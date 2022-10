Amélioration du DHC-6-400HG™ Standard Commuter Category 14 000 lb (6 350 kg) MTOW avec la suite avionique Garmin G950NXi/G1000NXi

SAN DIEGO, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- AEVEX Aerospace, un fournisseur complet d'aéronefs innovants et de solutions technologiques avancées pour un large éventail de clients gouvernementaux et commerciaux, annonce aujourd'hui la modification de notre STC FAA existant, actuellement approuvé pour la série DHC-6-300, afin d'inclure les aéronefs Twin Otter de la série DHC-6-400. Ce nouveau produit permet aux appareils de la série DHC-6-400 d'être exploités dans la catégorie Navette standard (« Standard Commuter Category », ou « STC ») avec une masse maximale au décollage accrue atteignant 14 000 lb (6 350 kg) lorsqu'ils sont équipés d'une suite avionique Garmin G950 NXi/G1000NXi. « Notre DHC-6-400HG™ STC transformera la série DHC-6-400 en combinant une augmentation significative des capacités de charge utile avec les derniers systèmes avioniques intégrés Garmin G950NXi/G1000NXi », a déclaré M. John Zublin, vice-président des solutions avancées chez AEVEX. « L'ensemble permet aux opérateurs d'élargir leurs missions, d'optimiser la charge utile et la portée, et d'ajouter de la valeur à leurs appareils, tout en augmentant leurs revenus. Nous collaborons avec Aerocorp Avionics pour faire passer la série DHC-6-400 à un niveau de capacité supérieur en incluant également les dernières fonctionnalités Garmin de leur pilote automatique à trois axes GFC™ 700. » M. Joshua Fox, directeur de la maintenance chez Aerocorp Avionic Solutions Inc., a ajouté : « Le Garmin GFC 700 est un système de contrôle automatique de vol basé sur l'AHRS qui offre des fonctions de directeur de vol, d'amortisseur de lacet, de compensation électrique automatique et manuelle, pour un haut niveau de contrôle numérique de la précision et de contrôlabilité du pilote automatique. La mise à disposition d'un cockpit Garmin G950NXi/G1000NXi pour les opérateurs de DHC-6-400 du monde entier est une option tout à fait bienvenue pour améliorer la fonctionnalité et favoriser une transition en douceur pour les pilotes qui passent de l'entraînement aux compagnies aériennes régionales. »

AEVEX Aerospace DHC-6-400HG™ Standard Commuter Category 14,000 lbs. (6350 Kg) MTOW Upgrade with Garmin G950NXi/G1000NXi Avionics

Le DHC-6-300HG™ STC augmente les capacités de charge utile de l'avion Twin Otter de base de la série DHC-6-300 de 12 500 lb (5 670 kg) MTOW à 14 000 lb (6 350 Kg), ce qui représente une augmentation de 1 500 Ib (680 Kg), ou 12 % au total, et une augmentation de 31 % de la charge utile basée sur une masse à vide moyenne de 7 700 lb. Les opérations sont facilitées grâce à la pleine puissance de 750 chevaux des moteurs PT6A-34 ainsi qu'à l'efficacité améliorée et à la réduction du bruit des hélices quadripales Hartzell « Scimitar ». D'autres améliorations aérodynamiques et structurelles viennent compléter ces modifications. Dans le cadre de la Standard Commuter Category (STC), les opérateurs d'aéronefs DHC-6-300 et DHC-6-400 sont en mesure d'opérer en service payant sans restriction d'utilisation spéciale.

Les fonctionnalités de navigation du Garmin G950NXi/G1000NXi comprennent la fonction Required Navigation Performance avec des modules radio intégrés fournissant des approches VHF Comm/Nav, ILS et GPS certifiés WAAS/SBAS, et LPV répondant aux exigences réglementaires de l'ADS-B « Out » NextGen.

