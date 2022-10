Atualização no MTOW para 6.350 kg (14.000 lbs.) com aviônica Garmin G950NXi/G1000NXi no DHC-6-400HG™ da Categoria Padrão de Transporte Regional da AEVEX Aerospace

SAN DIEGO, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A AEVEX Aerospace, fornecedora de inovadoras aeronaves de soluções tecnológicas avançadas de espectro total para ampla gama de clientes governamentais e comerciais, anunciou hoje a emenda do Certificado Complementar da Administração Federal de Aviação (FAA STC) atualmente aprovado para a série DHC-6-300 para incluir a série DHC-6-400 Twin Otter. Este novo produto permite que a série DHC-6-400 opere na Categoria de Transporte Regional Padrão com peso máximo de decolagem aumentado de 6.350 kg (14.000 lbs.) quando equipado com um pacote de aviônica Garmin G950 NXi/G1000NXi. "Nosso DHC-6-400HG™ STC transformará a série DHC-6-400, combinando um aumento significativo nos recursos de carga bruta com os mais recentes sistemas integrados de aviônica Garmin G950NXi/G1000NXi", afirmou John Zublin, vice-presidente de Soluções Avançadas da AEVEX. "O pacote coletivo permite que as operadoras expandam seu papel de missão, otimizem a carga bruta e a autonomia, agreguem valor às suas aeronaves, ao mesmo tempo em que aumentam as receitas. Estamos colaborando com a Aerocorp Avionics para levar a série DHC-6-400 a um novo nível de recursos, incorporando também os recursos mais recentes do Garmin do piloto automático de três eixos GFC™ 700." Joshua Fox, diretor de manutenção da Aerocorp Avionic Solutions Inc. acrescentou: "O Garmin GFC 700 é um sistema automático de controle de voo baseado em AHRS que oferece diretor de voo, amortecedor de guinada, recursos de ajuste elétrico automático e manual, para um alto nível de controle digital de precisão e nítida controlabilidade do piloto automático. A disponibilidade de uma cabine Garmin G950NXi/G1000NXi para operadores do DHC-6-400 em todo o mundo é uma opção efetiva para melhorar a funcionalidade e suporte à transição tranquila de pilotos que passam dos centros de formação para as companhias aéreas regionais."

Atualização no MTOW para 6.350 kg (14.000 lbs.) com aviônica Garmin G950NXi/G1000NXi no DHC-6-400HG™ da Categoria Padrão de Transporte Regional da AEVEX Aerospace

O DHC-6-300HG™ STC aumenta os recursos de carga bruta da aeronave DHC-6-300 Twin Otter de 5.670 kg (12.500 lbs.) Peso máximo de decolagem (MTOW) de 6.350 kg (14.000 lbs.), oferecendo um aumento de 680 kg (1.500 lbs.) ou 12% no geral e representa um aumento de 31% na carga bruta com base em um peso médio vazio de 3.490 kg (7.700 lbs.) As operações são permitidas ao total de 750 cavalos de potência do eixo dos motores PT6A-34, ao lado da melhor eficiência e redução de ruído dos propulsores "Scimitar" de quatro hélices da Hartzell. Melhorias aerodinâmicas e estruturais adicionais completam as modificações. Como STC de Categoria Padrão de Transporte Regional, a área das operadoras de DHC-6-300 e DHC-6-400 é capaz de operar em serviço de receita sem restrições especiais de propósitos.

Os recursos de navegação Garmin G950NXi/G1000NXi incluem desempenho de navegação exigidos com módulos de rádio integrados que oferecem VHF Comm/Nav, ILS e GPS com certificação WAAS/SBAS, e abordagens LPV que atendem aos requisitos regulatórios NextGen ADS-B "Out".

FONTE AEVEX Aerospace

