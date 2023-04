AeroPress bringt Flow Control-Filterkappe für verbessertes Kaffeebrüh-Erlebnis auf den Markt

Der innovative neue Aufsatz für die revolutionäre Kaffeepresse bietet Kaffeeliebhabern eine völlig neue Möglichkeit, zu Hause oder unterwegs die perfekte Tasse Kaffee zu brühen

PALO ALTO, Kalifornien, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- AeroPress, Inc., der Hersteller der kultigen Kaffeepresse mit mehr als 45.000 Fünf-Sterne-Bewertungen in über 60 Ländern, gibt die offizielle Einführung der AeroPress Flow Control Filter Cap bekannt.

AeroPress users can attach the AeroPress Flow Control Filter Cap to any AeroPress coffee maker to stop drip through, allowing for extended brew times and the use of coarser-ground coffee. AeroPress' patent-pending Flow Control Filter Cap uses a pressure-actuated valve to eliminate drip through and maximize control over the coffee brewing process.

Der zum Patent angemeldete Flow Control Filter Cap ist ein innovatives neues Zubehörteil, das ein druckbetätigtes Ventil verwendet, um das Durchtropfen zu verhindern und die Kontrolle über den Brühvorgang zu maximieren. Durch Aufsetzen der Kappe auf eine beliebige AeroPress-Kaffeemaschine können die Benutzer nun eine espressoähnliche Crema erzeugen und mit einem gröberen Mahlgrad des Kaffees experimentieren, einschließlich vorgemahlenen Kaffees mittlerer Körnung. Das Beste von allem ist, dass durch das innovative Design des kleinen Ventils an der Kappe die gleiche Pressbewegung, an die AeroPress-Benutzer gewöhnt sind, nun einen deutlich höheren Luftdruck erzeugt, was den ohnehin schon reichhaltigen, vollmundigen und köstlichen Geschmack einer mit der AeroPress gebrühten Tasse Kaffee noch verstärkt. Die AeroPress Flow Control Filterkappe ist sowohl mit der AeroPress Original als auch mit der AeroPress Go Kaffeemaschine kompatibel. Sie kann mit Metall- und Papierfiltern verwendet werden, zusammen oder separat, für maximale Brühvielfalt. Der barista-taugliche Kaffee, für den die Verbraucher die AeroPress seit langem loben, kann jetzt mit noch mehr Präzision und Konsistenz zu Hause und überall dort zubereitet werden, wohin das reisefreundliche Design sie führt.

"Unsere Flow Control Filterkappe ist für jeden, der jemals eine AeroPress-Kaffeemaschine benutzt hat, ein entscheidender Fortschritt", sagt CEO Gerard Meyer. "Die Benutzer können nun mit verschiedenen Mahlgraden experimentieren und den Druck erhöhen, um die begehrte Espresso-Crema zu erzeugen.

Die AeroPress Flow Control Filterkappe ist in den USA unter aeropress.com und bei Amazon für 24,95 US-Dollar erhältlich und wird in den kommenden Monaten an internationale Händler ausgeliefert.

Alle AeroPress-Produkte sind so konzipiert, dass sie bei jeder Verwendung ein einzigartiges und individuelles Kaffeeerlebnis bieten. Dank des patentierten, tragbaren Designs und des unglaublich schnellen Brühvorgangs ermöglicht die AeroPress-Kaffeemaschine die Zubereitung von einzigartig köstlichem Kaffee - jederzeit und überall.

INFORMATIONEN ZU AEROPRESS

AeroPress-Kaffeemaschinen bieten Liebhabern von Kaffee in über 60 Ländern weltweit die Möglichkeit, ihre perfekte Tasse überall zuzubereiten. Diese einzigartige Technologie vereint das Beste aus drei Brühtechniken in einer einzigen, einfach zu bedienenden Presse. Der Kaffee hat den vollen Körper einer französischen Presse, die Sanftheit eines Übergießers und die Reichhaltigkeit eines Espressos, mit einem ausgewogenen, komplexen und äußerst köstlichen Geschmack. Mit ihrem ikonischen Design und dem unglaublich schnellen Brühvorgang sind AeroPress-Kaffeemaschinen bei Baristas, Kaffeeweltmeistern und anspruchsvollen Kaffeetrinkern sehr beliebt - und die mehr als 45.000 5-Sterne Online-Bewertungen sprechen für sich. Für weitere Informationen über AeroPress besuchen Sie aeropress.com oder folgen Sie uns auf Instagram (@ aeropress) und TikTok ( @aeropress).

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2048721/AeroPress_Logo_high_res_black_Logo.jpg

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2048749/AeroPress_Crema_Press_Video.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2048722/AeroPressLaunch.jpg

SOURCE AeroPress