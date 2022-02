Adyen anuncia novos centros de tecnologia em Chicago e Madri

AMSTERDÃ, 9 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS: ADYEN), plataforma global de pagamentos preferida por muitas das principais empresas do mundo, anunciou hoje que abrirá novos centros de tecnologia em Chicago e Madri. Essa mudança é um sinal do investimento de longo prazo da empresa em suas equipes de tecnologia para continuar a construir uma plataforma global que atenda às necessidades de seus clientes.

"Estamos entusiasmados em expandir nossa presença tecnológica para essas cidades", disse Alexander Matthey, diretor de tecnologia da Adyen. "Estamos comprometidos em continuar nossos investimentos nas ambições de crescimento da Adyen, e essa manobra é um passo importante nessa direção. Temos grandes planos de continuar a construir a plataforma de pagamentos mais centrada no cliente do mundo, e nossas equipes técnicas estão no centro dela."

Chicago e Madri foram escolhas estratégicas para a empresa, que está adicionando dois novos centros de tecnologia a sua lista de mais de 25 escritórios globais. Essa extensão permitirá que a Adyen amplie a presença global de suas empresas de tecnologia, aproximando ainda mais os recursos técnicos de seus comerciantes, e permitirá à Adyen explorar diversos pools de talentos que oferecerão novas fontes de inovação. A empresa se concentrará em contratar engenheiros de software de back-end, engenheiros de software de front-end, cientistas de dados, engenheiros de infraestrutura, além de outras funções operacionais e de engenharia para os dois centros.

"Estamos na expectativa de fazer contratações nessas duas cidades à medida que ampliamos nossa equipe no mundo todo", disse Brooke Nayden, diretora global de RH da Adyen. "Chicago e Madri são cidades interessantes para a expansão tanto em virtude do crescimento do setor tecnológico quanto do pool de talentos de universidades técnicas. Procuramos ter uma mão de obra diversificada, e agregar pessoas e perspectivas dessas duas cidades nos ajuda a atingir esse objetivo."

Para mais informações sobre vagas de trabalho, consulte a página de carreiras da Adyen aqui.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos preferida por muitas das principais empresas do mundo. Ela oferece uma infraestrutura moderna de ponta a ponta conectada diretamente à Visa, Mastercard e aos métodos de pagamento utilizados pelos consumidores do mundo todo. A Adyen oferece pagamentos sem atritos em canais on-line, dispositivos móveis e na loja. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen atende clientes como Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oréal. A abertura desses centros de tecnologia destaca o crescimento contínuo da Adyen em vários países do mundo.

FONTE Adyen

