Wilbur-Ellis, la société combinée bénéficiera de deux actionnaires solides qui s'engagent à construire une plateforme mondiale de premier plan offrant une expertise approfondie en matière de solutions et de distribution d'ingrédients et de produits chimiques de spécialité dans deux régions à forte croissance : en Asie-Pacifique avec Connell et en Amérique latine avec Caldic-GTM, suite à la fusion de Caldic avec GTM en mars 2022. En étendant l'empreinte mondiale de Caldic et Connell, la fusion accélérera les opportunités de croissance pour les deux mandants et les clients, et stimulera de nouveaux investissements dans les ressources humaines, les laboratoires techniques et les sites. Ensemble, Caldic et Connell compteront plus de 3 800 employés répartis dans 43 pays, qui fourniront des solutions à plus de 35 000 clients en s'appuyant sur 75 centres de formulation et laboratoires d'application et sur un profond savoir-faire en matière d'applications. Le regroupement générera un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros.

Ronald Ayles, associé directeur chez Advent International, a déclaré : « En réunissant les activités très complémentaires de Caldic et Connell, nous formerons une entreprise véritablement mondiale avec une exposition significative aux régions à forte croissance et aux marchés finaux très diversifiés avec une offre à forte valeur ajoutée. En Wilbur-Ellis, nous avons trouvé un partenaire engagé qui partage notre vision à long terme de la construction d'une entreprise entièrement intégrée, axée sur la croissance et l'innovation. Nous sommes impatients de travailler avec Wilbur-Ellis et les équipes de gestion de Caldic et Connell dans ce nouveau chapitre passionnant qui apporte des opportunités de développement commercial synergiques pour les mandants et les clients. »

John Buckley, président-directeur général de Wilbur-Ellis, a déclaré : « Nous ne pourrions être plus enthousiastes quant au partenariat entre Connell et Caldic. Grâce à la forte position mondiale de Caldic et à la présence de Connell en Asie-Pacifique depuis 125 ans, ce partenariat permettra de créer instantanément un leader mondial de la distribution de produits chimiques et d'ingrédients spécialisés, détenu par des intérêts privés. L'organisation combinée fournira une large gamme de solutions aux clients. »

Ces dernières années, Caldic s'est distingué comme un acteur avant-gardiste à croissance rapide. L'entreprise investit continuellement dans des capacités à valeur ajoutée et s'est imposée comme un acteur de premier plan sur des marchés finaux attrayants et à forte croissance dans le domaine des sciences de la vie. L'équipe de direction de Caldic a fait ses preuves en matière d'acquisition d'entreprises, puis d'intégration et d'accélération de leur croissance sous son contrôle.

Alexander Wessels, PDG de Caldic, a déclaré : « Nous sommes ravis qu'Advent s'associe à Wilbur-Ellis car cela créera une opportunité unique de combiner deux acteurs majeurs, Caldic et Connell, chacun avec un fort héritage familial qui sont soutenus par une base d'actionnaires privés solide avec une expertise étendue dans le secteur. Le fait de réunir des cultures entrepreneuriales similaires et des géographies complémentaires renforce notre ambition d'établir Caldic comme une plateforme de croissance mondiale avec une présence significative dans deux régions à forte croissance, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. C'est un moment passionnant pour unir nos forces alors que nous accélérons notre croissance et positionnons fermement l'entreprise comme l'un des principaux acteurs mondiaux de notre industrie. »

Le portefeuille de produits de Connell comprend des produits chimiques spécialisés et des ingrédients destinés aux segments des sciences de la vie, tels que l'alimentation, les produits pharmaceutiques et les soins personnels, ainsi qu'aux segments industriels, tels que les revêtements, le caoutchouc et les lubrifiants. Avec une présence significative en Asie-Pacifique, les forces de Connell résident dans son réseau de commettants de classe mondiale, combiné à une expertise technique et marketing, et à sa présence étendue dans les segments locaux. Ces atouts permettent à Connell de répondre aux exigences spécifiques de ses clients par le biais d'une formulation personnalisée et d'un soutien marketing, ainsi que de capacités de mélange dédiées et à valeur ajoutée, qu'elle a développées au cours de ses 125 années de présence locale dans la région Asie-Pacifique.

Azita Owlia, qui occupera le poste de PDG des entités combinées en Asie-Pacifique, a ajouté : « En termes de création de valeur, il s'agit d'une énorme victoire pour nos clients, nos fournisseurs et nos employés. Nous serons plus forts que jamais et capables d'apporter une portée et des capacités aux segments que nous servons, ainsi que des opportunités de croissance mondiale pour nos employés. »

La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2023, sous réserve des conditions habituelles et des approbations réglementaires. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

Wilbur-Ellis et Connell ont été conseillés dans cette transaction par Rabobank et Natrium Capital, conseillers financiers conjoints.

À propos d'Advent International: Fondée en 1984, Advent International est l'un des investisseurs privés les plus importants et les plus expérimentés au monde. La société a investi dans plus de 395 investissements en private equity à travers 41 pays, et au 30 juin 2022, elle avait 96 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Avec 15 bureaux dans 12 pays, Advent a mis en place une équipe mondialement intégrée de 270 professionnels de l'investissement en private equity en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. La société se concentre sur des investissements dans cinq secteurs clés, notamment l'industrie et les produits chimiques, les services commerciaux et financiers, la technologie, les soins de santé et le commerce de détail, la consommation et les loisirs. Depuis plus de 35 ans, Advent se consacre à l'investissement international et reste déterminé à s'associer aux équipes de direction pour assurer une croissance soutenue des revenus et des bénéfices des sociétés de son portefeuille.

Outre Caldic, Advent a investi ces dernières années dans plus de 30 autres sociétés de l'industrie chimique. Citons par exemple Röhm, l'un des leaders mondiaux du marché des produits chimiques méthacrylates, allnex, un leader mondial des résines pour l'industrie des peintures et des revêtements, Oxea, un fournisseur de premier plan d'alcools oxo et de ses dérivés, et VIAKEM, un fabricant de premier plan de produits chimiques fins.

L'approche d'Advent est de fournir un soutien important aux équipes de direction en les aidant avec des ressources opérationnelles et l'expertise de son groupe de soutien du portefeuille et de son programme de partenaires opérationnels tiers.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.adventinternational.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

A propos des sociétés Wilbur-Ellis : Fondées en 1921, les sociétés Wilbur-Ellis sont des leaders internationaux du marketing, de la distribution et de la fabrication de produits agricoles, de nutriments pour animaux et de produits chimiques et ingrédients spécialisés. En développant des relations solides, en faisant des investissements stratégiques sur le marché et en tirant parti de nouvelles opportunités, les sociétés Wilbur-Ellis ont continué à développer l'entreprise avec des ventes de plus de 3,5 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.wilburellis.com

À propos de Caldic : Parce que nous nous impliquons, nous touchons la vie de centaines de milliers de personnes chaque jour. Nous inspirons des solutions avant-gardistes et durables dans le domaine des sciences de la vie et des produits chimiques de spécialité pour les marchés alimentaires, pharmaceutiques, de soins personnels et industriels du monde entier. Nos solutions, soigneusement sélectionnées et personnalisées selon des spécifications précises chaque fois que cela est nécessaire, sont soutenues par une recherche et un développement, un service client et une assistance technique et réglementaire exceptionnels, garantissant qu'elles répondent à des besoins précisément déterminés à chaque étape de la chaîne de valeur.

En Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, nos quelque 2 600 employés se surpassent jour après jour pour offrir des solutions à valeur ajoutée à nos clients. Dans nos activités, nous adhérons aux principes de durabilité en concevant des produits, des services et des processus dans cette optique. De la formulation à la livraison, de l'ingrédient à l'emballage, du fournisseur au client, nous nous soucions de chaque détail de ce que nous faisons. Parce que chaque détail nous tient à cœur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.caldic.com

À propos de Connell : Connell est un leader dans la commercialisation et la distribution de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité en Asie-Pacifique, avec 125 ans d'expérience. Son réseau étendu, réparti sur 48 sites dans 18 pays, est le lieu où les ressources des grandes entreprises rencontrent l'agilité des petites entreprises. Connell apporte une vision et un service exceptionnels aux marchés des sciences de la vie et des sciences industrielles, tout en faisant la promotion d'un large éventail de fabricants mondiaux de premier plan, de ses propres produits formulés et d'une vaste expertise en matière de technique, de marketing et de chaîne d'approvisionnement. Grâce à sa connaissance approfondie du marché et à son approche créative, Connell offre à ses partenaires commerciaux des possibilités illimitées de développer leurs activités.

