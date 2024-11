Affidea Group arbeitet mit Reset Health zusammen, um eine klinisch orientierte digitale Lösung zur Gewichtsabnahme und zum Diabetesmanagement in ihrem Netzwerk einzuführen

Affidea stellt die Roczen-Plattform von Reset Health für das Management von Adipositas und Typ-2-Diabetes vor, die personalisierte Pflege, GLP-1-Medikamente und verbesserte Gesundheitsergebnisse für Patienten bietet

THE HAGUE, Niederlande, 4. November, 2024 /PRNewswire/ -- Affidea, der führende paneuropäische Anbieter von gemeindebasierten Polikliniken, fortschrittlicher Diagnostik und spezialisierten Dienstleistungen, freut sich, eine strategische, langfristige Zusammenarbeit mit Reset Health für die Implementierung von Roczen bekannt zu geben, einem ärztlich geleiteten, digitalen Versorgungsmodell, das für die Behandlung und das Management von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes entwickelt wurde.

Diese neue Lösung wird in den kommenden Monaten in allen Affidea-Märkten eingeführt und bietet Patienten Zugang zu einem klinisch erprobten, datengesteuerten Behandlungspfad, der fortschrittliche Analysen mit evidenzbasierten Interventionen kombiniert, um die Gesundheitsergebnisse bei der Behandlung von Adipositas und damit verbundenen chronischen Erkrankungen zu verbessern.

Die Plattform ist als vollständig digitaler, ärztlich geleiteter Dienst konzipiert und richtet sich gegen Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes, indem sie nachhaltige Änderungen des Lebensstils mit neuen innovativen medizinischen Maßnahmen kombiniert.

Die wichtigsten Merkmale sind:

• Umfassender Pfad zur Unterstützung der Patienten

• Kontinuierliche Verfolgung wichtiger Gesundheitskennzahlen, um rechtzeitig eingreifen zu können.

• Personalisierte Behandlungspläne auf der Grundlage von Echtzeit-Patientendaten und Gesundheitsbedürfnissen.

• Direkte Kommunikation zwischen Patienten und Gesundheitsdienstleistern für ein besseres Management und kontinuierliche Unterstützung.

• Unterstützung bei nachhaltigen Verhaltensänderungen, einschließlich Ernährungsumstellung, körperlicher Aktivität und psychischer Gesundheit.

• Zugang zu GLP-1-Medikamenten für qualifizierte Patienten zur Unterstützung einer umfassenden Behandlung chronischer Krankheiten.

Die Zusammenarbeit von Affidea mit Reset Health und die Einführung der Roczen-Plattform ist ein bedeutender Schritt zur Erweiterung der klinischen Dienstleistungen von Affidea, um die wachsende Nachfrage nach effektiven Lösungen für das Gewichts- und Diabetesmanagement zu decken. Diese Partnerschaft entspricht dem Auftrag von Affidea, innovative, patientenorientierte Behandlungspfade anzubieten und sicherzustellen, dass Patienten Zugang zu den neuesten therapeutischen Optionen, einschließlich GLP-1-Medikamenten, haben. Durch die Integration digitaler Therapeutika mit professioneller medizinischer Unterstützung werden die Zentren von Affidea eine personalisierte, zugängliche und erschwingliche Versorgung anbieten, die den Patienten hilft, Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes effektiver zu bewältigen und gleichzeitig das Risiko langfristiger Komplikationen zu verringern.

Dr. Charles Niehaus, geschäftsführender Direktor der Affidea Gruppe, kommentierte: "Bei Affidea haben wir uns dem Ziel verschrieben, unseren Patienten eine qualitativ hochwertige, auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Versorgung zu bieten. Die Roczen-Plattform, die wir jetzt für einen umfassenden Behandlungspfad einführen, ermöglicht es uns, einen klinisch validierten Ansatz für das Gewichtsmanagement und die Diabetesbehandlung anzubieten, der zwei der dringendsten Gesundheitsprobleme unserer Zeit direkt angeht. Indem wir personalisierte, evidenzbasierte Maßnahmen anbieten, versetzen wir unsere Patienten in die Lage, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und ihre Lebensqualität zu verbessern."

Dr. David Wong, Vorsitzender von Reset Health , sagte: "Wir freuen uns, mit Affidea zusammenzuarbeiten und gemeinsam an der Spitze der Bereitstellung qualitativ hochwertiger, klinisch erprobter Gewichtsmanagement- und Diabetesbehandlungen in Europa zu stehen. Durch den Zugang zu Roczen, unserem ärztlich geleiteten Versorgungsmodell, werden wir Menschen, die mit Adipositas und Typ-2-Diabetes leben, eine individuelle, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Versorgung ermöglichen. Indem wir die Erfahrungen und das Engagement der Patienten verbessern, wollen wir bessere Ergebnisse erzielen."

Die wichtigsten Fakten zur Adipositas und ihren Auswirkungen, laut WHO:

• Nahezu 60 % der Erwachsenen in Europa sind übergewichtig, und 23 % werden als fettleibig eingestuft. Eines von drei Kindern im Schulalter wird ebenfalls als fettleibig eingestuft.

• 1,2 Millionen Todesfälle pro Jahr in der europäischen Region sind auf Übergewicht und Adipositas zurückzuführen.

• Laut Prognosen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnte die Adipositasrate in Europa bis 2030 um 10-15 % steigen, wobei bis zu 30 % der Erwachsenen fettleibig werden könnten.

• Fettleibigkeit steht in engem Zusammenhang mit Typ-2-Diabetes, wobei 80-90 % der Menschen mit Typ-2-Diabetes übergewichtig oder fettleibig sind.

• Etwa 70 % der Menschen mit obstruktiver Schlafapnoe sind fettleibig.

• Fettleibigkeit erhöht das Risiko einer Arthrose im Knie um das Vierfache.

• Bei fettleibigen Patienten besteht ein um 33 % erhöhtes Risiko, an Alzheimer zu erkranken, und ein um 64 % erhöhtes Risiko, an einer Demenz zu erkranken.

• Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Fettleibigkeit und psychischen Problemen, einschließlich Depressionen, Angstzuständen und Essstörungen.

Über Affidea

Affidea (www.affidea.com) ist ein führender paneuropäischer Anbieter von gemeindenahen Polikliniken, fortschrittlicher Diagnostik und Spezialdiensten. Das 1991 gegründete Unternehmen betreibt 380 Zentren in 15 Ländern und versorgt jährlich fast 14 Millionen Patienten mit hochwertigen medizinischen Leistungen. Aufgrund seiner Erfolgsbilanz im Bereich der Patientensicherheit wurde das Unternehmen von der Europäischen Gesellschaft für Radiologie zum meistausgezeichneten Anbieter diagnostischer Bildgebung in Europa, da mehr als 90 % seiner Zentren von der Europäischen Gesellschaft für Radiologie auf der Eurosafe Wall of Stars anerkannt sind. Affidea befindet sich mehrheitlich im Besitz der Groupe Bruxelles Lambert (GBL), einer führenden Investment-Holdinggesellschaft, die sich auf langfristige Wertschöpfung mit einer stabilen und unterstützenden Basis von Familienaktionären konzentriert.

Über Reset Health

Reset Health (www.resethealth.clinic) ist ein digitales Gesundheitsunternehmen, das skalierbare klinische Lösungen anbietet und führend ist bei personalisierten Lebensstil-Interventionen. Die digitale Plattform und das Pflegemodell von Reset, Roczen (www.roczen.com), wird in Verbindung mit neuen Medikamenten gegen Fettleibigkeit, GLP-1 und GIP, eingesetzt, um die Gesundheitsergebnisse von Patienten mit Fettleibigkeit und damit verbundenen Komorbiditäten zu verbessern. Reset Health wird von der Care Quality Commission reguliert und vom National Institute of Clinical Excellence (NICE) empfohlen. Reset Health ist der Anbieter von Adipositas- und Typ-2-Diabetesbehandlungen in Großbritannien und Malaysia, wo das Unternehmen seine Programme und seine Plattform für über 500.000 Menschen bereitstellt und mit Regierungen, Arbeitgebern, Versicherungen, privaten Anbietern und Gesundheitssystemen zusammenarbeitet.

