Adyen traz comércio unificado para o Japão com o lançamento de pagamentos presenciais

As soluções de pagamento de PDV na loja, impulsionadas com a plataforma única da Adyen permitem que as empresas permaneçam flexíveis para novos canais e mudanças nas expectativas dos clientes no Japão.

TÓQUIO, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS: ADYEN), a plataforma de tecnologia financeira global preferida para as principais empresas, anunciou o lançamento de sua solução de comércio unificado no Japão. O comércio unificado oferece às empresas controle de ponta a ponta de transações em diferentes canais de vendas na plataforma única da Adyen, permitindo jornadas inovadoras e novas para clientes, como click-and-collect, Endless Aisle e devoluções entre canais.

À medida que o Japão deixa de utilizar dinheiro em espécie e com mais empresas expandindo seus canais de vendas, há uma tremenda oportunidade de crescimento para empresas que têm uma visão geral integrada de todas as transações. Em uma pesquisa com empresas no início deste ano, a Adyen constatou que há um aumento de 24% no crescimento entre as empresas japonesas que conectam sistemas de pagamento em seus negócios, em comparação com aquelas que utilizam esta prática. No entanto, apenas 16% das empresas japonesas afirmaram que seu sistema de pagamentos está conectado a outras partes da organização, como operações, gestão da cadeia de suprimentos ou gestão de inventário.

"Não se trata simplesmente de digitalização ou de não utilizar dinheiro em espécie. Trata-se de ser rápido, flexível e desenvolver o crescimento. Pouquíssimas plataformas no Japão podem mesclar centralmente os dados de pagamentos de lojas e sites de comércio eletrônico, e nenhuma tem capacidade para fazer isso em escala global. Isso significa que nossos estabelecimentos no Japão poderão explorar as mesmas ferramentas da Adyen que nossos maiores comerciantes globais estão usando, para otimizar as taxas de autorização, bloquear fraudes e oferecer jornadas multicanais perfeitas", disse Roelant Prins, diretor comercial da Adyen. "Estamos entusiasmados em trazer essa inovação para o Japão e esperamos trabalhar com comerciantes no lançamento de novas experiências para seus clientes."

Sobre a Adyen

Adyen (AMS: A ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida das empresas líderes. Ao oferecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a alcançar suas ambições mais rapidamente. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com empresas como Facebook, Uber, H&M, eBay e Microsoft. O lançamento do comércio unificado no Japão, conforme descrito nesta atualização, destaca a expansão e o crescimento contínuos da Adyen em novos mercados como parte de seu curso comum de negócios.

FONTE Adyen Inc.

