Aetion lance un centre technologique à Barcelone et nomme Ken Watson au poste de directeur des techniques informatiques

BARCELONE, Espagne, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- Aetion®, le leader mondial de la technologie et de l'analyse des données probantes du monde réel (DPMR), a annoncé aujourd'hui la création d'un pôle technologique DPMR à Barcelone, en Espagne, afin de réunir le groupe le plus compétent de technologues dédiés au DPMR dans l'industrie. Aetion a également annoncé la nomination de Ken Watson au poste de directeur des techniques informatiques (DTI). Ken s'appuie sur ses dizaines d'années d'expérience dans des entreprises telles que Microsoft, la Bourse de Toronto et WeWork - ainsi que dans plusieurs start-ups qu'il a cofondées - et est responsable de la stratégie globale d'Aetion en matière d'ingénierie et de produits.

Aetion s'est implantée à Barcelone en 2021 et y a régulièrement développé son équipe depuis. Dans le cadre du lancement de son centre technologique, Aetion va plus que doubler la taille de son équipe d'ingénieurs en Espagne, en attirant les meilleurs talents techniques locaux et de toute l'Europe. L'équipe de Barcelone travaillera sur l'ensemble des produits d'Aetion, améliorant les offres existantes et continuant à innover à la pointe de la technologie DPMR. Le lancement récent d'Aetion® Discover - le premier produit Aetion construit à Barcelone - a marqué un tournant dans l'établissement de la ville en tant que nouveau centre technologique d'Aetion. Aetion Discover est une application visuelle conçue pour des analyses exploratoires sur des questions de recherche très variées, allant de la charge de morbidité aux besoins non satisfaits, en passant par la valeur réelle, et plus encore, et elle transforme déjà la façon dont les clients génèrent des informations rapidement et à grande échelle.

Ken a rejoint Aetion en août 2023 en tant que VPP (Vice-président principal) de l'ingénierie et, dès le début, a dirigé le lancement réussi de Discover et des améliorations de produits telles qu'un environnement de développement R intégré aux applications Aetion, des mises à jour de flux de travail à Aetion® Substantiate, et de nouvelles capacités de gestion de données dans Aetion Evidence Platform®.

"En tant que leader technologique d'entreprises de toutes tailles et à tous les stades, et en tant que fondateur à plusieurs reprises, Ken est la personne idéale pour diriger l'organisation globale de la technologie et des produits d'Aetion et notre centre technologique de Barcelone", a déclaré Jeremy Rassen, président et cofondateur d'Aetion. "Son expertise dans la mise en place d'équipes internationales, combinée aux talents d'ingénieurs de Barcelone, sera mise au service de la résolution de problèmes complexes et de l'accélération de notre ambitieuse feuille de route en matière de logiciels".

Ken a déclaré : "Je suis honoré d'assumer le rôle de directeur technique à ce moment crucial pour Aetion. La création de logiciels de haute qualité dans un domaine qui évolue rapidement nécessite un esprit d'entreprise et un savoir-faire technique, et je suis ravi d'apporter mes compétences pour aider à répondre aux questions les plus urgentes dans le domaine des soins de santé. Avec notre équipe élargie et localisée à Barcelone travaillant en étroite collaboration avec nos épidémiologistes et scientifiques de données de classe mondiale, je suis confiant dans notre capacité à fournir la prochaine vague d'innovation logicielle qui est si nécessaire à l'ère de la prolifération des nouveaux traitements."

Aetion est la seule entreprise à offrir une gamme complète de produits logiciels pour transformer les données du monde réel en preuves du monde réel. Toutes les applications d'Aetion sont construites sur sa plate-forme phare Aetion Evidence Platform, qui assure l'interopérabilité entre les applications tout en s'appuyant de manière cohérente sur pratiquement n'importe quelle source de données et n'importe quel environnement d'hébergement.

Aetion est une société d'analyse des soins de santé qui fournit des données concrètes aux fabricants, aux acheteurs et aux organismes de réglementation des traitements médicaux et des technologies. La suite d'applications d'analyse de données du monde réel d'Aetion analyse les données du monde réel pour produire des réponses transparentes, rapides et scientifiquement validées sur la sécurité, l'efficacité et la valeur. Fondée par des membres de la faculté de médecine de Harvard ayant des décennies d'expérience en épidémiologie et en recherche sur les résultats de santé, Aetion informe les décisions les plus critiques en matière de soins de santé - ce qui fonctionne le mieux, pour qui et quand - afin de guider le développement de produits, la commercialisation et l'innovation en matière de paiement. Pour en savoir plus, consultez le site aetion.com.

