Adyen présente sa solution de commerce unifié au Japon avec le lancement d'une plateforme de paiement en personne

Les solutions de paiement au point de vente (PDV) en magasin alimentées par la plateforme unique d'Adyen assurent la pérennité aux entreprises en ce qui concerne les nouveaux canaux de paiement et les attentes changeantes des clients japonais.

TOKYO, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme technologique financière mondiale de choix pour les entreprises de premier plan, annonce le lancement de sa solution de commerce unifié au Japon. Le commerce unifié assure aux entreprises le contrôle de bout en bout des transactions sur les différents canaux de vente de la plateforme unique d'Adyen. Le fournisseur est ainsi en mesure d'offrir à ses clients des innovations et de nouveaux parcours client, comme le « cliquer et emporter », l'allée sans fin et les retours sur différents canaux.

Alors que le Japon s'éloigne de l'argent comptant et que de plus en plus d'entreprises mettent à la disposition de leurs consommateurs un plus grand choix de canaux de vente, les entreprises offrant une vue d'ensemble intégrée de toutes les transactions se trouvent devant une occasion de croissance démesurée. À la suite d'un sondage mené auprès d'entreprises plus tôt cette année, Adyen a constaté une augmentation de 24 % de la croissance chez les entreprises japonaises qui interconnectent leurs systèmes de paiement comparativement à celles qui ne le font pas. Cependant, seulement 16 % des entreprises japonaises ont indiqué que leur système de paiement est relié à d'autres parties de l'organisation, comme les opérations, la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou la gestion des stocks.

« Il ne s'agit pas simplement d'un virage vers le numérique ou de cesser d'utiliser l'argent comptant. Le secret réside dans la rapidité, la souplesse et la croissance. Très peu de plateformes au Japon sont en mesure d'offrir la centralisation des données de paiement des magasins et des sites de commerce électronique, et aucune d'elles ne peut le faire à l'échelle mondiale. Cela signifie que nos commerçants au Japon seront en mesure d'utiliser les mêmes outils Adyen que nos plus grands commerçants à l'échelle mondiale utilisent pour optimiser les taux d'autorisation, bloquer la fraude et offrir des parcours client sur différents canaux transparents, a expliqué Roelant Prins, directeur commercial chez Adyen. Nous sommes heureux d'offrir cette innovation aux commerçants japonais et nous avons hâte de travailler avec eux pour lancer de nouvelles expériences pour leurs clients. »

