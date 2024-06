Aetion eröffnet Technologiezentrum in Barcelona und ernennt Ken Watson zum Chief Technology Officer

BARCELONA, Spanien, 25. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Aetion®, der weltweit führende Anbieter von Real-World-Evidence (RWE)-Technologien und -Analysen, gab heute die Gründung eines RWE-Technologiezentrums in Barcelona, Spanien, bekannt, in dem die fähigste Gruppe engagierter RWE-Technologen der Branche zusammenkommt. Aetion gab außerdem die Ernennung von Ken Watson zum Chief Technology Officer (CTO) bekannt. Ken kann auf jahrzehntelange Erfahrung bei Unternehmen wie Microsoft, der Toronto Stock Exchange und WeWork sowie bei mehreren von ihm mitbegründeten Start-ups zurückgreifen und ist für die Leitung der gesamten Entwicklungs- und Produktstrategie von Aetion verantwortlich.

Aetion gründete 2021 eine Niederlassung in Barcelona und hat sein Team dort seither kontinuierlich ausgebaut. Im Rahmen des Starts seines Technologiezentrums wird Aetion die Größe seines Ingenieurteams in Spanien mehr als verdoppeln und technische Spitzenkräfte vor Ort und aus ganz Europa anziehen. Das Team in Barcelona wird an der gesamten Produktpalette von Aetion arbeiten, um bestehende Angebote zu verbessern und weiterhin Innovationen an der Spitze der RWE-Technologie zu entwickeln. Die kürzliche Veröffentlichung von Aetion® Discover - das erste Aetion-Produkt, das in Barcelona gebaut wurde - war ein Wendepunkt bei der Etablierung der Stadt als neues Technologiezentrum von Aetion. Aetion Discover ist eine visuelle Anwendung, die für explorative Analysen zu einer Vielzahl von Forschungsfragen entwickelt wurde, von der Krankheitslast über den ungedeckten Bedarf bis hin zum realen Wert und mehr. Es verändert bereits die Art und Weise, wie Kunden schnell und in großem Umfang Erkenntnisse gewinnen.

Ken kam im August 2023 als SVP of Engineering zu Aetion und leitete von Anfang an die erfolgreiche Einführung von Discover und Produktverbesserungen wie eine in Aetion-Anwendungen integrierte R-Entwicklungsumgebung, Workflow-Updates für Aetion® Substantiate und neue Datenverwaltungsfunktionen in der Aetion Evidence Platform®.

"Als Technologieführer von Unternehmen in allen Stadien und Größen und als mehrfacher Gründer ist Ken die ideale Person, um die gesamte Technologie- und Produktorganisation von Aetion und unser Technologiezentrum in Barcelona zu leiten", sagt Jeremy Rassen, Präsident und Mitgründer von Aetion. "Seine Erfahrung im Aufbau globaler Teams, kombiniert mit dem aufgabenorientierten Ingenieurstalent in Barcelona, wird dazu beitragen, komplexe Probleme zu lösen und unsere ehrgeizige Software-Roadmap weiter zu beschleunigen."

Ken teilte mit: "Ich fühle mich geehrt, an diesem Wendepunkt für Aetion in die Rolle des CTO zu treten. Die Entwicklung hochwertiger Software in einem sich schnell entwickelnden Bereich erfordert Unternehmergeist und technisches Know-how, und ich freue mich, meine Fähigkeiten einzubringen, um zur Beantwortung der dringendsten Fragen im Gesundheitswesen beizutragen. Mit unserem erweiterten und in Barcelona ansässigen Team, das eng mit unseren erstklassigen Epidemiologen und Datenwissenschaftlern zusammenarbeitet, bin ich zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, die nächste Welle von Software-Innovationen zu liefern, die in dieser Ära der Verbreitung neuer Therapien so dringend benötigt wird."

Aetion ist das einzige Unternehmen, das eine vollständige Palette von Softwareprodukten anbietet, um Daten aus der realen Welt in Beweise aus der realen Welt zu verwandeln. Alle Anwendungen von Aetion basieren auf der Aetion Evidence Platform, die Interoperabilität zwischen den Anwendungen bietet und gleichzeitig auf praktisch jede Datenquelle und Hosting-Umgebung zurückgreifen kann.

Wenden Sie sich an [email protected], wenn Sie weitere Informationen über die Software und Dienstleistungen von Aetion wünschen, oder an [email protected], wenn Sie sich über Stellen in Aetions Barcelona Technology Hub erkundigen möchten.

