AEVEX Aerospace DHC-6-400HG™ Standard Commuter Category 14,000 lbs. (6350 Kg) MTOW upgrade met Garmin G950NXi/G1000NXi Avionics

SAN DIEGO, 21 oktober 2022 /PRNewswire/ -- AEVEX Aerospace, een full-spectrum leverancier van innovatieve vliegtuigen en geavanceerde technologische oplossingen voor een breed spectrum van overheids- en commerciële klanten, kondigde vandaag een wijziging aan van onze bestaande FAA STC die momenteel is goedgekeurd voor de DHC-6-300 serie en nu dus ook voor de DHC-6-400 Series Twin Otter-vliegtuigen. Dankzij dit nieuwe product kan de DHC-6-400 serie opereren in de Standard Commuter-categorie met een verhoogd maximaal opstijggewicht van 14.000lbs. (6350 Kg), indien uitgerust met een Garmin G950 NXi/G1000NXi Avionics suite. "Onze DHC-6-400HG™ STC zal de DHC-6-400 serie transformeren door een aanzienlijke toename van het laadvermogen te combineren met de nieuwste Garmin G950NXi/G1000NXi geïntegreerde avionicasystemen," aldus de heer John Zublin, AEVEX's VP of Advanced Solutions. "Het collectieve pakket stelt operatoren in staat hun missies uit te breiden, het laadvermogen en het bereik te optimaliseren, waarde aan hun vliegtuig toe te voegen en zodoende hun inkomsten te verhogen. We werken samen met Aerocorp Avionics om de DHC-6-400 serie naar een nieuw niveau van mogelijkheden te tillen door integratie van de nieuwste Garmin-functies van hun GFC™ 700 drie-assige automatische piloot." De heer Joshua Fox, Director of Maintenance van Aerocorp Avionic Solutions Inc. voegt hieraan toe: "De Garmin GFC 700 is een op AHRS gebaseerd automatisch vluchtcontrolesysteem dat luchtverkeersleider, gierdemper en automatische en handmatige elektrische trimmogelijkheden biedt. Dit zorgt voor een hoog niveau van digitale precisiebesturing en scherpe controleerbaarheid van de automatische piloot. De beschikbaarheid van een Garmin G950NXi/G1000NXi-cockpit voor DHC-6-400 operators over de hele wereld is een welkome optie om de functionaliteit te verbeteren en ondersteunt een soepele overgang voor piloten die overstappen van training naar regionale luchtvaartmaatschappijen."

AEVEX Aerospace DHC-6-400HG™ Standard Commuter Category 14,000 lbs. (6350 Kg) MTOW Upgrade with Garmin G950NXi/G1000NXi Avionics

De DHC-6-300HG™ STC verhoogt het laadvermogen van de basis DHC-6-300 Twin Otter serie vliegtuigen van 12.500 lbs. MTOW (5670 Kg) tot 14.000 lbs. (6350 Kg), goed voor een toename met 1500 lbs. (680 Kg) of 12% in totaal. Dit betekent een toename van het laadvermogen met 31% op basis van een gemiddeld leeggewicht van 7700 lbs. De PT6A-34-motoren beschikken over het volle vermogen van 750 pk en de verbeterde efficiëntie en geluidsreductie van de Hartzell vierbladige "Scimitar"-propellers. Aanvullende aerodynamische en structurele verbeteringen maken de wijzigingen compleet. Als Standard Commuter Category STC kunnen exploitanten van DHC-6-300 en DHC-6-400 zonder beperkingen voor speciale doeleinden in de revenue service vliegen.

De Garmin G950NXi/G1000NXi navigatiemogelijkheden omvatten Required Navigation Performance-functies met geïntegreerde radiomodules voor VHF Comm/Nav, ILS en WAAS/SBAS-gecertificeerde GPS, en LPV-naderingen die voldoen aan de NextGen ADS-B "Out"-regelgeving.

Naras"Bo"Alksninis/951.600.0009x218/[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925414/AEVEX_Aerospace_DHC_6_400HG.jpg

SOURCE AEVEX Aerospace